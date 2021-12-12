Опасный флирт: Психологи назвали 5 признаков пустых ухаживаний коллег Как разобраться, когда за дополнительным вниманием скрывается манипулятор, любитель посплетничать или человек, желающий самоутвердиться. 11 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Флирт на работе сравним с приготовлением еды в спальне. Можно приготовить вкусный борщ на прикроватной тумбочке, но лучше это делать на кухонной плите. Однако в рабочем коллективе часто происходит совмещение кухни и спальни — именно на рабочем месте мужчины и женщины находят друг друга. Но хорош ли их совместный борщ? Бывает по-разному.

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Проще говоря, общаясь вербально и напрямую, человек отдаёт себе отчёт, для чего он вступает в контакт с другим человеком. Если в рабочих отношениях вдруг возникает цель вступить в близкую связь, здоровые личные психологические границы сразу отреагируют тревогой.

Получается, флирт с коллегами — вторжение личной сферы на профессиональную территорию. Есть разные отношения: дружеские, деловые, родственные и близкие, то есть женско-мужские. Во всех сферах приняты разные правила общения. То, что приемлемо для родственников, не всегда уместно для друзей и любящих людей. Когда правила разных сфер смешиваются — это ведёт к проблемам в отношениях.

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Например, логично целоваться при встрече с родственниками, но не стоит делать это с начальником или подчинёнными. Даже дистанция при общении должна быть разной. К друзьям и близким можно подходить на полметра, а от руководителя лучше держаться на расстоянии, соответствующем деловому общению. Дистанция важна не только в пространстве, но и в темах для общения, в поведенческих особенностях.

Ведь такое смешение не лучшим образом влияет на качество отношений. Они становятся уже не совсем деловыми, но ещё не личными. Самый неприятный "побочный эффект" — личный конфликт на интимной основе, который сделает некомфортным или невозможным продолжение делового общения.

5 признаков того, что границам деловых отношений угрожает ненужное личное вторжение

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№ 1. Излишний акцент на половой принадлежности коллеги. Профессионалы не роботы, это личности, а у личностей есть половая самоидентификация, поэтому специалист остаётся женщиной или мужчиной даже на рабочем месте. Но коллегам не стоит лишний раз напоминать об этом нюансе, слишком часто используя фразы "Вы такая женщина" или "Вы такой мужчина".

№ 2. Интимные подарки, например парфюм или аксессуары, которые можно подобрать, зная лишь личные предпочтения человека. Это презенты, назначение которых — подчеркнуть женскую или мужскую привлекательность.

№ 3. Шутки ниже пояса. Юмор — особый инструмент отношений, который часто используется для демонстрации завуалированного повышенного интереса. В юморе могут скрываться метафоры и иносказания, намекающие на неделовой интерес. К таким шуткам, например, можно отнести заигрывание с темой свиданий и разных сторон отношений мужчины и женщины. Например, "Была бы ты моей женой, я бы тебе кофе в постель носил" и тому подобное.

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№ 4. Личные встречи. Корпоративные мероприятия очень нужны для создания здоровой рабочей атмосферы, для поддержания командного духа. На таких мероприятиях можно лучше узнать личные качества коллег, необходимые для совместной работы. А вот выводить процесс сближения за рамки корпоративной этики неуместно. Это мостик между деловой и личной сферой, который легко проложить, но сложно убрать.

№ 5. Знакомство с друзьями и семьёй — сильный приём в подрыве границ делового общения. С виду он кажется самым невинным, но внутри — бомба замедленного действия. Вход в близкий круг одного из коллег — открытое окно, из которого будет сквозить особым доверием. Это приглашение в свой личный мир. Нужно ли уходить туда из делового мира?

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Отслеживая признаки личной экспансии, важно помнить о том, что у разных людей могут быть разные личные психологические границы. Что всё ещё приемлемо и допустимо для одного человека, может быть встречено категорическим отказом у другого. Одна женщина допускает шутки о своих красивых ногах или груди, а другая чувствует в этом нездоровое внимание. Важно доверять себе и своим чувствам. Чётких критериев взлома границ нет. Они индивидуальны.

Если человек почувствовал вторжение в свои личные границы внутри деловой сферы, важно себя защитить вежливо, без агрессии, но ясно и чётко давая понять, что такое поведение на работе неуместно. Например, так: "Пожалуйста, не делайте этого больше. Я испытываю чувство неловкости". Если нет решимости отстаивать свои границы, самый простой шаг — игнорирование послания. Слово "нет" может заменить молчание и отказ от продолжения разговора. Любой словесный ответ на флирт может рассматриваться как одобрение и готовность к продолжению.

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Если приятен флирт на рабочем месте, человеку стоит задать себе вопрос, не смешивает ли он две разные сферы. Если специалист осознаёт нарушение деловых границ и все нежелательные последствия, к которым это может привести, но всё-таки соглашается нарушить личное и профессиональное, это его выбор и зона ответственности за результат. Сможет ли человек не перейти последнюю грань? Насколько важна для него имеющаяся профессиональная позиция? Стоит ли рисковать эмоциональным климатом в коллективе? Каждый решает сам.

Авторы Лиза Питеркина