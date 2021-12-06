Неосторожное слово или ограбление: За что на Кипре могли убить двух туристок из России Окружной суд Лимасола арестовал 32-летнего сирийца по имени Сирос, после того как тот признался в двойном убийстве туристок из России. Лайф выяснил последние подробности трагедии. 6 декабря, 13:09 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © cyprustimes.com

43-летняя Альраиси Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова пропали 17 ноября из арендованной квартиры в приморской части Ларнаки, неподалёку от пляжа "Маккензи". По данным местных СМИ, женщины жили на Кипре по туристической визе. Газибагандова находилась там уже полгода, а Хаят приехала на остров в сентябре. Пока непонятно, чем они на самом деле могли заниматься на Кипре.

Мария Газибагандова и Альраиси Хаят. Фото © cyprustimes.com

Полицейские выяснили, что перед пропажей женщины могли отдыхать в частном доме в горной деревне Като Амиандос в провинции Лимасол в компании молодого сирийца, который занимался на объекте строительством. Свидетели сообщили, что 16 ноября Сирос привёл женщин в дом. Мужчина проживал на Кипре легально и даже получил местное гражданство благодаря женитьбе на киприотке. По данным местных СМИ, Альраиси Хаят также являлась сирийкой, хотя и имела российское гражданство.

В результате гражданской войны в Сирии на Кипр переселились около 28 тысяч сирийцев. Они прошли по территории Турции, а затем переплыли на лодках на греческий остров Кос. После чего осели на Кипре, несмотря на то что местное законодательство не благоволит беженцам — здесь мигрантам присваивают временный гуманитарный статус и по окончании войны на родине они обязаны вернуться в Сирию. В СМИ высказывались предположения, что часть прибывших на Кипр беженцев являются членами ИГИЛ и их боятся сами сирийцы. Эти беженцы якобы требуют от соотечественников соблюдения правил ислама. Например, ношение хиджаба для женщин. Также беженцы активно встраиваются в криминальную систему острова, что является для властей Кипра большой проблемой.

В Посольстве РФ в Никосии сообщили Лайфу, что пока кипрские власти официально не известили российскую сторону о нахождении тел россиянок.

— У одной из погибших имеются родственники в России, с ними установлен контакт. Что касается второй женщины, пока нет данных о наличии у неё родственников в России, — заявил представитель посольства.

26 ноября, уже после того как женщины были объявлены в розыск, 32-летний строитель был задержан по подозрению в похищении. Вначале Сирос всё отрицал и говорил, что якобы проводил женщин до отеля в Ларнаке. Однако данные распечаток телефонных разговоров опровергали его слова, также в арендованных апартаментах остались вещи и документы пропавших — женщины не могли покинуть остров.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили, что Сирос пользовался банковской карточкой одной из жертв — два раза на заправках и один раз в киоске. Как оказалось, сам Сирос работал прорабом и был обеспеченным человеком — на него записано семь автомобилей и экскаватор. Поэтому мотив ограбления выглядит в деле неубедительно.

На сайтах русскоговорящих жителей Кипра пока ходит версия, что убитые могли подрабатывать проституцией.

После проведения экспертиз вина сирийца была практически доказана — в доме на полу и в кабине его экскаватора были найдены следы затёртой крови, ДНК которой совпала с биологическими образцами Газибагандовой. Также полицейские нашли в коттедже мобильный телефон без сим-карты, который принадлежал одной из пропавших женщин. Сириец объяснял, что якобы купил жертве новый мобильный телефон, а этот оставил себе.

После задержания Сирос утверждал, что кипрские полицейские якобы избили его, вынуждая признаться в убийстве. Однако после начального судебного разбирательства подозреваемый был доставлен в больницу общего профиля Ларнаки и осмотрен врачом, который не обнаружил следов побоев. Медицинские эксперты из Никосии пришли к тем же выводам.

В субботу вечером подозреваемый, наконец, признался в двойном убийстве, выдав полицейским место, где закопал тела женщин. Убийца спрятал их буквально в пяти метрах от стены дома в неглубокой (полтора метра) могиле. Место захоронения он замаскировал, накидав сверху камней. Проливной дождь сделал место захоронения практически неотличимым от прилегающей территории.

По объяснениям Сироса, 16 ноября женщины остались в его доме на ночь. Ранним утром он уходил на охоту, а когда вернулся, якобы услышал, как гостьи сидят во дворе и высмеивают его. Он вспылил и расстрелял туристок из своего охотничьего дробовика. Затем оставил тела в доме, съездил в Лимасол за инструментами и закопал тела жертв. Интересно, что для рытья ямы убийца нанял мигрантов.

Полиция также задержала 23-летнего сирийца, который стал вторым подозреваемым по этому делу, и 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал. По первоначальным показаниям самого Сироса, соотечественники увезли женщин обратно в Ларнаку по его просьбе. Возможный 23-летний соучастник Сироса уже фигурировал в делах об ограблении и распространении наркотиков. Полицейские думали, что тот мог скрыться от преследования на Северном Кипре, но задержали его в Лимасоле. Задержанный отрицал, что когда-либо видел Газибагандову или Хаят. Возможно, указав на соотечественника, убийца просто хотел запутать следствие.

Авторы Станислав Сенькин