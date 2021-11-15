Фитнес-тренера застрелили в прямом эфире на глазах у его подписчиков
Парень участвовал в общественной программе по привлечению молодёжи к занятиям спортом, которая была поддержана Министерством спорта, искусства и культуры.
Фото © Facebook / Daily Sun, News365.co.za
Популярный фитнес-тренер Лоуренс Мейсинг из Претории, ЮАР, вышел в прямой эфир через Zoom, чтобы устроить бесплатное занятие для тех, кто хочет привести себя в форму. За уроком парня следили более 200 человек, как вдруг у них на глазах разыгралась трагедия.
Фото © Facebook / Daily Sun
В дом Лоуренса внезапно ворвался вооружённый грабитель, который напал на тренера. На страшных кадрах, появившихся в Сети, видно, что преступник стреляет в уже лежащую на полу жертву, слышны голоса растерянных зрителей, которые не сразу поняли, что случилось. По сообщениям, один из выстрелов пришёлся в голову.
Видео © Facebook / Mzansi Collectors
Вошёл парень и выстрелил. Люди тренировались и не понимали, что происходит. А затем преступник вернулся, выстрелил в тренера ещё два раза и убежал
Фото © Facebook / News365.co.za
Осознав случившееся, зрители попытались выяснить адрес тренера, чтобы вызвать ему помощь, пишет Daily Mail. Медики прибыли только через сорок минут, но было уже поздно. Всё это время безжизненное тело Лоуренса так и лежало перед камерой, а преступник грабил его дом. Сейчас правоохранители расследуют жестокое убийство, а пользователи требуют, чтобы нападавшего быстрее нашли и наказали по всей строгости закона.
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