Девушка потеряла сознание на вечеринке, и только татуировка на её пояснице раскрыла жуткую правду

В 2019 году после вечеринки в доме приятеля в Престоне, Англия, Шенис Седдон проснулась с синяками по всему телу. Девушка была сильно напугана и ничего не помнила, поэтому не стала обращаться в полицию, боясь, что над ней только посмеются. Но спустя полтора года правоохранители сами нашли британку, поинтересовавшись, нет ли у неё татуировки "Магалуф 2017". Когда шокированная Шенис подтвердила, что у неё на пояснице есть такая надпись, офицер сообщил ей новость, которая полностью перевернула её жизнь.

Шенис Седдон. Фото © Instagram / cheniceseddon7

Оказалось, что в телефоне 27-летнего Диксона Нгаунде стражи порядка обнаружили жуткое видео с изнасилованием. И хотя на кадрах не было видно лица жертвы, зато можно было разглядеть то самое тату. В злосчастный вечер Шенис пришла в гости к знакомому, который представился Максом. Там же был Диксон, который выглядел тихим и застенчивым. По словам британки, она выпила всего три коктейля и потеряла сознание, а наутро ничего не помнила. Однако в компании стали поговаривать о том, что у Нгаунде и Шенис "был секс".

Я подумала, неужели я могла так сглупить, что переспала с ним. Я не хотела создавать проблемы, заявляя, что он меня изнасиловал, ведь это могло разрушить человеку жизнь, а я ничего не помнила, и у меня не было доказательств Шенис Седдон

Амос Оченг и Диксон Нгаунде. Фото © Lancashire Constabulary

При этом случай Шенис оказался не единственным. Оказывается, у хозяина вечеринки Макса совсем другое имя. Его зовут Амос Оченг, ему 51 год, он изнасиловал минимум трёх девушек в возрасте от 14 до 19 лет и занимался наркоторговлей. За это мужчину приговорили к 27 годам тюрьмы. Диксона же признали виновным в изнасиловании Шенис, он получил 10-летний срок. Но, несмотря на восторжествовавшее правосудие, девушка никак не может прийти в себя.

Когда мне сказали, что меня изнасиловали, это перевернуло всю мою жизнь. Это разрушило мои отношения с мужчинами, потому что я полностью перестала им доверять. Теперь, когда парень предлагает мне выпить, я боюсь, что он накачает меня наркотиками, отвезёт домой и изнасилует Шенис Седдон

Фото © Instagram / cheniceseddon7