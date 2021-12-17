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Дискуссия важна в правовом обществе: Почему высказывание режиссёра Сокурова неправильно поняли

Правозащитник и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод — о том, почему шум вокруг разговора Александра Сокурова и президента нужно прекращать.

17 декабря, 17:43
<p>Режиссёр Александр Сокуров и председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв / Владимир Гердо</p>

Режиссёр Александр Сокуров и председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв / Владимир Гердо

Шум вокруг выступления Сокурова начинает постепенно переходить границы здравого смысла. Я не вижу здесь никакой экстраординарной ситуации: Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России (СПЧ) — это сообщество авторитетных людей в разных сферах, правозащитники, правоведы, деятели культуры, учёные. Это те, кому доверяет глава государства и от кого ждёт рекомендаций. И очень хорошо, что в СПЧ есть люди разных взглядов. А Сокуров, нужно признать, один из лучших мировых и российских режиссёров, каждый его фильм становится событием в России и на международном уровне.

Это человек самостоятельных взглядов, оригинального мышления, и он очень болезненно воспринимает происходящее. В своём выступлении он хотел привлечь внимание к острым вопросам сегодняшнего дня. С ним можно соглашаться или нет, но мне показалось, что некоторые общественные и политические деятели разучились цивилизованно вести дискуссию.

В Интернете на его голову посыпались проклятия и угрозы. Я считаю ошибкой обращение в прокуратуру для того, чтобы проверить высказывание Сокурова. Это перегиб, он не красит авторов подобных обращений. Режиссёр воспринимает весь негатив болезненно. Он неоднократно обращался к коллегам по СПЧ с письмами, где сожалеет, считает, что его не так поняли, его ранят все эти уколы. Возможно, кто-то пересказывает ему информацию в преувеличенном свете. Что касается угроз безопасности, если были поводы для беспокойства, он должен об этом сказать. Сегодня в словах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже вторично прозвучала информация, что ему не за что извиняться, была интересная дискуссия между режиссёром и президентом. Все видели, как Путин предложил ему продолжить разговор.

Вероятно, кто-то счёл его реакцию слишком резкой, но он имеет право на своё мнение. Глава страны видел, что Сокуров понимает значимость вопросов, о которых он говорил, это нормальный рабочий разговор в ходе встречи. Такие дискуссии ведутся постоянно, в том числе на встрече с президентом. Любой член СПЧ может быть согласен, а может нет с определёнными моментами. Я не вижу очевидных угроз для безопасности Александра Николаевича, скорее всего, это его тонкая душевная организация болезненно воспринимает весь этот шлейф негатива.

Кстати, письмо его адресовано Фадееву и предназначалось для внутренней переписки, но, к сожалению, оно попало в СМИ. Мне кажется, что кто-то хочет использовать историю недобросовестно. Может, пытаются показать, как у нас обижают правозащитников и деятелей искусства. Я считаю, чтобы снизить накал, обращение в прокуратуру нужно отозвать.

Многие даже благодарили Сокурова за выступление. И я также солидарен с ним, оно продиктовано совестью и очень серьёзной обеспокоенностью именно в связи с рядом негативных процессов, которые происходят в России. Сокуров преследовал единственную цель — чтобы мы задумывались над извечными вопросами: что делать, кто виноват, что с нами происходит? Инцидент исчерпан, а дальше ждём рекомендаций президента. Ответы же на вопросы, которые прозвучали, мы найдём в распоряжениях, которые последуют за мероприятием.

Песков заявил, что режиссёру Сокурову не за что извиняться после заседания СПЧ

Песков заявил, что режиссёру Сокурову не за что извиняться после заседания СПЧ

Авторы
Александр Брод

Александр Брод

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