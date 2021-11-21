Многодетные матери и звёзды "Инстаграма": Топ-7 самых опасных женщин-гангстеров, возглавлявших мужские банды Там, где ещё вчера орудовали небритые бандиты, теперь стучат каблучки женщин, которые зачастую выглядят крайне гламурно. Эти дамочки не из брезгливых — они торгуют людьми, наркотой и убивают. 20 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Королева красоты: Сандра Белтран

Сандра Белтран была просто обречена стать криминальным авторитетом. Она была племянницей знаменитого в Мексике наркобарона Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо. А отец Сандры происходил из клана Каро Кинтеро — наркокартеля Гвадалахары. В юности родители старались держать дочь подальше от семейного бизнеса. В 18 лет она даже победила в конкурсе красоты, после чего получила приглашение на телевидение. Вышла замуж за замначальника городской полиции Тихуаны. Правду о том, откуда богатство семьи, Сандра узнала в тот день, когда её мужа зарезали на улице — он прикрывал "семейный бизнес". Юная вдова долго не горевала и нашла утешение в объятьях другого "оборотня в погонах" — Родольфо Лопеса, который руководил Управлением по борьбе с наркотиками. Его транспортная фирма возила грузы в США и переправляла туда наркоту. Но счастье Сандры было недолгим: муж лёг с аппендицитом в больницу — и там его зарезали.

Тогда дважды вдова решила сама заняться наркобизнесом. Ей пришлось туго: муж был должен американским партнёрам 12 миллионов долларов, её дядя Мигель не собирался уступать бизнес племяннице и организовал на неё покушение, возложив ответственность на другую группировку.

У Сандры хватило ума делать вид, что она доверяет дяде. Тем временем она нашла новые пути поставки зелья в США и договорилась с новыми поставщиками из Колумбии, которых увлекла идеей совместного бизнеса.

Королева красоты оказалась с характером: она вывела из игры своего дядю, сдав его американской полиции. Мигелю Гальярдо впаяли 40 лет, а Сандра вышла на свободу из здания суда. В Мексике она вернулась к семейному бизнесу. Сейчас известно, что её поддерживают колумбийский поставщик Тапия, мексиканские наркогруппировки и бандиты, бежавшие из России.

Звезда "Инсты": Клаудия Феликс

Клаудию Феликс считали самой таинственной красоткой Мексики. Подписчики в "Инстаграме" прозвали её "мексиканской Ким Кардашьян", а журналисты — "Ким Кардашьян преступного мира". И полиция, и журналисты считали, что дамочка возглавляет группировку киллеров в клане убийц Los Antrax. Это заключение было сделано после того, как дива неосмотрительно опубликовывала в "Инсте" фотографии с оружием — сделанным на заказ "девичьим" автоматом Калашникова с розовыми и золотыми вставками. Мексиканские воздыхатели Клаудии ревниво отслеживали все фото в "Инстаграме" и пристально рассматривали фото девушки с пистолетом в окружении бандитов.

Сама Клава обвинения в связях с бандитами отрицала, она даже собирала по этому поводу пресс-конференцию и ограничила доступ к своей страничке в "Инстаграме". Однако полицию насторожил тот факт, что одновременно с ней свои страницы удалили все те её друзья, которых тоже подозревали в сотрудничестве с Los Antrax. Впрочем, некоторые журналисты считали, что полиция спутала Клаудию с другой, внешне похожей на неё женщиной. Узнать правду уже невозможно: дамочка как-то очень вовремя скончалась от передозировки — она вместе с кавалером приняла зелье и уснула. Мужчина проснулся, а Клаудия покинула этот свет.

"Крёстная мать Австралии": Джуди Моран

Фото © abc.net.au / Julian Smith: AAP

77-летняя Джуди Моран давно стала крёстной матерью австралийских накродилеров и рэкетиров. Она родилась в 1944 году в штате Виктория и вышла замуж за гангстера Джонни Коула. В 1982 году Джуди овдовела — её мужа убили в ходе войны наркогруппировок. Вдовушка, впрочем, не сильно убивалась — к этому времени она сошлась с другим бандитом, Льюисом Мораном, с которым рассталась в 1995 году. По сути, Джуди стала основательницей собственного клана — её сыновья от Коула и Морана продолжили дело отцов и блюли интересы семьи. Встав во главе клана, Джуди вела дела с такой осторожностью, что полиции и сейчас ей нечего предъявить.

Взяли Джуди на другом: в 2009 году по её приказу был убит брат Льюиса Морана Десмонд. Полиция арестовала не только Джуди как заказчицу, но и троих исполнителей убийства. В 2011 году Джуди приговорили к 26 годам лишения свободы. Освободиться досрочно она может только в 2031 году. Если доживёт.

Примерная жена и фермерша: Анна Гристина

Анна Гристина, мать четырёх детей, разводившая на досуге поросят, попала в поле зрения полиции в 2012 году. Дамочка заработала 10 миллионов долларов на торговле девушками. Гристина жила в городке Оранж и владела элитным борделем на Манхэттене. Поговаривают, что её бизнес прикрывали не только бандиты, но и политики, работники полиции, таможни и прокуратуры.

Скорее всего, так и было, потому что женщину вскоре отпустили на поруки за денежный залог всего в 250 тысяч долларов, а когда она согласилась сотрудничать со следствием, бандерше дали всего шесть месяцев тюрьмы. Любопытно, что в деле опять фигурировал русский — бухгалтер, который помогал отмывать деньги. Когда Анна Гристина вышла из здания суда, её тепло встретили муж и дети.

Католичка и наркобаронша: Тельма Райт

Но, конечно, деяния Анны не идут ни в какое сравнение с преступной деятельностью главы наркокартеля в Филадельфии чернокожей американки Тельмы Райт. Девочка выросла в католической семье, получила образование в Темпльском университете и занималась бизнесом в Лос-Анжелесе — основала собственную линию одежды. Но в 1977 году влюбилась в плохого парня Джека Райта, крупнейшего наркодилера Филадельфии, и вышла за него замуж. В 1982 году у пары появился сын Джекием, а через четыре года Джек Райт отправился к праотцам — его убили и завернули в ковёр.

После его смерти Тельма решила сама возглавить "бизнес" мужа. Она стала крупнейшим поставщиком кокаина и героина Филадельфии, а вскоре щупальца её организации стали оплетать и другие города США, в том числе Лос-Анжелес. Тельму уважительно называли "леди Босс", её личная прибыль в месяц достигла 400 тысяч долларов, но в 1991 году неожиданно для всех Тельма Райт решила покинуть наркобизнес. К такому решению её подтолкнули два события: перестрелка, которую устроили её соперники в ночном клубе Studio West, и задержание полицией одного из наркокурьеров. Тельма залегла на дно, и в течение 20 лет о ней никто ничего не знал. Молчание было прервано только в 2011 году, когда в свет вышла книга её мемуаров "Жить своей жизнью в игре и вне игры". Оказалось, что она раскаялась и в 2009 году открыла общественную организацию помощи наркоманам.

"У каждого, кто вступает на эту скользкую дорожку, есть только два выхода — смерть или тюрьма", — говорит она теперь. В "Инстаграме" у неё и сейчас есть страничка, которую может найти любой желающий.

Замужем за мафией: Рафаэлла д’Альтерио

После смерти мужа в 2006 году итальянка Рафаэла д’Альтерио возглавила один из кланов Каморры. Муж гангстерши зарабатывал на жизнь наркотой и рэкетом. Мадам по кличке Кошечка повела дела клана столь умело, что вскоре влияние её "семьи" многократно возросло. Это не особо понравилось конкурентам. Впрочем, и внутри банды Кошечку недолюбливали: некоторые члены "семьи" подозревали, что вдова сама убрала мужа, чтобы возглавить преступную деятельность. В 2009 году на Рафаэллу было совершено покушение, однако ей удалось выжить.

Кошечку сгубила самонадеянность: пока она делала деньги, полиция Италии не прекращала на неё охотиться, и в 2012 году "крёстную мать Каморры" арестовали вместе с подручными, которых набралось 66 человек. Был наложен арест на имущество мадам, которое включало в себя семь компаний, восемь домов, 87 машин, включая "феррари" с золотыми номерами, и 35 банковских счетов с общей суммой в десять миллионов долларов. Но это были только цветочки — оборот банды составлял 200 миллиардов долларов в год. В тюрьму помимо Рафаэллы отправилось 19 мужчин из клана д’Альтерио.

Верная сестрёнка: Розетта Кутоло

Ещё одной представительницей итальянских мафиози стала сестра главаря знаменитой итальянской банды Nuova Camorra Organizzata Рафаэле Кутоло Розетта. Её брат был осуждён на длительный срок, но продолжал руководить кланом из-за решётки. Так уж вышло, что единственным человеком, которому он доверял, стала его сестра Розетта. Через неё он передавал на волю все распоряжения. Со временем дамочка фактически стала главарём банды.

Розетта Кутоло жила в шикарном особняке XVI века Castello Mediceo, в котором было 365 комнат, бассейны и корты. Дамочку подвела эмоциональность: однажды в порыве гнева она приказала подручным взорвать полицейский участок. Разумеется, итальянские полицейские объявили её вне закона, и следующие 10 лет Розетте пришлось провести в бегах. В 1993 году она всё-таки сдалась полиции и села в тюрьму. Свято место пусто не бывает: пока Розетта скрывалась, место группировки Кутоло заняла группировка Джузеппе Роголи.

Авторы Александр Лаврентьев