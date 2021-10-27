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Популярный TikTok-блогер взломал планшет дочери, но итогом стало убийство жены

Подписчики теперь по-другому смотрят на его пародии на главного героя фильма "Лицо со шрамом".

27 октября, 12:47

Фото © Facebook / JinnKid

Али Абулабан из Сан-Диего, США, более известный в TikTok под ником JinnKid (один миллион подписчиков), не смог пережить разрыв с любимой супругой. Парень пробрался в квартиру жены и установил прослушивающее устройство на планшет их пятилетней дочки.

Фото © Facebook / JinnKid. Скриншот © TikTok / jinnkid

Фото © Facebook / JinnKid. Скриншот © TikTok / jinnkid

Али подозревал, что у его супруги появился другой мужчина. А когда с помощью жучка услышал, что она разговаривает с другом, пришёл в ярость. Блогер взял пистолет и примчался к жене. Ревность и ярость ослепили Али, и он не сумел справиться с собой, разрядив обойму в женщину и её спутника. Оба скончались на месте.

Фото © Facebook / JinnKid

Фото © Facebook / JinnKid

Предварительно, совершив злодеяние, Али отправился в школу за дочкой и по пути позвонил своей маме и полицейским, чтобы сознаться в убийстве. Вскоре его заключили под стражу, пишет Daily Star. На своей странице в TikTok парень публиковал контент юмористического содержания. Теперь, когда он признан убийцей, подписчики Али вспоминают, что лучше всего ему удавался образ Тони Монтаны из фильма "Лицо со шрамом".

Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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