Популярный TikTok-блогер взломал планшет дочери, но итогом стало убийство жены
Подписчики теперь по-другому смотрят на его пародии на главного героя фильма "Лицо со шрамом".
Али Абулабан из Сан-Диего, США, более известный в TikTok под ником JinnKid (один миллион подписчиков), не смог пережить разрыв с любимой супругой. Парень пробрался в квартиру жены и установил прослушивающее устройство на планшет их пятилетней дочки.
Али подозревал, что у его супруги появился другой мужчина. А когда с помощью жучка услышал, что она разговаривает с другом, пришёл в ярость. Блогер взял пистолет и примчался к жене. Ревность и ярость ослепили Али, и он не сумел справиться с собой, разрядив обойму в женщину и её спутника. Оба скончались на месте.
Предварительно, совершив злодеяние, Али отправился в школу за дочкой и по пути позвонил своей маме и полицейским, чтобы сознаться в убийстве. Вскоре его заключили под стражу, пишет Daily Star. На своей странице в TikTok парень публиковал контент юмористического содержания. Теперь, когда он признан убийцей, подписчики Али вспоминают, что лучше всего ему удавался образ Тони Монтаны из фильма "Лицо со шрамом".
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