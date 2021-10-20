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"Мисс Норвегия" залезла в загон к хряку весом 400 кг, и её пришлось откачивать в больнице

Сара чудом смогла выбежать из вольера, несмотря на кровь, хлеставшую из раны на бедре.

20 октября, 12:15

Фото © Facebook / Tidens Krav, Instagram / saranilsen

28-летняя блогерша и модель Сара Бенедикте Нельсон всего лишь хотела устроить себе и маме интересную поездку на ферму. "Мисс Мультивселенная Норвегия — 2021" обожала животных, что легко можно заметить по её инстаграму. Куда бы девушка ни отправилась, она всюду сфотографируется с каким-нибудь зверьком, независимо от его дружелюбности, пишет vg.no.

Фото © Instagram / saranilsen

Фото © Instagram / saranilsen

В этот раз Сару привлекли огромные свиньи в загоне. 400-килограммовые хряки мирно топтали грязь, поэтому девушка захотела необычный снимок. Хозяин фермы Иоаким разрешил зайти в вольер, так как животные всегда вели себя спокойно. Модель присела, чтобы не нервировать хряка, а затем начала чесать его за ушком, и зверь был явно в восторге от ласк. Однако стоило Саре убрать руку, как свин набросился на неё. Заметив движение, девушка вскочила, поэтому острый клык животного пришёлся ей в бедро.

Фото © Facebook / Tidens Krav, Instagram / saranilsen

Фото © Facebook / Tidens Krav, Instagram / saranilsen

Испуганная девушка увидела, как брызнула во все стороны кровь, и рванула из вольера прочь — насколько ей позволила раненая нога. Фермер сразу понял, что произошло, и помог модели выбраться. Скорая доставила Сару в больницу, где ей тут же провели полуторачасовую операцию и наложили 16 швов. "Врачи сказали, что это было непросто — рана расходилась, обнажая кость, и сшивать её было сложно, словно рулет завязывать", — поделилась несчастная девушка.

Фото © Instagram / saranilsen

Фото © Instagram / saranilsen

Фермер рассказал, что хряка было решено забить, потому что он оказался опасен. Однако никогда такого раньше не было, поэтому Иоаким и позволил модели небольшую фотосессию. Мужчина объяснил, что животное, скорее всего, не пыталось напасть на Сару из-за агрессии, а хотело так попросить продолжения ласки, но сделало это так, как умело. Девушка же не питает ненависти к своему обидчику. Любить животных она тоже не перестала, но попросила подписчиков быть осторожнее.

Фото © Instagram / saranilsen

Фото © Instagram / saranilsen

Пожалуйста, будьте аккуратны рядом с животными, особенно неизвестными для вас, а детей лучше вообще к ним не подпускать. Я обожаю всяких зверушек, и я всю жизнь росла рядом с ними, вот только зачастую понимать их язык тела бывает недостаточно. Животное может напасть без ясной причины, и последствия могут быть фатальными. Если бы я не встала вовремя, я бы точно погибла. Кто бы мог подумать, что хрюшка может нанести такой урон

Сара Нельсон

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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