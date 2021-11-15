Фитнес-тренера застрелили в прямом эфире на глазах у его подписчиков

Популярный фитнес-тренер Лоуренс Мейсинг из Претории, ЮАР, вышел в прямой эфир через Zoom, чтобы устроить бесплатное занятие для тех, кто хочет привести себя в форму. За уроком парня следили более 200 человек, как вдруг у них на глазах разыгралась трагедия.

Фото © Facebook / Daily Sun

В дом Лоуренса внезапно ворвался вооружённый грабитель, который напал на тренера. На страшных кадрах, появившихся в Сети, видно, что преступник стреляет в уже лежащую на полу жертву, слышны голоса растерянных зрителей, которые не сразу поняли, что случилось. По сообщениям, один из выстрелов пришёлся в голову.

Видео © Facebook / Mzansi Collectors

Вошёл парень и выстрелил. Люди тренировались и не понимали, что происходит. А затем преступник вернулся, выстрелил в тренера ещё два раза и убежал Участник трансляции

Фото © Facebook / News365.co.za