Парень лечился от акне, но стал другим человеком, когда его волосы вдруг выпали, а кожа сменила цвет

Кирт Тибодо из Луизианы, США, прожил почти три десятилетия, и единственная проблема со здоровьем, с которой он сталкивался, — это акне... до тех пор, пока он не начал его лечить.