Хотите Донбасс — отвернитесь от Пекина: Вашингтон готов пожертвовать Незалежной в пользу Китая Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Байден толкает Москву в объятия Пекина, создавая при этом антикитайскую коалицию с Австралией и меняя подход к диалогу с Европой. 15 декабря, 17:59 5340 5340 Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Заявление президента США Джо Байдена о готовности начать диалог с Россией, учитывая её вопросы к возможному расширению НАТО, вызвало обеспокоенность уже в самих странах альянса, которые потребовали объяснений, что именно имел в виду американский лидер.

Впрочем, ответ на этот вопрос сегодня интересует весь мир, включая Россию. Ведь Байден, Столтенберг и другие не раз заявляли, что отказываются признавать российские "красные линии" и давать России право на участие в принятии решений о расширении НАТО. Но ведь и Россия не просто так ввела в оборот понятие "красные линии" — это линии, за которые мы не можем отступить ни при каких обстоятельствах и не позволим их перейти другим.

А что тогда обсуждать? Что мы вообще можем предложить друг другу при столь непримиримых позициях? Очевидно, слова Байдена и возможный последующий диалог как раз призваны ответить на этот вопрос. Всё это пока в теории, но у наших стран действительно есть темы, по которым возможна дискуссия. Конечно, не факт, что это пойдёт за пределы дискуссии, но поговорить-то можно…

Несколько лет назад, когда к власти в США пришёл большой друг Израиля Дональд Трамп, в СМИ появились сообщения о том, что Тель-Авив может попросить его надавить на Россию, чтобы та, в свою очередь, надавила на сирийского президента и поспособствовала снижению в этой стране иранского венного присутствия. Тогда появились слухи о возможности так называемой большой сделки — обмена Украины на Сирию. Трудно сказать, велись ли на высшем уровне такие разговоры в реальности, но в прессе тема муссировалась достаточно долго.

А что если сегодня американцы вновь вернутся к этой теме? Конечно, у власти в США уже не Трамп, а отношения демократов с Израилем подпорчены. Да и Сирия США уже вряд ли интересует. Зато Россию по-прежнему интересуют Украина и гарантии того, что она не вступит в НАТО и на её территории не появятся американские ракеты. А что, в свою очередь, интересует и беспокоит США? Китай!

В ходе онлайн-саммита президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин затронули международную проблематику, в том числе агрессивную политику НАТО и США. В частности, Путин проинформировал китайского коллегу об итогах переговоров с Байденом, а также отметил опасность, с которой для России связано расширение НАТО на восток. Председатель КНР в ответ подчеркнул, что с пониманием относится к озабоченности России по поводу такого положения дел и поддерживает позицию, занятую руководством РФ. Кроме того, главы государств сошлись в оценках организованного США "саммита за демократию". По словам Си Цзиньпина, политические линии, которых придерживается Вашингтон, носят негативный заряд.

То, что лидеры будут говорить об этом, стало известно ещё накануне со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что эта тема требует обсуждения между нашими странами как союзниками. Очевидно, слово "союзники" и есть главная болевая точка США!

Наши страны также плодотворно сотрудничают в международной политике, занимают идентичные позиции по целому ряду важнейших глобальных проблем, выступают за многополярный мир, выстраивание отношений на принципах взаимоуважения, взаимного учёта интересов, невмешательства во внутренние дела государств.

В то же время мы в течение долгих лет заявляли о том, что не нуждаемся в более тесном сближении — в создании каких-либо военных и политических союзов. Однако в последнее время обе стороны признают, что то, что вчера еще было невообразимо, завтра может стать реальностью.

Россия и Китай разделяют озабоченность друг друга в отношении действий США и НАТО у границ наших стран — в Чёрном, Балтийском, Японском и Южно-Китайском морях. И это не просто заявления. Наши страны давно и регулярно проводят совместные военные учения, однако в последнее время это всё больше напоминает стратегическое союзничество. Так, этим летом состоялись учения "Взаимодействие", которые продемонстрировали миру, что возможности совместной группировки войск РФ и КНР позволяют "проецировать силу" как в западном, так и в восточном направлении. Эти учения на Западе восприняли с нескрываемой тревогой. Уже настоящую истерику вызвали состоявшиеся осенью в Японском море учения "Морское взаимодействие – 2021", в завершение которых российско-китайский отряд боевых кораблей прошёл прямо между японскими островами.

Нужно понимать, что это не просто демонстрация силы, а адекватный ответ на рост угроз как регионального уровня (Афганистан, наращивание вооружения Японией), так и глобального (Россия и Китай официально объявлены главными военными противниками США и НАТО до 2030 года). Очевидно, что, если давление на наши страны будет расти, мы можем пойти на заключение оборонного соглашения (пока существует только дорожная карта развития сотрудничества в военной области).

Не только углубление военного сотрудничества напрягает Вашингтон. Россия и страны СНГ, а также Турция и Иран сегодня активно участвуют в инфраструктурных проектах Китая, который стремится максимально нарастить число торговых коридоров в Европу. А именно удары по инфраструктурным проектам Пекина, судя по всему, рассматриваются Вашингтоном как основной способ борьбы с ним в рамках этой новой холодной войны. Не только военно-политическое, но и экономическое давление Запада сближает наши страны гораздо теснее, чем об этом говорится официально.

Похоже, что Байден всё же хочет сделать то, что так и не удалось сделать Трампу, — создать антикитайскую коалицию. Для этого создаётся военный блок с Австралией, кардинально меняется подход к диалогу с Европой.

Может поменяться и подход к диалогу с Россией. Несмотря на разницу экономических потенциалов сотрудничество Москвы и Пекина в экономике, взаимный отказ от доллара и налаживание транспортных коридоров — всё это мешает Вашингтону. Да и едва ли США всерьёз готовы к войне на два фронта. Про военный аспект я и не говорю: РФ и КНР вместе без труда справятся с НАТО. Это значит, что программой-максимум для США становится втягивание России в антикитайскую коалицию, программой-минимум — невмешательство России, отказ от любых союзов с Китаем.

Понятно, что Россия никогда не согласится на дружбу против кого-то. Тем более против Китая. Тем более — на дружбу с США, которым, как показывает история, доверять нельзя никогда.

Но всё же гипотетически, что они могут предложить нам? Признание Крыма? Нет, это поставит под сомнение американский мировой порядок. Снятие санкций? Тут возможен диалог, но все всё равно не снимут. Признают наши "красные линии"? Да, вполне возможно. Не зря же Байден заявил о готовности обсуждать — пусть не сами "красные линии" (очевидно, для них неприемлем сам термин, ибо их признание будет означать принятие ультиматума и потерю авторитета), но то, с чем они связаны.

Можно обсудить Украину, гарантии её невступления в НАТО и того, что в Сумах и Харькове не будет ракет. Но как это сделать, если США и НАТО ежедневно твердят, что ни за что не позволят России решать, быть Украине в альянсе или нет?

Очень просто. Выход — в разделе Украины на сферы влияния, как в своё время Германии. Где будет проходить линия раздела — вопрос дискуссионный. Конечно, американцы будут стараться отодвинуть её на восток, ограничив российскую зону Донбассом, в то время как для Москвы важно, чтобы она проходила как минимум по Днепру, а то и западнее.

Всё это обсуждается. Как и то, какие формы может принять сам процесс раздела. В любом случае это будет самой серьёзной гарантией того, что Украину не возьмут в НАТО: не могут же её взять по частям, для этого им придётся полностью переписывать устав. И уж точно это будет железной гарантией непоявления на левобережье Днепра "Томагавков", что, пожалуй, даже важнее, чем нечленство Украины в НАТО, которое препятствием её милитаризации не является.

В обмен на это американцы, скорее всего, потребуют отказа России от каких-либо коалиций с КНР. Конечно, всё это звучит фантастически, но сегодня, когда у нас на глазах разрушается привычное нам за последние 30 лет мироустройство, то, что вчера считалось утопией, внезапно может стать реальностью. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что подобные сценарии как минимум обсуждаются и учитываются.

Очевидно, что диалог с Путиным Вашингтону был необходим не столько для разрядки до предела напряжённой ситуации, сколько для прощупывания почвы — насколько твёрдо мы готовы отстаивать наши "красные линии", на компромисс по каким вопросам мы можем пойти. Всё это будет крайне скрупулёзно изучаться, анализироваться, и на основе этого будут вырабатываться решения и формироваться возможные предложения.

Авторы Дмитрий Родионов