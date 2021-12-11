Золотые котлетки: Как депутат Виталий Латышев мог разбогатеть на малоимущих детях У правоохранителей вызвал интерес бизнесмен и депутат из Ростовской области Виталий Латышев. Возможно, он похитил сотни миллионов рублей, выделенных на отдых детей. Дом парламентария говорит о многом. 10 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE SHOT, © Правительство Ростовской области

В Сети обсуждают нового претендента на премию "Лучший золотой унитаз". Речь идёт об успешном бизнесмене, владельце нескольких детских лагерей и пансионатов и по совместительству депутате Поляковского сельского поселения Ростовской области Виталии Латышеве. Ему 61 год, он живёт в посёлке Красный Десант. В Интернете появились фото интерьера дома в Таганроге, который может принадлежать депутату. Тут прекрасно всё: обилие позолоты на стенах и мебели, картины, подделки под антиквариат, кресла в шёлковой обивке, колонны, бассейн в форме гроба. На участке построен просторный гараж на несколько машино-мест. Видно, что у хозяина есть деньги.

Теперь, как утверждают источники Лайфа в правоохранительных органах Ростовской области, силовики выясняют законность происхождения богатства. Есть подозрения, что Виталий Латышев мог похитить 300 млн рублей, выделенных на отдых и проживание детей из бедных семей в пансионатах. Силовики якобы уже навестили с обысками детские лагеря Латышева "Солнечная поляна", пансионаты "Орлёнок" и "Дмитриадовский", а также "Дружба", "Котлостроитель" и "Красный десант". С 2015-го учреждения получили из бюджета Ростовской области более миллиарда рублей на организацию отдыха малообеспеченных детей и сирот. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как депутат Латышев является спецсубъектом, для которого существует особый порядок уголовного преследования.









Ростовское отделение единороссов уже выпустило заявление, в котором сообщило, что исключит Латышева из партии.

С чего всё началось

Правоохранители полагают, что для хищения денег могли использоваться разные схемы, в том числе и махинации с питанием детей. Телеграм-канал SHOT опубликовал видеозапись, предположительно, снятую в одном из детских лагерей коммерсанта. На ней мужчина, похожий на Латышева, и две женщины обсуждают, как составлять меню в документах и в жизни.

Видео © LIFE SHOT

— В меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать, — объясняет мужчина.

В другом фрагменте женщина отчитывается предполагаемому начальнику, что в дни проверок лагеря на питание детей выделяли больше денег — чтобы не попасться. Мужчина берёт калькулятор, считает и резюмирует: 5 рублей экономят полтора миллиона, женщина соглашается и говорит, что 10 рублей могут сэкономить вдвое больше.

Позже Латышев признался, что на видео действительно был запечатлён он, однако заявил: мол, кадры были вырваны из контекста.

— Мою фразу оборвали. Я говорил: "Что угодно пишите, хоть десять раз пишите котлеты, а детям давайте пельмени, что угодно, отбивные, чтобы детям было вкусно и интересно", — заявил Латышев.

Сам Латышев тоже питается вкусно и интересно — предпочитает во время застолья чёрную икру, которую ест ложками.

Латышев с друзьями пьёт "испанскую" водку и ест чёрную икру ложками. Видео © LIFE SHOT

Недетские заказы

Судя по базе СПАРК, Латышев зарабатывал на областном Министерстве труда. Именно это ведомство являлось основным заказчиком услуг его пансионатов и детских лагерей. Всё это время Минтруд возглавляла Елена Елисеева. В период с 2007 по 2021 год фирмы Латышева заключили с ростовским Минтрудом госконтракты на 1,168 млрд рублей. На конкурсах структуры Латышева часто боролись сами с собой. То есть победа была обеспечена в любом случае.

На тендерах структуры коммерсанта обещали заказчику комфортное размещение детей в лагерных корпусах, различные спортивно-оздоровительные, образовательные, воспитательные и развлекательные мероприятия, пятиразовое питание, построенное с учётом возрастных физиологических потребностей и на основе рекомендаций Института детского питания. Кстати, для сторонних покупателей путёвок их стоимость в среднем составляла более 20 тыс. рублей.

Минус по бумагам, плюс — в жизни

Одним из детских оздоровительных центров, которым владеет Виталий Латышев, является пансионат "Дмитриадовский" в Неклиновском районе по адресу улица Тельмана, 28. Его выручка за 2020 год превысила 73 млн рублей. В 2017–2021 годах это учреждение заключило госконтракты на 328 млн рублей, из них 233,7 млн — на областной Минтруд. Неподалёку у Латышева есть ещё один пансионат с названием "Дмитриадовский", который, впрочем, по бухгалтерской отчётности приносит ему копейки.

По бумагам убытки приносит Виталию Латышеву и детский лагерь "Дружба", располагающийся в хуторе Красный Десант на улице Октябрьской, 25а. Минус пять млн рублей прибыли и минус 22 млн рублей чистых активов по итогам 2020 года. Это странно, потому что в 2010–2019 годах учреждение заключило госконтракты на 283 млн рублей, из них 151,7 млн получил Минтруд.

Виталию Латышеву также принадлежит формально убыточный детский оздоровительный центр "Зорька" в посёлке Дмитриадовка на улице Красноармейской, 25 — минус 2,6 млн рублей в 2020 году. При этом учреждение в 2007–2020 годах заключило госконтрактов на 219,5 млн рублей, Минтруд из них выделил 85 млн.

В собственности у Латышева ещё детский центр "Котлостроитель"на улице Октябрьской, д. 37а в хуторе Красный Десант. Выручка в 2020 году там составила почти 72 млн рублей. За последние десять лет это учреждение заработало на госзакупках 792 млн рублей, на долю Минтруда приходится 123,8 млн рублей.

— Это самый худший лагерь, где я работал, — ещё два года назад писал в соцсетях анонимный рассерженный вожатый из "Котлостроителя". — К работникам относятся как к мусору, зарплату обещают около 8000, а платят 6500, а несовершеннолетним и ещё меньше. Кормят помоями, есть невозможно, а я работал во многих лагерях и такой еды не едал нигде.

Судя по размещённым вакансиям, Виталий Латышев платил копейки не только вожатым. Зарплата горничных и поваров не превышала 14 тысяч рублей в месяц.

В том же хуторе на улице Октябрьской, 1б Виталий Латышев контролирует пансионат "Красный десант" с выручкой 35 млн рублей за 2020 год. Здесь в период с 2011 по 2021 год было заключено госконтрактов на 451 млн рублей, из них свыше 93 млн рублей дал региональный Минтруд.

Детский центр "Орлёнок". Фото © ДОЦ ОРЛЕНОК

В хуторе Красный Десант на улице Октябрьской находится ещё два учреждения Латышева. Детский центр "Орлёнок" принёс ему 46 млн рублей, получил с 2008 по 2021 год госконтрактов на полмиллиарда рублей, из них 311,7 млн — Минтруд. А его же пансионат "Орлёнок" прибыли не принёс и тендеры не брал, фактически сработав в ноль.

Без прибыли функционируют два детских оздоровительных комплекса Виталия Латышева. Оба называются "Солнечная поляна". Но один имеет прописку в хуторе Дарагановка, второй — в Красном Десанте. Суммарно с 2011 по 2021 год они заключили госконтрактов на 167,5 млн рублей, из которых почти 165 млн выделил Минтруд.

Дела Латышева шли настолько хорошо, что он расширил свой бизнес до Краснодарского края. В Ейском районе на улице Нижнесадовой пару лет назад он открыл детский центр "Ейск". Выручка — 25,5 млн рублей за прошлый год.

Нарушаем

Надзорные органы регулярно находили нарушения в детских лагерях Виталия Латышева. Вот лишь некоторые за 2021 год: отсутствовала проектная документация на системы противопожарной защиты, не организован контроль за соблюдением гигиенических нормативов, не было держателей для туалетной бумаги, сортиры и раковины разъедала ржавчина, плохо убиралась территория.

Много выявленных нарушений касались питания детей. Так, не в полном объёме регистрировались данные по поступающим пищевым продуктам, например не указывался конечный срок реализации, ошибочно отражались дата и час поставок. Холодильное оборудование имело следы ржавчины и грязи. В столовой обваливался потолок. В буфетной отсутствовали шкафы для хранения посуды. В одном месте хранился инвентарь для уборки туалета и столовой.

Фото © LIFE SHOT

Вопросы у ревизоров были к воде марки "Дарская", которую в лагеря Латышева поставляло ООО "Теплотехник-1". Её состав якобы не соответствовал этикетке: на порядок занижено содержание сульфатов, фторидов, хлоридов и фосфатов. Скрывался способ обработки и обеззараживания исходной воды. Любопытно, что одним из владельцев фирмы "Теплотехника-1" является Сергей Лисаченко, командир поискового отряда Неклиновского района.

Как выяснил Лайф, поставлять питание лагерям Латышева могла близкая к нему структура — специализированная компания "Агро-Ника". Он учредил её в 2010 году, но затем переписал на некую Светлану Ершову. По бумагам доходов там нет. Упомянутая Ершова владеет пансионатом "Котлостроитель" — эта компания является тёзкой одноимённого учреждения Латышева. "Котлостроитель" Ершовой заключил в 2017 году госконтракт на 25 млн рублей с Ростовской избирательной комиссией на организацию семинара по обучение членов избиркома.

Когда-то давно Виталий Латышев управлял строительным предприятием "Комфорт". В 2011 году по госконтракту на 32,5 млн рублей оно ремонтировало здание Развиленской школы № 9 и сделало это некачественно и с нарушением сроков. Суд вынес мягкое решение — штраф в размере 64 тыс. рублей.

Крепкая крыша

Источник Лайфа говорит, что Латышев уже давно вызывал интерес у региональных силовиков. По некоторым данным, в 2015–2018 годах оперативники собирали материалы на бизнесмена, однако уголовных дел так и не появилось.

Судья Арбитражного суда Ростовской области Кристина Латышева. Фото © судьи-россии.рф

Оперативники подозревают, что Латышев обзавёлся высокопоставленными связями на местном и федеральном уровне, которые могли его спасти. Его родственники могут занимать большие посты. Например, судьёй областного Арбитражного суда работает Кристина Латышева. Возраст, отчество и место рождения могут говорить о том, что это дочь бизнесмена. Женщина состоит в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.