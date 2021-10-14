Отец спрятал пистолет в рюкзаке двухлетнего сына, не зная, что тот в прямом эфире убьёт из него мать
Шэмая как раз говорила по видеосвязи с коллегой, которая сразу позвонила в службу спасения, однако помощь прибыла слишком поздно.
Ужасный случай произошёл с одной из семей во Флориде, США. Двухлетний ребёнок обнаружил в своём рюкзачке с "Щенячьим патрулём" пистолет и решил с ним поиграть, пока мама не обращала на него внимания. 21-летняя Шэмая Линн говорила с коллегой по видеосвязи, и ей было совсем не до ребёнка, пишет Metro.
Карапуз направил оружие, которое оказалось настоящим, на мать и выстрелил один раз. Пуля попала девушке в голову. Коллега не поняла, что произошло, но позвонила в службу спасения сразу же, стоило Шэмае пропасть из кадра. Женщина сообщила оператору, что раздался какой-то шум и молодая мама упала. Ситуация осложнялась тем, что коллега не знала возраст Шэмаи и её адрес.
В это время вернулся домой 22-летний Веондре Эйвери, который обнаружил ужасную картину с лужей крови на полу. Он сразу вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть Шэмаи. Двухлетний малыш физически не пострадал, а о состоянии другого ребёнка, находившегося в доме и ставшего свидетелем убийства, не сообщается.
Фото © Twitter / Lara Greenberg FOX 35 и Facebook / Shamaya Lynn
Следствие выяснило, что заряженный и снятый с предохранителя пистолет в рюкзаке малыша оставил его отец. Веондре теперь обвиняют в нарушении условий хранения оружия и непредумышленном убийстве. По законам штата Флорида ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментариев: 1
Анна Бояршина,здесь всё правильно. Имя Veondre - это сокращенное словосочетание - за непредумышленное убийство + нарушение условий хранения оружия. Фамилия Avery - это сокращенное арестовали. Имя и фамилия- это как мгновения. ( есть песня из фильма Семнадцать мгновений весны - У каждого мгновенья свой резон,свои колокола,своя отметина.... ).Так устроен - МИР.Удачи.