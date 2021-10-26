Невеста из последних сил готовилась к свадьбе, не зная, что не доживёт до неё всего два дня
Эмма Луиза Лонгстафф и Лиам Брэдиш из Бирмингема, Англия, были вместе много лет и планировали пожениться в 2020-м. Но из-за коронавируса свадьбу пришлось отложить, и девушка до неё так и не дожила.
Недавно у 33-летней Эммы-Луизы обнаружили агрессивную форму рака. Врачи делали самые ужасные прогнозы — девушке оставались считаные недели. Поэтому влюблённые, надеясь успеть, запланировали свадьбу на 12 октября. Но судьба была не на их стороне. Вскоре девушка стала настолько слаба, что уже не могла вымолвить даже заветное "я согласна".
Мы заказали фотографа, свадебную машину, торт, цветы. Но они нам так и не понадобились. Для Эммы всё закончилось благословением, ведь она уже была без сознания и сказать "я согласна" не могла. Официально мы так и не стали мужем и женой, но для меня и для всей семьи мы уже супруги
Эмма скончалась 10 октября, всего за два дня до торжества и через пять недель после того, как ей поставили страшный диагноз. Во время подготовки к свадьбе Лиам организовал сбор средств на сервисе GoFundMe, при этом деньги шли не на лечение девушки, которое ей уже, к сожалению, не помогло бы, а на благотворительность, пишет Daily Record.
До болезни Эммы влюблённые любили путешествовать и планировали завести детей. А пока у них не было своих, девушка помогала чужим, оказавшимся в трудной ситуации. "Она всегда думала о других, даже в свои последние дни", — сказал о возлюбленной убитый горем жених.
Она работала ассистенткой директора школы и по долгу службы присматривала за детьми, которые жили не в самых лучших условиях, и следила за тем, чтобы о них заботились должным образом. Она помогла очень многим детям.
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