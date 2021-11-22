Турки нацелились на Донбасс: Анкара готовит "ядерную опцию" для войны в непризнанных республиках Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Турция не просто накачивает Украину оружием, но и готовит запасной план участия в конфликте в Донбассе, если ей не удастся выдавить Россию из Ливии и Сирии. 22 ноября, 15:17 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/AP/Giannis Papanikos

Турция продолжает вооружать украинские войска. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генеральный директор Вaykar Makina Халук Байрактар обсудили поставки БПЛА, расширение сотрудничества, а также строительство учебно-испытательного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников и обучению персонала.

Кроме того, стало известно, что представители Bayraktar закупили у компании "Мотор Сич" 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АИ-450Т и оснащения ими ударных дронов Akinci. По словам турецкого руководства, этот высотный БПЛА может в будущем стать "стратегическим средством" для Незалежной. Помимо двигателей АИ-450, 15 ноября Турция и Украина подписали соглашение на поставку турбовентиляторных двигателей АИ-322Ф и интеграцию АИ-25ТЛТ для перспективного турецкого беспилотника MIUS.

Стоит напомнить, что недавно Верховная рада одобрила межправительственное соглашение с Турцией об углублении сотрудничества в сфере безопасности, в рамках которого Анкара обязалась предоставить $18,5 млн на военные потребности Украины. Ранее стороны также договорились совместно построить для ВМСУ два корвета.

Ничего личного, просто бизнес? Понятно, что Анкаре в условиях санкций хочется продать как можно больше техники, а после победы Азербайджана во второй Карабахской войне интерес к "Байрактарам" значительно вырос. В первую очередь у Киева, который не скрывает желания повторить опыт Баку.

И едва ли турки этого не понимают и не в курсе реакции Москвы на применение дронов в Донбассе. Им даже пришлось "оправдываться", — правда, вышло это несколько коряво. Как заявил глава турецкого МИД, купленные Украиной беспилотники уже не турецкие, а украинские.

Вот только "просто бизнесом" назвать происходящее уже трудно. Больше похоже на намеренное вооружение украинской армии. Учитывая тот факт, что происходит это на фоне обострения в Донбассе, вывод однозначен: турки специально готовят Украину к войне.

Неужели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не понимает, что напрашивается на крайне негативную реакцию России? Какое им вообще дело до Украины? Ну ладно ещё Крым, где турки открыто содержат крымско-татарских экстремистов (они это и при Украине не стеснялись делать), но при чём тут Донбасс?

Ну, во-первых, всегда, когда заходит речь о разногласиях между Анкарой и Москвой, стоит вспомнить о британской разведке, имеющей в Турции колоссальное влияние. Её уши торчат буквально во всех наших противоречиях, а на Украине — особенно. Недавно Лондон собрался отправить в Незалежную 600 десантников.

А зачем отправлять своих людей, рисковать их жизнями, когда можно делать грязную работу чужими руками, например турецкими? И сами британцы вроде как в тени и остаются "белыми и пушистыми". Впрочем, едва ли западные спецслужбы добились бы тут успеха, если бы у самого Эрдогана не было желания вооружать Киев специально для того, чтобы он грозил Донбассу.

Потому что кровопролитие на Донбассе — это угроза России. Эрдоган — хитрый восточный торговец и умелый шахматный игрок. По большому счёту, конечно, ему нет никакого дела до Украины. Зато ему есть дело до Ливии, ещё больше — до Сирии, на границе с которой Турция мечтает построить надёжную буферную зону. Но и там и там его интересы входят в конфликт с интересами России.

Хотя пока удаётся договариваться, вместе решать проблемы (периодически, правда, оказываясь на грани прямого военного столкновения), но позиции сторон примерно равны, и Москва явно не намерена уступать туркам. Есть ещё Закавказье, где Россия и Иран мешают Турции окончательно закрепиться. Ну, и, конечно, Москва является главным конкурентом Анкары в борьбе за влияние в Центральной Азии, всеми силами не пуская её в этот регион.

Стало быть, Эрдогану нужен рычаг давления на Россию — Донбасс. Увеличивая или уменьшая военную поддержку Киева, Турция может шантажировать Кремль, ставя ультиматумы и требуя уступок в других регионах. В случае, если Россия однажды решит, что хватит церемониться с турками, и надумает, к примеру, выставить их из Сирии, существует "ядерная опция" — прямого участия Турции в войне против Донбасса.

"Турция может оказать ВСУ и иного рода помощь — например, перебросив на территорию Украины свои танки и боевую авиацию. Причём последняя представляет ещё большую угрозу, чем дроны, так как при имеющемся у турецких истребителей вооружении удары по Донбассу можно будет наносить за пределами зоны поражения средств ПВО ДНР и ЛНР", — пишет портал Avia.pro.

Нет, это не такой уж и фантастический сценарий, как кажется на первый взгляд. Если Эрдоган однажды поймёт, что иного способа заставить Москву отступить нет, он это сделает, не моргнув глазом, как однажды уже сбил наш самолёт, сочтя, что Россия перешла красную черту в Сирии. Зачем снова сбивать российские самолёты, рискуя спровоцировать масштабную войну, если можно помочь Киев утюжить Донбасс. И ведь всегда можно оправдаться, что это делается по просьбе законного правительства Украины, как Россия помогает законному сирийскому правительству по его просьбе. И Запад, безусловно, поддержит.

Конечно, это крайний вариант, пока всё обходится без прямого турецкого военного участия, хотя вмешательство Анкары уже перешло разумные пределы. Хочется верить, что до такого не дойдёт, что Эрдоган просто испытывает нас на прочность и выторговывает некие преференции. Однако ситуация сама по себе опасна, ведь в этом деле никогда не знаешь, где стоит остановиться, чтобы не было поздно. Ведь то, чем занимаются турки, — это, по сути, передача гранат обезьяне, которая в любой момент может использовать их по своему усмотрению и по прямому назначению без согласования с кем-либо. Крайне опасные игры.

Украине нужен военный конфликт, сегодня в этом можно не сомневаться, и любой переданный ей патрон или запчасть для техники приближает неизбежную войну, в которую Россия столь же неизбежно окажется втянутой. Кстати, Зеленскому стоило бы поразмышлять о том, что Турция, возможно, делает всё это не только ради денег и не только для того, чтобы давить на Россию. У Турции могут быть куда более далеко идущие планы.

Тут невольно вспоминается ставшая знаменитой карта тюркского мира, подаренная недавно Эрдогану его идеологическим соратником — пантюркистом Девлетом Бахчели. Донбасс не попал на эту карту, очевидно, лишь потому, что Анкара не хочет раздражать своих украинских "друзей" и пугать их раньше времени. Надо понимать, что при другой реальности, при другом стечении обстоятельств Турция не прочь была бы получить не только всё восточное Причерноморье, но и южное — которыми когда-то владела Османская империя.

Так что на месте украинского руководства я бы не сильно радовался тому, что часть России попала на виртуальную карту, а Украины — нет. Смотря на карту Османской империи, Эрдоган мечтает совместить её с Великим Тураном. И да, Донбасс когда-то был частью Тюркского, затем Хазарского каганата, затем Золотой Орды под контролем крымских и ногайских татар. Так что притянуть его за уши к "тюркскому миру" — не вопрос.

Впрочем, беспокойство Украины едва ли кого волнует, эта страна давно не обладает субъектностью, она может только служить тараном против России. А вот нам нужно озаботиться. И вовсе не виртуальными картами, а вполне реальным накачиванием вооружением маленького, но агрессивного нацистского и ненавидящего Россию государственного образования по соседству с нами. И эти красные линии давно пора обозначить, пока они не подошли вплотную к нашим границам.

Авторы Дмитрий Родионов