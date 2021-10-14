Отец спрятал пистолет в рюкзаке двухлетнего сына, не зная, что тот в прямом эфире убьёт из него мать

Шэмая как раз говорила по видеосвязи с коллегой, которая сразу позвонила в службу спасения, однако помощь прибыла слишком поздно.