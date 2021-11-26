Зеркало семейной трагедии: Почему за убийство Михаила Круга до сих пор расплачивается его младший сын Этот мальчик родился под пулями. Но, когда убивали его отца, он спал. В доме было ещё трое детей, и каждый из них по-своему пережил смерть папы. Но почему для Саши эта дверь всё ещё не закрыта? 25 ноября, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Александр Воробьёв, PinClipart, Instagram / Александр Круг

Трагедия, напомним, случилась в 2002 году. Ночью двое проникли в особняк с целью инсценировки ограбления, но что-то пошло не так и один из бандитов расстрелял Михаила Круга. Жена Ирина убежала к соседям, а дети были в своих комнатах. Младшие спали, а старший был в наушниках. Бандитов было двое — Александр Агеев (отбывает пожизненное) и Дмитрий Веселов (убит). Действовали они по поручению Александра Костенко (убит).

Где папа?

Фото © Instagram / Александр Круг

Через три года Саша Воробьёв (настоящая фамилия Круга) стал показывать на фото отца, которые были по всему дому. Ребёнок спрашивал, где папа. Однажды его тётка решила рубануть правду-матку: "Твоего папу убили". Мальчик не особо понял значения этих слов, но именно они к 12 годам распустились ядовитым букетом в его душе. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу "О жизни".

Фото © Instagram / Александр Круг

Он хорошо учился, но быстро остывал ко всему. "Я не блатной!" стало чуть ли не девизом по жизни. Ему очень часто приходилось доказывать сверстникам, что он сам тоже чего-то стоит. При этом он всегда чувствовал, что папа его не бросал. Он незримо присутствовал с ним все эти годы.

Когда я начинаю что-то делать, начинаю слышать внутренний голос. Мол, делай так, а не так. Он снится мне и направляет меня Александр Воробьёв Сын Михаила Круга

Нарастающий психоз

Фото © Instagram / Ирина Круг

Непонимание со стороны одноклассников и однокурсников и постоянное сравнение с талантами отца с сопутствующим причмокиванием, мол, "похож, но только внешне..." Всё это ломало его изнутри. Мать пыталась встать на ноги, строила карьеру певицы, взяв псевдоним мужа, и сама ребёнком особо не занималась — пыталась нанимать психологов, отправляла Сашу в специальный лагерь. Конечно, ему это помогало, но родителей не заменило. В кадетском училище, куда его отправил дед по маминой линии, у него часто случались истерики.

Фото © Instagram / Александр Круг

Вот у Дмитрия, старшего сына шансонье от первого брака, произошла психологическая компенсация. Он был в осознанном возрасте, когда случилась трагедия, и его решение стать полицейским стало логичным выходом. Он самореализовался и успешно работает в тверских органах правопорядка до сих пор. Дочь Марина (Круг удочерил её, когда женился на Ирине) недавно вышла замуж и родила ребёнка. Судьба же 19-летнего Саши пока под вопросом.

Жажда власти

В кадетском училище он проучился три года. С однокурсниками отношения не складывались, но отметки у него всегда были хорошие. Это вывело его в командиры. Там он почувствовал, что такое власть, и стал пользоваться положением. В итоге произошёл конфликт с воспитателем-подполковником.

Он говорит: "Ты отсюда вылетишь". А я показываю ему средний палец и говорю: "Знаешь, что это?" В общем, послал я его и ушёл к себе спать. После этого меня сняли с командирства, дали наряд, а я должен был быть уже младшим сержантом. Так я потерял веру в кадетский корпус Александр Воробьёв Сын Михаила Круга

Весь мир — театр!

Потом было Щукинское училище, но и тут не заладилось. Преподаватели не видели в нём актёра, несмотря на то что парень живёт и дышит театром. Ему прочили судьбу эстрадного артиста и намекали, чтобы он переводился в другой вуз.

Сейчас вот подумываю уйти всё же в ГИТИС, так как с однокурсниками не ладится. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом Александр Воробьёв Сын Михаила Круга

Борется как может...

Удивительно, но он вполне адекватно оценивает свои мысли, действия и положение. От корней он не просто не собирается отказываться, но прямо говорит, что обожает своих маму и бабушку. Отчим — это отчим, за отца он его не считает. А самого Михаила Круга боготворит так же, как и поклонники шансонье, не претендуя на его лавры. Панические атаки, истерики, депрессия — это его фон по жизни. Но он борется как может. Ему, кажется, и правда помогает ангел-хранитель, который ведёт его по очень извилистой дорожке. Когда ему тяжело, он пишет стихи, с мамой сейчас общается очень тесно и плодотворно — они часто выступают вместе. Потихоньку он становится музыкантом.

Про отца… Я много думаю о нём. Я очень боюсь не оправдать имя… В том же вузе говорят: "Твой отец был легендой". А я отвечаю так: "А я Саша Круг! Я другой человек, я должен сам сделать свою судьбу". Бывает, когда выкладываю песни в Сети, в комментариях пишут: "Не голос Миши". Конечно, не его голос: отец пел баритоном, а я тенор Александр Воробьёв Сын Михаила Круга

Авторы Василий Климов