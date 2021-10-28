Странная девушка объяснила, почему обрезала верёвки работавшему у её окна промышленному альпинисту

Инцидент произошёл в центре тайского города Нонтхабури. Уроженец Мьянмы Сонг вместе с двумя приятелями приехали на рабочий объект — это был 32-этажный дом. Им нужно было заделать трещины в здании. Пока один коллега следил за креплениями и верёвками на крыше, Сонг с другим напарником начал спускаться к месту работ. Когда они были на уровне 30-го этажа, мужчина почувствовал, что трос стал тяжелее. Посмотрев вниз, он увидел "хорошо одетую девушку" на 21-м этаже, которая открыла окно и разрезала его страховочную систему.

Фото © The Thaiger

В тот момент он подумал, что это конец, но от падения со стометровой высоты его удержал коллега на крыше. Рабочим пришлось кричать и звать на помощь жителей дома. Сонгу помог мужчина с 26-го этажа. Он открыл окна и втянул мужчину к себе в квартиру. Альпинист признался, что не боится высоты, но в тот момент он понял, что такое страх высоты на самом деле, пишет Daily News.

Фото © The Thaiger