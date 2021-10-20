Когда и как в России в 2021 году празднуют День святых Трифона и Пелагии 21 октября прихожане православной церкви отмечают праздник памяти преподобных Пелагии Антиохийской и Трифона, архемандрита Вятского, какие приметы и обычаи с ним связаны. 20 октября, 18:13 Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Судьбы этих святых совершенно разные, но исход один. Пелагия жила в V столетии в городе Атиохии и была актрисой, которая распоряжалась цирковыми танцовщицами. Её красота пользовалась успехом у мужчин, она славилась распутством и прелюбодеяниями. История её обращения в веру оказалась очень необычной. Однажды в городе, где жила девушка, проходил церковный собор. На этом мероприятии присутствовали все епископы земли Сирийской.

Как-то они увидели проходившую мимо Пелагию с кучей поклонников и брезгливо отвернулись. Но был среди епископов один, который, наоборот, стал пристально на неё смотреть. Звали его Нонн. После службы он отправился к себе и начал молиться за заблудшую душу Пелагии. Утром следующего дня женщина почувствовала, что хочет сходить в храм. Там, услышав молитвы, поняла, что живёт неправильно.

В итоге, когда вернулась домой, раздала всё своё имущество людям, оделась в скромные одежды и отправилась в Иерусалим, где поселилась в пещере на Елеонской горе. С тех пор вся её жизнь проходила в постоянных молитвах и проповедях, а когда она умерла, то была причислена к лику святых.

А вот Трифон грехов за собой не имел, он с детства чувствовал, что не может жить как другие. Но уйти в веру смог, только когда пришло время жениться. Не выдержав натиска родителей, он сбежал из дома в город Устюг и поселился там у местного священника. Позже он отправился в Пыскорскую обитель, где и принял постриг в монахи.

Однажды Трифон сильно заболел, и к нему явился святой Николай, который исцелил его и наградил даром чудотворца. Пользоваться даром он не стал, а начал искать уединения. Первое время он проживал у устья реки Мулянки, где обратил в христианскую веру многих иноверцев. Потом перебрался на речку Чусовую и построил там монастырь. А через некоторое время возвёл ещё один монастырь — в городе Хлынове, где и был посвящён в архимандриты.

Приметы, что происходит в Трифонов день

У этого праздника тоже есть обряды и традиции. Верующие люди считают, что с Трифона и Пелагии начинаются холода. Поэтому в этот день принято доставать из шкафов тёплую одежду и обувь. А ещё бабушки и мамушки в этот праздник садятся за вязание тёплых носков и варежек для детворы. Не обделяли вниманием и молодожёнов, им начинали готовить приданое к грядущей свадьбе. А мужчины с этого срока рубили починок (расчищали место под пашню в лесу) и выжигали новые поля, затем начинали опускать в омуты бочки с огурцами — там овощи хранились подо льдом всю зиму.

Авторы Татьяна Богданова