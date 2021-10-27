Популярный TikTok-блогер взломал планшет дочери, но итогом стало убийство жены

Али Абулабан из Сан-Диего, США, более известный в TikTok под ником JinnKid (один миллион подписчиков), не смог пережить разрыв с любимой супругой. Парень пробрался в квартиру жены и установил прослушивающее устройство на планшет их пятилетней дочки.

Фото © Facebook / JinnKid. Скриншот © TikTok / jinnkid

Али подозревал, что у его супруги появился другой мужчина. А когда с помощью жучка услышал, что она разговаривает с другом, пришёл в ярость. Блогер взял пистолет и примчался к жене. Ревность и ярость ослепили Али, и он не сумел справиться с собой, разрядив обойму в женщину и её спутника. Оба скончались на месте.

Фото © Facebook / JinnKid