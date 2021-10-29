"Русский Титаник": Как под Севастополем погиб советский линкор "Новороссийск", унёсший жизни 829 человек Оглавление Недолгая жизнь "итальянца" Взрыв на бочке № 3 Гибель Он не мог утонуть, но утонул Тайна гибели линкора Диверсия Судьба линкора "Новороссийск" была непростой. Корабль, спущенный на воду в 1911 году в Италии, был назван "Джулио Чезаре" и прошёл две мировые войны. 23897 23897 Памятная доска на Госпитальном пирсе, установленная в память о линкоре "Новороссийск". Фото © ТАСС / Николай Абдул

Во время Второй мировой он бороздил волны Средиземного моря, подкарауливая конвои британцев, и участвовал в жестоких боях, то и дело уходя после них в ремонт. А после Победы достался Советскому Союзу.

Недолгая жизнь "итальянца"

Фото © Wikipedia

Передача линкора состоялась в феврале 1949 года, и вскоре корабль поднял советский флаг и отбыл в новый порт приписки — Севастополь. Там ему присвоили новое название — "Новороссийск" — и поставили в ремонт. Советские инженеры проделали огромную работу: оборудовали камбуз, помещения для матросов, изолировали экспанзитом помещения под палубой полубака, обновили дизель-генераторы.

Линкор был приведён в порядок к лету 1949 года и принял участие в манёврах, став флагманом севастопольской эскадры. В составе эскадры он подошёл к турецким берегам, дождался, когда самолёты американцев убедятся, что корабль на плаву, и вернулся в порт. В течение последующих лет "Новороссийск" побывал в доке семь раз: на него установили зенитки, автоматические пушки, радиолокационную станцию, средства радиосвязи, новейшую систему ведения огня и новые турбины, которые разгоняли корабль до 27 узлов.

В результате переделок "Новороссийск" стал грозным и мощным кораблём. В своём классе он был лучшим в СССР. Мало кто мог тогда предположить, что его судьба окажется такой короткой.

Взрыв на бочке № 3

Спуск на воду линкора Giulio Cesare. Фото © Wikipedia

В 1955 году после очередного ремонта линкор несколько раз выходил в море, отрабатывая боевые задачи. На корабле служили 68 офицеров, 243 старшины и 1231 матрос. Вечером 28 октября линкор вернулся в Севастополь и встал на место у бочки № 3 у Морского госпиталя. После швартовки часть экипажа вместе с капитаном II ранга Хуршудовым отбыла на берег. На борту остались 200 новичков – курсантов морских училищ и солдаты.

Трагедия произошла глубокой ночью. 29 октября в 1:31 в носовой части линкора под правым бортом прогремел взрыв. Позже его мощность оценят в 1200 килограммов тротила. Он разворотил три бронепалубы, снёс часть палубы полубака и пробил в подводной части корабля дыру в 150 квадратных метров.

Старшина Владимир Деточка, который в этот момент отдыхал в каюте, вспоминал, что взрывом его сбросило на палубу, наступила кромешная тьма. Кто-то дал спички. При их свете старшина не узнал корабля: палуба толщиной в 220 миллиметров была разворочена и залита кровью. Этот взрыв унёс жизни, предположительно, от 50 до 175 человек. Бросившись к трапу, старшина неожиданно увидел над головой звёздное небо, хотя над ним должно было быть ещё две палубы.

Второй взрыв прогремел через 30 секунд после первого. Он произошёл по левому борту, но лишь замял корпус корабля. Однако и первого взрыва оказалось достаточно: в пробоину хлынула вода — и уже через три минуты линкор стал заваливаться на нос.

В 2:00 начальник оперативного управления флота Овчаров приказал отбуксировать корабль к берегу — на третьей бочке под килем линкора было 17 метров воды и почти 30 метров ила. Однако его приказ был вскоре отменён командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Пархоменко, который прибыл на линкор в сопровождении целой когорты офицеров.

В 2:32 обнаружился сильный крен на левый борт линкора. Вместо того чтобы позволить старшим офицерам "Новороссийска" эвакуировать команду на спасательные суда, вице-адмирал потребовал построить её на палубе. Его приказ был тут же выполнен, и в 3:30 около 800 уцелевших моряков встали в строй. Пока команда строилась, буксиры продолжали тянуть корабль, и крен влево увеличился до 12 градусов, а в 4:00 достиг 17 градусов. Капитан Никольский снова предложил командующему эвакуировать экипаж корабля и снова получил отказ. А потом ситуация просто вышла из-под контроля: в 4:14 линкор начал стремительно заваливаться налево, потом качнулся вправо и уже окончательно завалился на левый борт.

Гибель

Корма линкора. Фото © Novorossiysk-linkor.ru

Спастись удалось немногим. Темнота, холод, обломки, сыплющиеся в воду, и ежесекундно меняющаяся ситуация привели к тому, что большая часть экипажа "Новороссийска" погибла. Линкор опрокинулся и стал погружаться, медленно набирая в трюмы холодную черноморскую водичку. В ловушки внутри его корпуса попались многие. Кто-то так и остался стоять на боевом посту, кто-то попал в ловушку в каюте. В глубине корабля оказались и несколько аварийных команд, посланных внутрь командирами. Многих моряков, пытавшихся спастись, прыгнув за борт, накрыло корпусом линкора, который вскоре и вовсе перевернулся вверх килем. Сначала "Новороссийск" упёрся в твёрдое дно надпалубными постройками, но позже полностью ушёл под воду. Случилось это только в 22:00 29 октября.

Весь день моряки Севастополя старались помочь тем, кто отстукивал SOS изнутри корпуса. Вокруг линкора плавали водолазы. Но спасти удалось только 9 человек. Семерых счастливчиков через пять часов вытащили через проделанную в кормовой части днища линкора дыру, а ещё двоих спустя 50 часов водолазы вытащили из-под палубы юта, куда можно было поднырнуть. Остальные, запертые в воздушных мешках ледяной могилы, в отчаянии пели "Варяг". Но 1 ноября затих последний стук — у моряков закончился кислород. Спасатели опустили руки. Всего на линкоре погибло 829 человек.

Он не мог утонуть, но утонул

Вид на пробоину. Фото © Novorossiysk-linkor.ru

Объяснение случившейся трагедии от контр-адмирала Пархоменко было будничным и сводилось к одному: "Я считал, что мы не можем потерять корабль". Только через два года "Новороссийск" был поднят, его отбуксировали в бухту Казачью, где перевернули, разрезали и утилизировали.

Ответственность за гибель людей была возложена на вице-адмирала Пархоменко, члена Военного совета Кулакова, капитана Никольского и капитана Хуршудова. Но под суд так никто и не попал. Вице-адмирал Пархоменко получил строгий выговор и был снят с должности. Несколько офицеров были понижены в званиях.

Комиссии, собранной для расследования трагедии, дали всего две недели. Специалисты сделали вывод, что причиной гибели линкора стала немецкая магнитная мина, оставшаяся на дне со времён Великой Отечественной войны. В пользу версии сыграло то, что после трагедии тралом было извлечено ещё 17 немецких мин. Было только одно "но": батареи в них были разряжены, а взрыватели оказались неработоспособными.

Тайна гибели линкора

Носовая часть днища, май 1957. Фото © Novorossiysk-linkor.ru

Копья в спорах о причинах гибели линкора "Новороссийск" специалисты ломают до сих пор. Версии за прошедшие годы выдвигались самые разные, но ни одна из них так и не смогла набрать достаточно доказательств. Версия детонации топлива на борту "Новороссийска" была отметена ещё в 1955 году. Ёмкости с топливом на линкоре были пустыми. Была признана неверной и версия о детонации боеприпасов на борту корабля — характер повреждений указывал на то, что взрыв был внешний.

Несостоятельной оказалась и теория о торпедной атаке: полученные линкором пробоины были для неё не характерны. Военный специалист Юрий Лепехов, ставший свидетелем передачи линкора итальянцами советским морякам, предполагал, что взрыв немецкой мины спровоцировал детонацию заряда внутри корпуса линкора, который итальянцы заложили ещё до передачи корабля СССР. Он рассказал о том, что в момент осмотра линкора принимающая комиссия обнаружила в носовой части корабля заваренную переборку. Тогда этому не придали значения. Но позже Лепехов предположил, что за переборкой могла находиться взрывчатка. Она должна была сработать после передачи линкора, но по какой-то причине "дождалась" взрыва мины октябрьской ночью 1955 года.

Но больше всего споров вызвала гипотеза о диверсантах, тем паче что она всячески подогревалась самими итальянцами, которым было приятно услышать, что их "Джулио Чезаре" пошёл ко дну.

Диверсия

Собственно, даже выводы комиссии в 1955 году не исключали такого поворота событий. Итальянские моряки действительно были недовольны, что их боевой корабль достался Советам. И якобы поэтому бывший командир итальянской флотилии князь Валерио Боргезе поклялся взорвать линкор и сделал это с помощью боевых пловцов. Со временем эта версия получила подтверждение. В середине нулевых ветеран итальянского подразделения боевых пловцов "Гамма" Уго Д’Эспозито признал, что итальянцы причастны к трагедии с "Новороссийском".

Произошло это так: 21 октября 1955 года из Италии вышел неприметный торговый корабль. 26 октября в окрестностях Херсонеса он выпустил мини-субмарину "Пикколо", на борту которой находилось 8 диверсантов. Боевые пловцы устроили на дне Круглой бухты "базу", складировав там баллоны с воздухом, взрывчатку и гидробуксиры. После чего отошли в море и подождали сигнала с берега, затем вернулись в бухту, взяли оборудование, подплыли к линкору и заминировали его. На это у них ушёл весь вечер 28 октября. Затем диверсанты вернулись на подлодку и вышли в море — на встречу с пароходом.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что вечером 28 октября на рейде Севастополя не было ни одного итальянского судна. Все они как-то очень удачно ушли из порта. Возможно, помощь в операции итальянцам могли оказать и англичане, которые как раз в это время проводили учения в Мраморном море.

Но в СССР ничего об этом не знали. Или не хотели признавать, что такое возможно. Психология у советских военных чиновников была своеобразной. Например, в ноябре 1955 года все погибшие моряки были представлены к орденам и медалям, к наградам были представлены 117 уцелевших членов экипажа линкора, спасатели и водолазы. Но награждение не состоялось. Исполняющий обязанности главкома ВМФ СССР адмирал Горшков счёл, что "не считает возможным выходить с таким предложением". Только в 1996 году 712 "новороссийцев" были награждены орденами Мужества.

Авторы Майя Новик