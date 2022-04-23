Как пастух подружил пришельца со всей деревней и прятал его до возвращения "собратьев" Оглавление Ночной гость Неожиданный свидетель В заложниках — база с ракетами "Сатана" Приютив у себя потерпевшего крушение пришельца, чабан Сагынбай, возможно, спас советскую базу с ядерным оружием от вторжения НЛО. 122995 122995 Фото © Shutterstock

Эта история произошла в июне 1979 года в Тургайской области Казахской ССР недалеко от Аркалыка — ныне почти заброшенного, а тогда — процветающего промышленного города. Местный чабан, пастух по имени Сагынбай, проснулся среди ночи, вышел из дома и увидел, что небо светится. Ему показалось, что источник света недалеко, и пастух, оседлав лошадь, решил съездить и узнать, в чём причина странного свечения.

Ночной гость

Фото © ТАСС / Назаров Какабай

Отъехав от родного села несколько километров, он увидел в ночной степи следы от падения с неба какого-то большого объекта. Решив, что это может быть самолёт или советский космический спутник, пастух подъехал ближе и с удивлением увидел серебристый диск, наполовину зарывшийся в каменистую почву.

Решив, что к такой находке приближаться не стоит, Сагынбай отправился обратно в селение. И в нескольких сотнях метров от упавшего объекта набрёл на спасательную капсулу, весьма похожую на угольно-чёрное яйцо. Поверхность капсулы была такой фактуры, что чабан решил было, что это просто гладко обработанный валун. Но в этот момент "валун" вдруг раскрылся, и из него под ноги коня выпал, как сперва показалось Сагынбаю, высокий человек.

Конь пастуха зафыркал и шарахнулся в сторону, и чабан решил отъехать от неизвестного на безопасное расстояние — понаблюдать, что будет дальше. Он понимал, что лучше бы ему вообще уехать подальше, но мешало любопытство. Однако обитатель летательного аппарата сам встал на ноги и сразу же направился к пастуху.

Пришелец оказался высокого роста, с худыми руками и ногами. В темноте сверкали огромные глаза. Казах поприветствовал пришельца раскрытой ладонью, а потом уступил ему свою лошадку и пешком, ведя её под уздцы, вернулся домой.

Сказать, что его жена удивилась, — значит не сказать ничего. В другое время она бы просто убежала из дома, но в этот раз была словно под гипнозом и во всём слушалась мужа. А тот велел посреди ночи варить бешбармак и накрывать на стол. Своего ночного гостя пастух посадил на самое почётное место.

Женщина приготовила блюдо, стараясь лишний раз не смотреть на гостя и не выказывать повышенного интереса. Но незнакомец есть мясо не стал, зато с аппетитом отведал тесто и съел весь курт — национальное казахское блюдо, сухие шарики, которые изготавливаются из овечьего, козьего или верблюжьего творога. Он жестами отказался от постели, которую изумлённая женщина постелила ему в зале, и остался на ночь сидеть за столом, закрыв глаза. Спал ли он, хозяева так и не поняли.

Неожиданный свидетель

Фото © Shutterstock

Утром пастух проснулся от того, что к нему во двор заехал военный уазик. Сразу поняв, что советские военные, скорее всего, ищут его ночного гостя, пастух схватил инопланетянина за руку и увёл его на сеновал, где знаками показал, что следует спрятаться. Пока инопланетянин отсиживался в душистом сене, чабан вышел навстречу военным. Когда те стали расспрашивать его, видел ли он ночью что-нибудь необычное, пастух пожал плечами и ответил, что крепко спал. Военные, ещё немного поколесив по селению, уехали.

Инопланетянин жил у чабана две недели. За это время он успел перезнакомиться с сельчанами, научился играть в карты и в шашки и вскоре стал обыгрывать казахов. Примечательно, что за всё время он не произнёс ни единого слова, но при этом прекрасно понимал всё, что ему говорили, и люди в свою очередь понимали его. Он исчез из дома Сагынбая 26 июня 1979 года.

О том, что такая история, вообще, случалась, журналистам рассказала гражданка России Татьяна Леонова. В 1979 году ей было девять лет, и она вместе с отцом — ветеринарным врачом жила в Аркалыке. Иногда отец брал девочку с собой на вызов. Пастух Сагынбай был старым знакомым ветеринара, и однажды тот вместе с дочкой заехал к нему с визитом.

Пастух радушно принял ветеринара, накормил его и напоил чаем, а потом снаружи раздался какой-то негромкий шум. Пастух что-то сказал ветеринару и, взяв его за локоть, вывел из дома. Несмотря на приказ отца оставаться за столом, девочка выбежала следом. Она увидела, что мужчины идут в коровник, и последовала за ними.

Заглянув внутрь коровника, Татьяна увидела серое существо, вокруг которого стояли люди. У существа была голова в два раза больше человеческой и чёрные глаза на половину лица. Всю историю целиком она выпытала у отца, когда повзрослела. Она же и сопоставила исчезновение инопланетянина с Тургайским инцидентом, который случился как раз 26 июня 1979 года — то есть в день исчезновения пришельца.

В заложниках — база с ракетами "Сатана"

Фото © ТАСС / Василий Егоров, Валентин Соболев

Это происшествие, самым непосредственным образом связанное с первым, произошло в ста километрах от Аркалыка, у города Державинска, неподалёку от местной воинской части, обслуживавшей шахты с ядерными баллистическими ракетами Р-36, которые американцы прозвали "Сатаной". За сутки до происшествия очевидцы видели в небе огненные шары, а в день инцидента школьники из пионерского лагеря "Берёзка" видели инопланетян. Случилось это так.

После ужина группа пионеров, среди которых была дочь местного майора милиции Светлана Квачева, сбежала с территории лагеря и решила разжечь костёр на склоне сопки неподалёку. Затею пришлось прервать самым неожиданным образом: на свет костра вышли трёхметровые гуманоиды. Дети с криками побежали к лагерю, гуманоиды пошли за ними. Укрывшись за забором пионерского лагеря и ощущая себя в относительной безопасности, дети стали звать незнакомцев последовать за ними: "Иди сюда, пообщаемся!"

Однако пришельцы приглашения не приняли. В этот момент уже темнело, и Светлана Квачева запомнила страшные глаза, в темноте сверкавшие красным. А пионервожатая, совершавшая вечером обход территории лагеря, на одной из тропинок наткнулась на чёрного гиганта, который сидел на стуле, оставленном пионерами на улице во время игры. Девушка испугалась и убежала. Она вернулась позже вместе со сторожем, но никакого инопланетянина уже не было, а ножки стула глубоко ушли в землю.

На следующий день все в лагере слышали гул, словно где-то рядом взлетал реактивный самолёт. Вся эта история не стоила бы и выеденного яйца, если бы не ракетная часть рядом. По некоторым данным, в ней находилось до 15% ядерного потенциала СССР. Света Квачева рассказала о происшествии отцу — майору милиции, и тот воспринял историю всерьёз, после чего детей опросили военные, а потом ещё и сотрудники КГБ. Широкой общественности инцидент стал известен лишь после того, как кто-то из очевидцев, возможно работников лагеря, написал об этом в редакцию одного из советских молодёжных журналов.

Если связать этот инцидент с происшествием в Аркалыке, который находится неподалёку от Державинска, то можно предположить, что "космические ребята" прилетали за своим собратом, а заодно и производили разведку у военной базы. И кто знает, что случилось бы, если бы они его не нашли и приблизились бы к базе с ракетами.

Авторы Александр Лаврентьев