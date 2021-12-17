Дискуссия важна в правовом обществе: Почему высказывание режиссёра Сокурова неправильно поняли Правозащитник и член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод — о том, почему шум вокруг разговора Александра Сокурова и президента нужно прекращать. 17 декабря, 17:43 Режиссёр Александр Сокуров и председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв / Владимир Гердо

Шум вокруг выступления Сокурова начинает постепенно переходить границы здравого смысла. Я не вижу здесь никакой экстраординарной ситуации: Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России (СПЧ) — это сообщество авторитетных людей в разных сферах, правозащитники, правоведы, деятели культуры, учёные. Это те, кому доверяет глава государства и от кого ждёт рекомендаций. И очень хорошо, что в СПЧ есть люди разных взглядов. А Сокуров, нужно признать, один из лучших мировых и российских режиссёров, каждый его фильм становится событием в России и на международном уровне.

Это человек самостоятельных взглядов, оригинального мышления, и он очень болезненно воспринимает происходящее. В своём выступлении он хотел привлечь внимание к острым вопросам сегодняшнего дня. С ним можно соглашаться или нет, но мне показалось, что некоторые общественные и политические деятели разучились цивилизованно вести дискуссию.

В Интернете на его голову посыпались проклятия и угрозы. Я считаю ошибкой обращение в прокуратуру для того, чтобы проверить высказывание Сокурова. Это перегиб, он не красит авторов подобных обращений. Режиссёр воспринимает весь негатив болезненно. Он неоднократно обращался к коллегам по СПЧ с письмами, где сожалеет, считает, что его не так поняли, его ранят все эти уколы. Возможно, кто-то пересказывает ему информацию в преувеличенном свете. Что касается угроз безопасности, если были поводы для беспокойства, он должен об этом сказать. Сегодня в словах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже вторично прозвучала информация, что ему не за что извиняться, была интересная дискуссия между режиссёром и президентом. Все видели, как Путин предложил ему продолжить разговор.

Вероятно, кто-то счёл его реакцию слишком резкой, но он имеет право на своё мнение. Глава страны видел, что Сокуров понимает значимость вопросов, о которых он говорил, это нормальный рабочий разговор в ходе встречи. Такие дискуссии ведутся постоянно, в том числе на встрече с президентом. Любой член СПЧ может быть согласен, а может нет с определёнными моментами. Я не вижу очевидных угроз для безопасности Александра Николаевича, скорее всего, это его тонкая душевная организация болезненно воспринимает весь этот шлейф негатива.

Кстати, письмо его адресовано Фадееву и предназначалось для внутренней переписки, но, к сожалению, оно попало в СМИ. Мне кажется, что кто-то хочет использовать историю недобросовестно. Может, пытаются показать, как у нас обижают правозащитников и деятелей искусства. Я считаю, чтобы снизить накал, обращение в прокуратуру нужно отозвать.

Многие даже благодарили Сокурова за выступление. И я также солидарен с ним, оно продиктовано совестью и очень серьёзной обеспокоенностью именно в связи с рядом негативных процессов, которые происходят в России. Сокуров преследовал единственную цель — чтобы мы задумывались над извечными вопросами: что делать, кто виноват, что с нами происходит? Инцидент исчерпан, а дальше ждём рекомендаций президента. Ответы же на вопросы, которые прозвучали, мы найдём в распоряжениях, которые последуют за мероприятием.

Авторы Александр Брод