Как колумбийский наркокороль покупал секретную советскую подлодку у русской мафии Оглавление Картель Эскобара Ice ice baby Подлодка мечты Сюрприз Дальнейшая судьба Попытка покупки секретной советской подлодки стала одной из самых дерзких и сумасшедших криминальных авантюр в истории XX века. 21311 21311 Пабло Эскобар. Фото © Getty Images / Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho

2 декабря 1993 года был убит Пабло Эскобар. Колумбиец вошёл в историю не только как самый богатый преступник мира, чьё состояние на пике могущества исчислялось десятками миллиардов долларов, но и как инициатор одной из самых безумных и дерзких авантюр в криминальной истории. Незадолго до смерти Эскобар пытался купить в России секретную диверсионную подлодку для перевозки кокаина.

Картель Эскобара

Медельинский картель. Фото © Getty Images / Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho

Всего за несколько лет Эскобару — безвестному мелкому преступнику с медельинских улиц — удалось сколотить одну из самых мощных криминальных группировок мира. В 1980-е медельинский картель контролировал почти все поставки кокаина в США. В распоряжении преступников имелся целый авиапарк легкомоторных самолётов, собственные аэродромы со взлётно-посадочными полосами, оборудованными по всем правилам, и даже подводный флот. Это были самодельные ненадёжные наркосубмарины, рассчитанные на одного человека. Они не могли погружаться на большую глубину и перевозить большие грузы, часто тонули и становились лёгкой добычей для береговой охраны США.

К концу 1980-х вся мощь американских спецслужб обрушилась на империю Эскобара. Его перевалочные базы на Карибах были разгромлены, доставлять кокаин в США становилось всё труднее.

Но в 1991 году распался СССР. Постсоветская Россия в первые годы была настоящей страной чудес. За доллары там можно было приобрести всё что угодно. При этом лишних вопросов никто не задавал. Эскобар поручил одному из доверенных людей установить контакты с русской мафией в Америке и выяснить возможности.

Ice ice baby

Резиденция, принадлежащая торговцу наркотиками Камилло Сапата Васкесу, одному из членов медельинского картеля, ближайшего сотрудника Пабло Эскобара, 25 августа 1989 г. Фото © Getty Images / Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho

В начале 1980-х одессит Леонид Файнберг перебрался в США. Некоторое время он выполнял мелкие криминальные поручения для одного из итальянских кланов, затем оброс связями, накопил денег и открыл в Майами стрип-клуб. Это заведение сразу вызвало немало вопросов у американских правоохранителей. Файнберга, которого в эмигрантских кругах называли Лёшей Тарзаном, подозревали в контрабанде сигарет и водки из России и в том, что он привозит в США женщин для занятия проституцией под прикрытием своего клуба.

Завсегдатаем этого клуба был рэпер Vanila Ice, чья песня Ice ice baby как раз тогда стала мировым суперхитом. Внезапно разбогатевший рэпер отчаянно прожигал жизнь, тратил огромные деньги, и вокруг него стали появляться мутные личности. Одного из них — Хуана Алмейду — он познакомил с хозяином клуба Файнбергом.

Алмейда торговал яхтами, редкими машинами и имел клиентов в криминальном мире. В тот момент его интересовала идея покупать в России какие-то редкие вещи за копейки и продавать американским коллекционерам с большим наваром. Файнберг заверил его, что у него в России такие связи, что он достанет всё что угодно. Так они и начали свой бизнес.

Вскоре про них прослышал Нельсон Йестер-Гарридо, известный в криминальных кругах под кличкой Тони. В прошлом он был связан с кубинскими спецслужбами, но с начала 1980-х жил в США и занимался мошенничеством. Позднее он начал участвовать в трафике кокаина во Флориду и в конце концов завёл близкие отношения с Эскобаром. Сам Эскобар к тому времени был в бегах и не мог появляться на публике, тем более в США.

Йестер поинтересовался у Алмейды и Тарзана, смогут ли они раздобыть для колумбийцев что-нибудь эксклюзивное. Файнберг предложил начать с чего-нибудь попроще. Например, с вертолётов.

Вместе с Алмейдой они вылетели в Россию, где приобрели несколько многоцелевых транспортных вертолётов Ка-32 на имя компании-однодневки. Они даже официально зафрахтовали Ан-124 "Руслан", который доставил купленные вертолёты в Колумбию.

Подлодка мечты

Проект 865 "Пиранья". Фото © sudostroenie.info / Александр Полунин

Колумбийцы были воодушевлены. Эскобар давно мечтал о настоящей подлодке и велел расширить сотрудничество с Алмейдой и Файнбергом. Те заверяли, что им по силам раздобыть даже её. Поначалу речь шла о какой-нибудь списанной устаревшей субмарине. Однако в 1993 году на международной выставке вооружений была представлена "Пиранья" — малая подлодка проекта 865.

Это была одна из последних сверхсекретных разработок Советского Союза. Лодка предназначалась для диверсионных операций. Её экипаж составлял всего три человека. При этом она могла погружаться на глубину до 200 метров и была практически невидима для радаров и локаторов. В связи с окончанием холодной войны военным она не пригодилась, и теперь разработчики были готовы продавать её за границу.

Одна такая подлодка стоила всего авиапарка Эскобара. Алмейда и Файнберг решили поднять ставки и заверили колумбийцев, что им по силам купить такую субмарину в России. Цена вопроса — 50 миллионов долларов (примерно 90 млн по нынешним деньгам).

Чтобы наглядно продемонстрировать свои возможности, Тарзан даже слетал в Россию, за взятку проник на закрытую для посторонних базу Балтфлота в Кронштадте и сфотографировался там на фоне одной из подлодок. Это фото он затем показывал колумбийцам как подтверждение своего могущества.

В декабре 1993 года Эскобар был застрелен в ходе спецоперации. Медельинский картель, который был главной целью колумбийских и американских спецслужб, оставшись без харизматичного лидера, был разгромлен. Но, пока силовики переключили всё внимание на картель Эскобара, постепенно росла другая сила — картель Кали.

Сюрприз

Портреты Пабло Эскобара в музее Пабло Эскобара. Фото © Getty Images / Daniel Romero / dpa (Photo by Daniel Romero) / picture alliance

Йестер быстро сориентировался в ситуации и понял, кто теперь правит в Колумбии, после чего предложил свои услуги уже Кали. Они тоже были весьма заинтересованы в российской подлодке. Покупку планировалось совершить от имени фирмы-однодневки, лодка предназначалась якобы для научно-исследовательских целей.

мОднако в дело вмешался непредвиденный фактор. Как только авансовые 10 миллионов долларов поступили на счёт фирмы, Тони Йестер логично рассудил, что из-за жалких 10 млн картель Кали даже не будет тратить время на его поиски, к тому же они слишком заняты войной с остатками медельинского картеля. Так что он забрал эти деньги себе и бежал. Как позднее оказалось, в ЮАР.

Алмейде и Файнбергу стоило немалых трудов убедить головорезов Кали, что они не имеют никакого отношения к исчезновению денег. Они даже смогли договориться о продолжении сотрудничества и приобретении ещё одной партии вертолётов, теперь уже в Латвии.

Однако на этот раз их ждал неприятный сюрприз. Они были арестованы американцами. Оказалось, что Управление по борьбе с наркотиками ещё несколько лет назад внедрило своего агента в окружение Тарзана и было в курсе всех его планов. Более того, несколько лет телефон Файнберга прослушивался. Так что в США знали об авантюре с подлодкой. Изначально всех планировалось арестовать в момент выхода на сделку, но вмешался непредсказуемый фактор — неожиданное бегство Тони с деньгами.

Дальнейшая судьба

Фото © Getty Images / Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho

Алмейда и Файнберг предстали перед американским судом. Они обвинялись в попытке приобретения российской подлодки в интересах колумбийских наркоторговцев. Файнберг утверждал, что, конечно, многое обещал колумбийцам, но на самом деле дурил их, набивал себе цену и вовсе не собирался покупать никакую подлодку и вообще это невозможно. На самом деле они просто собирались заработать на доверчивых колумбийцах пару-тройку миллионов. Тем более что те за один день зарабатывали в разы больше и вряд ли стали бы искать их по всему свету.

Однако от обвинений в покупке вертолётов отбиться было сложнее. В итоге он свалил всю вину на напарника, в результате чего был освобождён и депортирован из страны. Однако затем Файнберг под присягой засвидетельствовал, что оболгал под давлением следствия Алмейду, и его адвокат добился отмены приговора, после чего тот вышел на свободу.

Позднее Файнберг угодил в панамскую тюрьму и даже пытался стать видеоблогером. Что касается бежавшего в ЮАР Тони, то он был арестован лишь несколько лет назад и в настоящее время отбывает пятилетний срок за торговлю наркотиками. Хуан Алмейда живёт в Майами, проявляет активность в социальных сетях и пытается монетизировать авантюры своей молодости. В частности, активно рекламирует свои мемуары.

Авторы Евгений Антонюк