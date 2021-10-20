Итоги переговоров талибов и МИД РФ: что оставили за кулисами и какова цена за афганский транзит и месторождения Политолог Александр Роджерс — почему талибов теперь будут больше интересовать тракторы и гуманитраная помощь от ООН, а не военная экспансия на территорию СНГ. 20 октября, 14:23 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сегодня в Москву на очередной раунд переговоров в «московском формате» снова прибыла делегация талибов*. По этому поводу все грантоедские СМИ, получающие американское финансирование, разразились очередной серией истерик. Мол, «посмотрите, люди добрые, путинский режим ведёт переговоры с террористами!». При этом о том, что и режим Трампа, а затем и Байдена тоже неоднократно проводили встречи с талибами, они старательно умалчивают. Только, в отличие от американцев, у наших получается договориться.

Прежде всего, потому, что «московский формат» это не двухсторонние переговоры, а консенсусный и инклюзивный, в нем принимают участие сразу десять, иногда и более, стран-соседей Афганистана, заинтересованных в урегулировании ситуации. И талибы понимают, что если они не будут идти на уступки в его рамках, то могут поссориться со всеми своими соседями одновременно.

Так зачем талибы прибыли на переговоры в Москву на самом деле? Прежде всего, нужно констатировать, что проблем у Талибана* выше крыши. Это раньше они были партизанами и ни за что не отвечали. А теперь они заявили, что являются официальной властью в Афганистане и, соответственно, несут полную ответственность за всё происходящее в стране.

Однако, лидер таджикского сопротивления Ахмад Масуд Младший сидит в горах Панджшера и строчит в Твиттер, как готов бороться с талибами до последнего таджика. Хвастаясь на видео своими модными солнцезащитными очками и не забывая в конце каждого сообщения писать: «А вот мой Яндекс-кошелёк». Как бы это ни смотрелось со стороны, но додавить его у талибов пока не получается.

Гораздо более серьёзной проблемой для талибов является возросшая активность экстремистов из ИГИЛ*. Почти каждый день в различных регионах страны они проводят террористические акты, устраивая массовую стрельбу, взрывая бомбы или подсылая смертников с поясами шахидов на заминированных автомобилях. При этом не только сами талибы несут потери, но гибнут и мирные жители. С циничной точки зрения, талибы воюют с ИГИЛ* – и кто мы такие, чтобы им мешать?

Также у Талибана* серьёзные трения с многими соседями, включая Иран. И если они не будут урегулированы, это может привести как к конвенционному военному столкновению с участием регулярных армий этих стран, так и к поддержке с их стороны различных неформальных боевых группировок, аналогичных Хезболле* или ХАМАС*. Благо, опыт по созданию и поддержке подобных группировок в регионе накоплен огромный.

Ну и самая огромная проблема для нового правительства – это экономика, начиная с продовольствия. Из-за активных боевых действий, начавшихся ещё весной, значительная часть страны не смогла засеять поля, так что осенью собирать попросту нечего. Причём нужно не только накормить население, чтобы оно дожило до следующей весны, но и получить семена для того, чтобы хоть в следующем году можно было надеяться на урожай. Необходимы деньги, семена, сельхозтехника, лекарства и много всего другого.

Самое главное, что есть страны, которые готовы дать денег. Но не за красивые глаза (у пуштунов свои стандарты красоты, не совпадающие с нашими, так что нет). За безопасный транзит товаров через территорию Афганистана, за возможность разрабатывать различные месторождения на его территории и при условии вменяемого поведения со стороны новых афганских властей.

Так что если талибы будут вести себя вменяемо, давить террористов из конкурирующих организаций и позволят вести «бизнес аз южуал», то есть и дальше будут демонстрировать договороспособность, то ситуацию можно будет постепенно приводить к стабильному состоянию. Когда у вас стол завален бумажками, контрактами и счетами, автомат как-то сам собой задвигается всё дальше в угол. Поэтому талибы в Москве будут просить помощи в получении гуманитарки от ООН, представительской поддержки своих интересов там же, а также пытаться заверить всех в своей договороспособности и предлагать перспективные инвестиционные проекты. Как говорил в «Пятом элементе» Жан Батист Эммануэль Зорг, «Так воины всё-таки ещё и немного торговцы? Хорошо».

Наши же, со своей стороны, будут направлять их энергию в мирное русло. Обвязывая со всех сторон договорами, контрактами, условиями, обязательствами и прочими договорённостями. И очень скоро новое правительство, разговаривая со своими радикальными коллегами, будет орать «Какая к Иблису военная экспансия? Нам нужно тракторы закупать, дороги ремонтировать и делегацию потенциальных инвесторов встречать!». Так записано, мактуб.

* Организации, запрещенные на территории РФ.

Авторы Александр Роджерс