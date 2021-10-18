Фомин день: что можно и чего нельзя делать в этот день 19 октября верующие отмечают народный праздник «Фомин день». По церковному календарю в этот день почитают память апостола Фомы — одного из 12 учеников Иисуса Христа. 18 октября, 14:59 Фото © Shutterstock

Согласно Новому Завету, Фома был простым рыбаком из Галилеи, а потом все бросил и последовал за Иисусом. Он стал его учеником и посвятил жизнь служению Сыну Божиему, видел смерть Спасителя на кресте. А когда на восьмой день после Пасхи ему показали воскресшего Христа, тот не поверил и даже обвинил Иисуса во лжи, после чего начал требовать доказательство чудесного события. «Покажи мне свои руки, на них должны быть раны!» – кричал Фома. Учитель тут же продемонстрировал свои ладони, где зияли еле зажившие отверстия от гвоздей и апостол понял, что был не прав.

Именно из-за этого эпизода из Библии Фомин день в старину частенько называли днём «Фомы неверующего”. Кроме того, в библейском писании есть ещё одна притча. В ней рассказывается о том, что апостол не успел на погребение Богородицы, но Богоматерь решила утешить его и сбросила ему с небес свой пояс. С тех пор Фома начал проповедовать христианство в разных странах и умер мученической смертью, а слава о нем, традиции и приметы осталась с верующими людьми навсегда.

Что принято делать на Фомин день

В народе святой Фома считался покровителем честных тружеников, а также символом бережливости и запасливости. Поэтому на Фомин день, принято подводить итоги сбора урожая за год и заниматься приготовление запасов на зиму. Старожилы рассказывают, что после сбора урожая люди говорили: «Рад Фома, что полны закрома». И называли праздник «Фома хлебник».

Внес свою лепту послушник Христа и в семейный уклад русского народа. В этот день родители приобщали своих подросших детей к работе. Например, девочки, которым уже исполнилось семь лет, начинали учится у матерей ткацкому делу, а мальчикам отцы показывали закрома с припасами и определяли им место для пользования, когда парни обзаводились своей семьей.

А если на Фомин день рождался ребёнок, то хозяйки пекли хлеб из муки свежего помола и давали его младенцу. Считалось, что благодаря такому обряду малыш обретет здоровье и долголетие.

Что нельзя делать в Фомин день

Есть в этот день и ограничения. На Фому категорически нельзя лежать в постели и ленится, не разрешалось даже болеть. А если кто-то заболевал, то не лежал, а делал домашние дела. Так же запрещалось проводить увеселительные мероприятия. Все посиделки с друзьями и родными откладывались на потом.

Особенно следили за женщинами и молодыми девушками. Если молодая женщина в этот день сидит без дела или болтает о пустяках, то замуж её не возьмут, потому что ленивая.

Не принято в Фомин день и отказывать нищим в милостыне. Если в дом постучится бедняк и попросит накормить его или дать еды с собой, хозяева должны с радушием ему помочь, иначе в следующем году у жадины случится неурожай.

Авторы Татьяна Богданова