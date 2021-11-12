Полонского припарковали: Коммунальщики выбивают из бывшего миллиардера долги за стоянки Некогда один из самых богатых людей России Сергей Полонский сейчас не вылезает из долгов. Ему даже нечем платить за парковку. Управляющая компания судится с ним за набежавший долг в 700 тыс. рублей. 11 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Митя Алешковский

10 ноября Таганский районный суд Москвы начал рассматривать исковое заявление управляющей организации ООО "Сервис" к бывшему владельцу корпорации "Миракс", экс-владельцу башни "Федерация" в Москве-Сити и некогда миллиардеру Сергею Полонскому. Бизнесмен задолжал УК 713 тыс. рублей за содержание 12 машино-мест. Сегодня суд запросил уточнения и заседание перенёс.

Некогда Полонский прославился фразой "У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у". В то время олигарх мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не говоря уже о разных мерседесах. Дела Mirax Group шли отлично, и будущее казалось безоблачным.

До кризиса 2008 года он считался одним из богатейших предпринимателей России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны. Самым заметным проектом этой компании считается небоскрёб "Башня "Федерация" в комплексе "Москва-Сити".

Сергей Полонский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В 2011 году журнал Forbes признал его одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов, хотя в тот момент дела Полонского уже окончательно подошли к краху. В том же году он закрыл компанию Mirax, которая существовала с 1994 года и изначально называлась "Строймонтаж".

На тот момент её долги достигали $600 млн. Комментируя создавшуюся ситуацию на своей пресс-конференции, Полонский тогда заявил: "С этой минуты прошу больше не считать меня бизнесменом".

Пожалуй, последним гвоздём в крышку гроба бизнеса Полонского стал ЖК "Кутузовская миля" — один из самых скандальных долгостроев Москвы.

Жилой комплекс ещё в нулевых взялись строить аффилированная с Mirax Group Сергея Полонского фирма "Аванта" вместе с девелоперской компанией "Федеральный центр социального развития" (ФЦСР). Партнёры планировали построить 921 000 кв. м жилья за $1,6 млрд.

ЖК "Кутузовская миля". Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Застройщик — ФЦСР — успел "поднять" лишь несколько корпусов, однако в 2008 году из-за разразившегося финансового кризиса строительство "Мили" было приостановлено. Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни "Федерация".

Партнёры Полонского начали выходить из проектов — в частности, из строительства "Кутузовской мили" вышел ФЦСР.

Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве. Тогда следствие посчитало, что предварительные договоры купли-продажи квартир в квартале не соответствовали проектной документации, а вырученные деньги шли в том числе на другие проекты Mirax Group.

Башня "Федерация". Фото © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

В результате конфликта с ФЦСР Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.

В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК "Кутузовская миля", после чего предприниматель был объявлен в международный розыск.

В 2015 году российские правоохранительные органы сумели депортировать Полонского на родину, и уже в России суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к пяти годам лишения свободы. Тем не менее бизнесмена освободили прямо в зале суда в связи с истечением срока давности.

Полонский в Камбодже. Фото © Instagram / s.polonium

После этого успехи Полонского окончательно закончились. Он обещал вернуться в строительную отрасль с рядом громких проектов, однако все они по разным причинам не состоялись. В 2017 году группа поддержки бывшего коммерсанта даже выдвинула кандидатуру Полонского на президентские выборы, однако ЦИК, что было ожидаемо в связи с судимостью, отказал претенденту в регистрации.

Сергей Полонский родился в Ленинграде в 1972 году. В 1984 году он с семьёй переехал на Украину в город Горловка, где окончил в 1989 году среднюю школу № 99. Был призван в ряды Воздушно-десантных войск. В 1990–1992 годах проходил срочную службу в 21-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, расквартированной в Кутаиси. Эта бригада в период вооружённого конфликта между Южной Осетией и Грузией дислоцировалась в зоне боевых действий — в Цхинвале.

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Получил квалификацию экономиста-менеджера по специальности "Экономика и управление на предприятии строительства". В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Формирование функциональных стратегий материально-технического снабжения строительного производства".

Авторы Евгений Кузнецов