Последнее совещание: Чем владел погибший в ДТП депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров В ночь на пятницу в Подмосковье произошла страшная авария, которая унесла жизни парламентария Эвклида Зафирова и водителя. Чем он был известен и как зарабатывал? 10 декабря, 13:27 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Эвклид Зафиров

60-летний Зафиров стал депутатом Московской областной думы только в сентябре этого года, избравшись от партии "Единая Россия". Поэтому в кресле народного избранника пока не успел ничем запомниться.

По данным УГИБДД Московской области, смертельная авария произошла в четверг в 23:06 в Раменском районе Подмосковья — на 65-м километре трассы М5 "Урал". Депутат с водителем ехали в седане Toyota Camry. Им навстречу вылетел большегруз Renault, который бортом задел проезжавшую по встречке Skoda и на скорости протаранил машину депутата, смяв её, как консервную банку. У людей в Toyota не было шансов выжить. Водитель фуры не пострадал. По предварительным данным, он не справился с управлением на скользкой трассе, из-за чего и произошла авария.







Депутат возвращался из Красногорска с заседания регионального отделения "Единой России" в Коломну на арендованном Мособлдумой у ИП Скопинцева Ильи Владимировича автомобиле. Областной парламент сотрудничает с этим предпринимателем из Реутова несколько лет. Водитель — по предварительным данным, 60-летний Геннадий Кривицкий — заехал за депутатом ещё ранним утром, чтобы отвезти его на заседание Мособлдумы. Обратно они выехали уже поздним вечером. Не исключено, что водитель мог устать и у него была снижена скорость реакции.

За ходом расследования надзирает Прокуратура Раменского района.

— Мы следим за принятием процессуального решения по факту ДТП, в результате которого погибло два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров, — сообщили в надзорном ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава областной думы Игорь Брынцалов уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью парламентария. 9 декабря депутаты фракции "Единая Россия" подводили итоги работы за ноябрь, и Зафиров вошёл в состав Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. На заседании он также сообщил, что разрабатывает программу помощи детям-инвалидам с сахарным диабетом первого типа.

Кто такой Эвклид Зафиров?

Род Зафировых принадлежит к грузинским грекам и происходит из города-крепости Цалка, расположенного в горах в 100 километрах от Тбилиси, где и родился депутат. В 1987 году он окончил МГТУ им. Баумана, женился и осел в подмосковной Коломне, куда перевёз всю свою семью, в том числе и родителей. Его отцу Герасиму Зафирову в этом году исполнилось 85 лет. Он пережил своих сыновей — ровно год назад от болезни скончался брат депутата — заведующий онкологическим отделением Коломенской ЦРБ Ахиллес Зафиров. Проживал Эвклид Зафиров в самом центре Коломны в просторном коттедже вместе со своей семьёй.

В далёком 1991 году будущий депутат начал работать простым инженером на Коломенском заводе РТИ (ОАО "КЗ-РТИ"), выпускающем автомобильные шины. На предприятии он сделал блестящую карьеру, пройдя путь от начальника отдела до генерального директора. Согласно базе СПАРК, завод давно аффилирован с Зафировым.

Фото © СПАРК

Во втором квартале этого года завод на 21% принадлежал самому Зафирову, на 19% — его отцу и на 60% ООО ММП "Илиос", которое также принадлежит Зафирову и его супруге. В 2020 году КЗ-РТИ заработал более 45 млн рублей. Если на заводе производят шины, то "Илиос" их продаёт. Также компания активно заключает госконтракты на миллионы рублей. Гендиректором фирмы является сын предпринимателя Юрий. Поскольку Зафиров в сентябре стал депутатом Мособлдумы, по закону он должен был передать бизнес в доверительное управление. Однако в СПАРК пока нет об этом данных. Известно лишь то, что в мае 2021 года он стал председателем совета директоров ОАО "КЗ-РТИ".

Авторы Станислав Сенькин