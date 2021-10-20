"Центроспас" никто не спас: Сотрудников элитного подразделения МЧС массово увольняют Реорганизация "Центроспаса", который является визитной карточкой МЧС, превратилась в поголовную зачистку рядов спасателей. 19 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Сотрудники элитного отряда МЧС "Центроспас" уже не первый месяц получают уведомления об увольнении. Либо, по словам самих спасателей, их вынуждают уйти со службы. Как рассказал Лайфу один из бывших спасателей Павел Старицкий, его попросили на выход после того, как он отказался переходить в другое подразделение "Центроспаса". И подобных случаев десятки, если не сотни.

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В итоге Старицкий, добившись правды через суд, сам был вынужден уволиться из подразделения из-за постоянного, по его словам, давления руководства. Более того, изменились не только условия труда и график работы, но и зарплата и премиальные, причём в меньшую сторону.

Элитное подразделение "Цетроспас" было образовано в начале 90-х. В него вошли профессиональные спасатели, которые могли работать практически при любой чрезвычайной ситуации, происходящей в России и мире. В подразделении внедрялись самые передовые новинки и работали лучшие сотрудники МЧС. Именно поэтому оно всегда считалось элитным и являлось своеобразной визитной карточкой не только спасательного сообщества страны, но и было известно по всему миру. Подобных отрядов на планете всего около десятка. Центроспасовцы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса после операции в Уфе в 1991-м. Тогда с помощью направленного взрыва ликвидировали угрозу обрушения обломка трубы на большой высоте весом в 700 тонн. Он грозил упасть на установку по производству бензола, которая могла взорваться и не только снести с лица земли крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, но и унести множество жизней.

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Всё это наследие руководство МЧС решило ликвидировать, по крайней мере, в том виде, в котором оно сейчас существует. Ещё в начале года прежним министром МЧС Евгением Зиничевым был подписан соответствующий приказ. В "Центроспас" назначен новый начальник Евгений Линейцев. Именно с его именем многие сотрудники связывают происходящие увольнения.

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Суть реформы в спасательных структурах сводится к тому, что специальные отряды, в том числе и "Центроспас", укрупняются путём перевода сотрудников из мелких подразделений в более крупные. А тех, кто не согласен со сменой профиля и места расположения рабочего места, попросту просят на выход.

В самом ведомстве заявляют, что все эти преобразования связаны с изменением структуры подразделений. С 1 января 2022 года организационная форма отряда того же "Центроспаса" сменится с казённого предприятия на бюджетное. Таким образом, это позволит получать деньги за оказание коммерческих услуг. В ответе на запрос Лайфа о сложившейся ситуации пресс-служба МЧС сослалась на не подходящий для спасательных работ возраст многих сотрудников.

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В распоряжении Лайфа оказалась служебная записка от замминистра МЧС Андрея Гуровича. В ней чиновник просит руководство поддержать реформу "Центроспаса". После этого подразделение якобы сможет зарабатывать до 74 миллионов рублей в год на спасении жизней людей.

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Сотрудникам подобные мотивы реформы кажутся по меньшей мере циничными. Они пытаются добиться, чтобы всё осталось как прежде.

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Прислушается ли к их аргументам руководство в лице нового начальника или продолжит гнуть линию на зарабатывание денег своей миссией, остаётся только догадываться.