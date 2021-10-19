"Потом он выбросил меня на снег": Супермодель родом из Москвы раскрыла, как её в 15 лет изнасиловал Борис Березовский
Своей историей Кира хочет предостеречь девочек-моделей, которые мечтают о головокружительной карьере, но не знают, какие ужасы их поджидают на пути.
Фото © ТАСС / Dominic Lipinski / PA Photos и Instagram / kiradikhtyar
33-летней супермодели родом из Москвы Кире Дихтяр есть чем гордиться — красотка добилась небывалого успеха в модельном бизнесе. Она появляется на обложках авторитетных журналов и снимается для люксовых брендов, однако её карьера началась с кошмарного события. Об этом Кира рассказала в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", специально прилетев из США.
Фото © YouTube / Россия 1
Кира начала свой путь в фешен-индустрии в 15 лет, когда её на улице заметила женщина-рекрутер. Она пообещала гимнастке великое будущее модели, и та, разумеется, согласилась на сотрудничество. Девочку отвезли в Лондон и заселили в отель, попросив к определённому времени спуститься. На первом этаже Киру встретил олигарх Борис Березовский, который пообещал проводить её на съёмку, а в итоге повёз в свою квартиру.
Фото © Instagram / kiradikhtyar и ravendurann, ТАСС / Dominic Lipinski / PA Photos
Там всё и произошло — он изнасиловал меня. Я не знала, что делать! Я была маленьким ребёнком! Я ему сразу сказала, что девственница, а его это только сильнее возбудило. Он сказал: "Ничего себе, как мне повезло!" Я очень громко кричала от боли. Это произошло 17 декабря, никогда не забуду эту дату… Потом он выбросил меня на снег, я даже не знала, как добраться до дома. <...> Я до последнего надеялась, что он пожалеет меня и отпустит
Фото © Instagram / kiradikhtyar и nazmaerofficial
При этом Кира оказалась не единственной, кого ждала такая участь, — модельное агентство Александра Бородулина набирало для этих целей девочек от 13 до 16 лет. Их завлекали красивыми словами о будущем, а потом увозили за границу. Сейчас владелец агентства скрывается в Израиле, а девушке начали поступать угрозы в адрес её семьи и ребёнка.
Фото © Instagram / kiradikhtyar и tinasokolovskaya
Понимала, что Борис может убить меня, моих родных. Такие люди обладают невероятной силой в обществе. Кто же поверит? Кто защитит перед человеком такого уровня? Бородулин не одну меня отправлял в Лондон, обещая съёмки и карьеру. <...> Я так быстро прилетела на программу, потому что люди, которые связаны с ним, угрожают моей жизни и моего ребёнка
Своей историей Кира хотела привлечь внимание будущих моделей к тому, чего стоит опасаться на пути к вершинам. К тому же женщину волнует возраст согласия по всему миру, в некоторых странах он начинается с 11 лет, что совершенно недопустимо. Она хочет, чтобы в России приняли закон, который повысит его до 17 или 18 лет. Модель также прошла полиграф, который доказал, что её заявления являются правдой.
Сам олигарх скончался в 2013 году. Борис Березовский был доктором технических наук, предпринимателем и политиком. В 90-х он обладал огромной властью, водил дружбу с Абрамовичем, был близок к Ельцину, основал "ЛогоВАЗ" и приватизировал "Сибнефть". В конце 90-х был обвинён в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти, а потому сбежал в Великобританию, где и прожил остаток жизни.
Комментариев: 0