Бизнес на миллиарды: Что оставил семье умерший от коронавируса экс-министр Сергей Шматко В минувшие выходные скончался бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Лайф выяснил, какими компаниями он владел и как зарабатывает его семья. 8 ноября, 16:55 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

55-летний Сергей Шматко родился в Ставрополе. Его отец — военный лётчик, мать — поэтесса. Будущий чиновник получил хорошее образование. Он учился на мехмате Уральского университета и факультете экономики Марбургского института в ФРГ. Первую половину 90-х годов Шматко работал в Германии и консультировал немцев по инвестициям в Россию. Затем он трудился топ-менеджером таких крупных предприятий, как Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), Государственный фонд конверсии, Всероссийский банк развития регионов и "Росэнергоатом".

Скончавшийся экс-министр энергетики Сергей Шматко. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

В нулевые Шматко окончил высшие академические курсы Военной академии Генштаба по специальности "Оборона и обеспечение безопасности РФ". Его карьера пошла вверх. Сначала он стал советником председателя правления Газпромбанка, президентом "Атомстройэкспорта" и председателем совета директоров "Транснефти".

В 2008–2012 годы Шматко занимал пост министра энергетики России. В дальнейшем он председательствовал в холдинге "Россеть" и являлся спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Ещё Шматко был успешным бизнесменом. Теперь принадлежавшие ему компании могут отойти его семье.

Крупный коммерсант с миллиардными доходами

Согласно базе СПАРК, на Сергея Шматко зарегистрировано несколько фирм. Например, он был единственным бенефициаром столичной финансовой группы "Артпол холдинг" с выручкой в 284 млн рублей за прошлый год. Также на неё оформлена дорогостоящая недвижимость: 120 гектаров леса в подмосковном Клину и помещение в московском бизнес-парке "Дорохоff".

Здесь находится штаб-квартира "Артпол холдинга".

В собственности Сергея Шматко находился контрольный пакет из 51% акций АО "Атоммашэкспорт". Этот ростовский концерн получил в 2020 году доход в два миллиарда рублей.

Когда-то Сергей Шматко был прописан в сталинском доме в Прямом переулке, 5/7 — это район Арбата. Рыночная стоимость такого жилья составляет почти 20 млн рублей .

Прямой пер., 5/7, здесь Сергей Шматко был зарегистрирован.

Ещё у Сергея Шматко была четверть долей в "ГКК-Меридиан" — эта фирма владеет гостевым домом на Черноморском побережье в Краснодарском крае. Стоимость этого красивого особняка, судя по бухгалтерской отчётности, свыше 34 млн рублей.

Гостевой дом на Чёрном море.

Также Сергею Шматко принадлежала треть краснодарского строительного предприятия "Монтажтехстрой" с выручкой почти 10 млрд рублей за 2020 год. Не напрямую, а через аффилированные структуры бывший министр контролировал и волгодонскую монтажную компанию "ЭгЭлектро" с доходами в размере 53 млн рублей по итогам прошлого года.

Наследники

Сын покойного экс-министра — 24-летний Артём Шматко — выпускник МГУ и член совета директоров папиного АО "Атоммашэкспорт". По образованию молодой человек является биоинженером. Недавно Шматко-младший основал малый бизнес в сфере разработки программного обеспечения.

Артём Шматко. Фото © biohack.ru

Дочь умершего политика — 18-летняя Полина Шматко — пятикратная чемпионка Европы по художественной гимнастке. А бывшая жена экс-министра — 46-летняя Елена Шматко — президент Ассоциации спортивных клубов художественной гимнастики.

Полина Шматко. Фото © Соцсети

Возможно, у покойного есть ещё один сын. Некто Иван Сергеевич Шматко работал гендиректором торговой компании "Оникс-торг групп", зарегистрированной по следующему адресу: Москва, проезд Хлебозаводский, 7, стр. 9. Там же располагалось предприятие "Моя земля" Сергея Шматко. Примечательно, что обе организации ликвидированы налоговиками из-за многочисленных нарушений. База СПАРК считает Сергея Ивановича и Ивана Сергеевича родственниками с 99%-ной вероятностью.





У Ивана Шматко есть зарубежный тёзка, который является топ-менеджером лондонской фирмы Vabllp Llp с офисом в центре города, а также снимает коттедж в Нью-Йорке.

Авторы Егор Пережогин