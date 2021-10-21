НеНародный контроль: Госдума заставит россиян переставить счетчики на воду Законодатель планирует ввести новый закон для всех, кто пользуется счётчиками расхода воды. Возможно, многим придется их переставить, чтобы у коммунальщиков был к ним постоянный доступ. 20 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Госдума рассматривает проект нового закона, который должен внести изменения в статью Жилищного кодекса РФ о размере оплаты коммунальных услуг. При этом основные изменения в предложениях думцев касаются не тарифов, а нового порядка контроля за приборами учёта расхода воды. Законопроект уже прошел предварительные слушания в Госдуме и предполагается, что он будет принят в нынешнюю сессию парламента.

Сейчас в России водосчётчики установлены практически в каждой квартире и во многих частных домах, подключенных к центральным водопроводам. Логика учёта потребления через эти приборы понятна - сколько затратил ресурсов — столько и надлежит оплатить, без сложных расчетов неких нормативов. Однако остаётся вопрос точности передачи показаний, тем более, коммунальщики то и дело заявляют, что не совсем доверяют гражданам в этом вопросе. Возможно, поэтому практически в каждом втором случае судебного разбирательства по долгам граждан за коммунальные услуги суть претензий управляющих компаний состоит в недостаточности оплаты в связи с неверностью расчетов.

И вот чтобы минимизировать подобного рода разбирательства, депутаты предлагают утвердить положение, согласно которому снимать показания счётчиков и следить за их техническим состоянием будут не сами граждане, а ресурсоснабжающие организации. По мнению законотворцев, это обеспечит точность начислений и позволит уберечь россиян от лишних трат на коммуналку. В пояснительной записке к своему законопроекту депутаты ссылаются на положительную практику энергоснабжающих компаний, которые в соответствии с законом уже с 1 июля 2020 года несут ответственность за установку, обслуживание и ремонт счетчиков электроэнергии.

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Действительно, если компании, осуществляющие снабжение горячей и холодной водой, будут в ответе на состояние водосчетчиков, за правильность учёта их показаний и плановые проверки - для граждан это большой плюс, так как теоретически - такая новация может сэкономить время и деньги. Однако на практике всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

- В случаях с водосчётчиками всё намного сложнее, чем с приборами учёта электроэнергии, - утверждает инженер ГБУ "Жилищник" Наталья. - Дело в том, что для контроля за показаниями и для оценки исправности приборов необходимо иметь к ним физический доступ, и если с электросчетчиками в большинстве случаев никаких проблем нет - их обычно устанавливают в общедоступных местах, то с приборами учёта воды всё с точностью до наоборот. Например, среди домов, которые обслуживает моя компания нет ни одного, где бы водосчётчики были установлены вне квартиры.

То есть получается, что в случае принятия закона - если нет технической возможности вынести счётчики воды в общий доступ, то сотрудники ресурсоснабжающих компаний для исполнения положений закона должны будут получить право доступа к оборудованию, установленному внутри жилища?

- По действующему законодательству коммунальщики и сейчас имеют право осуществлять проверки водосчётчиков, установленных в квартирах и домах граждан, - пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Только для этого требуется уведомить собственников о своём визите не позднее, чем за 14 дней до даты проведения проверки. Хозяин жилья может не согласиться с объявленной датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение, и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки. То есть порядок осуществления доступа к приборам уже есть, и он может быть применён и в случае введение в действие нового закона.

Фото © ТАСС/ Владимир Смирнов

Значит ли это, что в случае принятия нового закона коммунальщики начнут регулярно осуществлять поквартирные обходы с целью ежемесячной проверки показаний водосчетчиков?

- Скорее всего, такая практика не появится, - считает специалист метрологической компании "Н2О-Технологии" Владимир Хорошев. - Ведь для реализации “обходов” потребуется слишком большой штат проверяющих, а это не рентабельно. А что касается установки индикаторов водосчётчиков в общем доступе, то технически это реализовать можно при помощи специального оборудования, но это не дешёво, поэтому в основной массе, скорее всего, даже после принятия закона компании, поставляющие водные ресурсы, будут, как и прежде, полагаться на те данные потребления, которые им сообщают собственники и фирмы, управляющие многоквартирными домами.

Авторы Максим Греков