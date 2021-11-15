Заговор под священной грушей: С Шабтаем Калмановичем могли расправиться члены религиозного ордена В Мосгорсуде стартует процесс по делу ингушской секты Батал-Хаджи Белхороева. По версии следствия, на её счету убийство президента женского баскетбольного клуба "Спарта & К" Шабтая 14 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Пресс-служба женского баскетбольного клуба "Спартак"

В тот роковой день — 2 ноября 2009 года — Калманович выехал из своего офиса, чтобы встретиться с помощником президента РФ Александром Абрамовым. На Смоленской набережной до поворота на улицу Новый Арбат его "мерседес" обстреляли неизвестные на "Ладе" серебристого цвета без номеров. Калманович скончался на месте — в теле 61-летнего мужчины было обнаружено пятнадцать пуль. Водитель "мерседеса" также был ранен, но врачи сумели спасти ему жизнь.

Шабтай Калманович. Фото © ТАСС / Татьяна Дорогутина

Шабтай Калманович родился в еврейской семье в Каунасе. У него судьба классического политического авантюриста. В советской Литве он получил хорошее образование. После служил в разведшколе КГБ. В 1971-м эмигрировал в Израиль, где получил второе образование и престижную должность в канцелярии премьер-министра Израиля. Был осуждён в Израиле за шпионаж в пользу СССР. Отсидел пять с половиной лет. Потом переехал в Россию, где занялся гастролями звёзд первой величины. В биографии Калмановича правда причудливо перемешана с выдумками, и различить их не всегда возможно, но он, несомненно, был харизматичным предпринимателем с большими связями в правоохранительных и бандитских кругах.

Убийство произошло на фоне непростой тяжбы Калмановича со своей бывшей супругой Анастасией — экс-продюсером певицы Земфиры, которая добивалась в суде опеки над дочерью. В начале следствие подозревало её в организации убийства Калмановича, но версия провалилась за отсутствием доказательств.

Анастасия Калманович. Фото © Instagram / nastiafonkalmanovich

Проверялись также члены таганской ОПГ, которая якобы хотела забрать себе Дорогомиловский и Тишинский рынки, совладельцем которых являлся Калманович. Последний был в хороших отношениях со знаменитым Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик и якобы привлёк его на свою сторону. 28 июля 2009 года было совершено покушение на Иванькова, который умер в октябре из-за осложнений после ранения. Через месяц убили и Калмановича. Следствие отрабатывало также несколько других версий, связанных с московскими рынками, фармакологическим бизнесом начала 2000-х и операциями по обналу.

Три телефонных номера засветились в месте убийства и возле офиса Калмановича. Один номер оперативники отследили до исчезновения. Преступник избавился от трубки, но тут же заработал другой телефон. Эти номера почти десять лет лежали "в папочке", пока не засветились в другом деле — о серии нападений на владельцев иномарок премиум-класса. Было установлено, что телефоном владел некий Батыр Тумгоев.

Сегодня Батыр Тумгоев, Али Белхороев и Багаудин Костоев — на скамье подсудимых. Они были задержаны спустя почти десять лет после убийства Калмановича — в июне 2019 года. В прошлом году Главное следственное управление СКР по Москве предъявило им обвинения в заказном убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным следствия, Костоев выпустил в Калмановича 19 пуль из пистолета-пулемёта К6–92, Тумгоев осуществлял оперативное прикрытие и слежку за объектом, а Али Белхороев подвозил киллера на серебристой "Ладе".

Следствие довело до суда версию о конфликте вокруг скотобойни в городе Видное Московской области, которую администрация района пыталась закрыть как источник антисанитарии и рассадник криминала. На тот момент Калманович постоянно проживал именно в Видном и якобы тоже принял участие в конфликте. Все трое подозреваемых в убийстве бизнесмена — последователи скандально известного суфийского вирда (ордена) из Ингушетии, которому и принадлежала та самая скотобойня. Али Белхороев является прямым потомком основателя секты, а Батыр Тумгоев — родственником по линии его жены.

По некоторым данным, дело об убийстве Калмановича может во многом основываться на показаниях одного из подозреваемых — Багаудина Костоева, который отбывал срок за грабёж в колонии в Ставропольском крае. Появилась информация, что его якобы перевели в ту самую колонию под Владимиром, где сегодня отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный. В ИК к Костоеву наведались сотрудники из Москвы, и он якобы пошёл на сделку со следствием, согласившись дать показания на Тумгоева и Белхороева, которые до сих пор отрицают свою вину. Но, возможно, следователи нашли информацию у других источников.

Следственный комитет считает дело раскрытым.

— Допрошены 30 свидетелей в различных субъектах Российской Федерации — в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Архангельской области и других регионах. Назначены и проведены баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психолого-психиатрические судебные экспертизы, выводы которых подтверждают причастность исполнителей к убийству Шабтая фон Калмановича и покушению на убийство его водителя, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства. Единственное, о чём молчат пока следователи, — это мотив подозреваемых и имя возможного заказчика.

В Мосгорсуде прошла процедура отбора присяжных. По предварительным данным, интересы обвиняемых будет представлять известный адвокат Мурад Мусаев. От стороны гособвинения выступит один из самых сильных и легендарных прокуроров — Мария Семененко. У неё большой опыт работы именно по делам крупных ОПГ и их лидеров, а также с судами присяжных.

Сыны закрытой секты

Выходит, судьба харизматичного продюсера могла быть решена под священной грушей известного в узких кругах религиозного деятеля начала XX века Батал-Хаджи Белхороева в селе Сурхахи под Назранью. Саму грушу, правда, сожгли неизвестные несколько лет назад. В прошлом году её и вовсе спилили — говорят, что ингуши не жалуют этот очень закрытый орден, поскольку его члены отдают предпочтение ему, а не своему тейпу. Баталхаджинцы (их ещё называют батлаки) исключительно ингуши, в ордене царит беспрекословная дисциплина, основанная на фамильной власти Белхороевых — прямых потомков Батал-Хаджи. Их всего около тридцати. Самих батлаков, по разным подсчётам, от пяти до пятнадцати тысяч.

Экономика ордена строится не только на пожертвованиях — ранее в СМИ циркулировала информация, что некоторые последователи Батал-Хаджи якобы специализируются на угоне премиальных иномарок, торговле наркотиками и незаконном обороте оружия. В прошлом году была задержана банда вымогателей из числа батлаков, которые заводили романы с замужними женщинами, снимали всё на камеру. На некоторых записях видно, что женщины плачут, что может свидетельствовать о насилии.

Потом с помощью этих записей семьи жертв шантажировались. В Ингушетии до сих пор практикуются так называемые убийства чести — например, после обнародования одного такого видео с Елизаветой Евлоевой женщина была зарезана собственным братом ради снятия позора с семьи.

Интересно, что всего через два месяца после задержания подозреваемых в убийстве Калмановича был застрелен начальник ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиев, убийство которого также вменяют баталхаджинцам. Эльджаркиев видел, как братство последователей Батал-Хаджи Белхороева набирает финансовые и политические обороты. После того как один из потомственных лидеров ордена, Ибрагим Белхороев, известный также как Иби, был убит в декабре 2018 года, сектанты якобы предположили, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ, и приговорили полицейского к смертной казни. После известия о гибели Эльджаркиева его враги из числа белхароевцев устроили в селении Экажево праздничный фейерверк.

Авторы Станислав Сенькин