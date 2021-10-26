Невеста из последних сил готовилась к свадьбе, не зная, что не доживёт до неё всего два дня

Эмма Луиза Лонгстафф и Лиам Брэдиш из Бирмингема, Англия, были вместе много лет и планировали пожениться в 2020-м. Но из-за коронавируса свадьбу пришлось отложить, и девушка до неё так и не дожила.