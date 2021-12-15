Госдума приняла закон, который обязывает россиян эвакуироваться из зоны ЧС

Норма распространяется на ситуации, когда речь идёт о реальной угрозе жизни и здоровью.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС природного и техногенного характера.

Поводом к документальному закреплению такого положения стали ситуации, когда люди не придают значения предупреждениям МЧС и наотрез отказываются покидать свои дома. На их уговоры сотрудникам спасательных служб приходится тратить много времени. А если счёт идёт на часы или даже минуты, то затяжные переговоры с местным населением могут закончиться трагически.

"Мы вынуждены отрывать людей, проходить по всем дворам и уговаривать, упрашивать, объяснять, что необходимо спастись не столько от пожара, сколько от того же дыма, отравления", — напомнил замглавы МЧС Алексей Серко случаи с лесными пожарами этим летом.

Также документом предлагается обеспечить постоянный доступ МЧС к информационным системам в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".

При этом уточняется, что закон не говорит о принудительной эвакуации. Никого насильно увозить из зоны ЧС не будут, однако закрепление обязанности эвакуироваться обращено к сознательности самих граждан, которые должны понимать, что рискуют жизнью, не прислушиваясь к предупреждениям МЧС, объяснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.