"Потом он выбросил меня на снег": Супермодель родом из Москвы раскрыла, как её в 15 лет изнасиловал Борис Березовский

Своей историей Кира хочет предостеречь девочек-моделей, которые мечтают о головокружительной карьере, но не знают, какие ужасы их поджидают на пути.