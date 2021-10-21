Парень лечился от акне, но стал другим человеком, когда его волосы вдруг выпали, а кожа сменила цвет
Кирт Тибодо из Луизианы, США, прожил почти три десятилетия, и единственная проблема со здоровьем, с которой он сталкивался, — это акне... до тех пор, пока он не начал его лечить.
Медикаменты, которые должны были избавить от угрей, выполняли свою задачу, но вместе с этим сильно портили жизнь американцу. Озноб и боль становились всё сильнее, поэтому Кирт был вынужден снова обратиться к врачам. Парень был уверен, что его организм просто привыкает к лечению, и хотел, чтобы ему помогли купировать побочные эффекты. Но, когда специалисты осмотрели парня, они были в ужасе.
Фото © Instagram / kirtuskwincy, eyesellsoles
Врачи диагностировали у Кирта DRESS-синдром — это тяжёлая аллергическая реакция на препарат, которая может привести к летальному исходу, если не оказать своевременную помощь. Кроме того, пока специалисты пытались разобраться с этим недугом, у пациента появились побочные эффекты: алопеция и витилиго. У парня стали выпадать волосы, а кожа — терять пигмент меланин, из-за чего Тибодо буквально стал белеть.
Фото © Instagram / kirtuskwincy, jvwanjames, ebonycarter_c
Я чувствовал себя некрасивым — слишком много на меня навалилось. Кожа шелушилась и отваливалась. Казалось, что она горит. У меня была сыпь, которая не проходила, — это было хуже, чем ветрянка. Я всё время мёрз, а ногти на руках и ногах отпадали. Я чувствовал себя чудовищем и редко выходил из дома. Разговаривал только со своей семьёй и друзьями
В итоге Кирт облысел, а белые пятна распространились по всему телу. Но благодаря поддержке друзей и близких американец смог принять новую внешность и стал делиться своей историей с миром, пишет Metro. Теперь 31-летний парень ведёт инстаграм kirtuskwincy и участвует в фотосессиях в качестве модели.
Моя кожа такая гладкая. Кто знал, что мой кошмар обернётся какими-то плюсами для меня? Я не из тех, кому нравится макияж, поэтому у меня не было выбора, кроме как принять свою новую внешность. Но для того понадобилось время
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