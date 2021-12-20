Утренник независимости: Как в Казахстане воспитанников детских садов готовят к погромам Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему политика гонений на русский язык активно продвигается и "образовательными" программами. 19 декабря, 21:40 Участники демонстрации на площади Брежнева, ныне площадь Республики, держат плакат с надписью "Мы за свободное добровольное слияние и сближение...". Алма-Аты, декабрь 1986 года. Фото © zolord.ru

В детском саду казахстанского Семипалатинска, нынче переименованного в Семей, к 30-летию независимости страны разыграли сценку с расстрелом советскими солдатами студента. Речь идёт о событиях 17 декабря 1986 года в Алма-Ате, когда казахская молодёжь вышла на акции протеста против назначения первым секретарём республиканской Компартии Геннадия Колбина, которые переросли в беспорядки и побоища с трудно скрываемым националистическим оттенком.

В инсценировке, скорее всего, речь о Кайрате Рыскулбекове, осуждённом за участие в тех событиях на смертную казнь, затем заменённую 20-летним сроком. В Казахстане из него слепили "национального героя". В ряде городов ему установили памятник, в его честь названа школа № 33 и детская организация "Жас Кайрат". В Алма-Ате его именем названа улица, на которой расположен вуз, где он учился.

Впрочем, его реальная биография была не столь героической. Образцовый советский молодой человек: спортсмен, секретарь комитета комсомольской организации школы, отслужил в ВДВ, поступил учиться в Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, был членом студенческого профбюро, командиром комсомольской дружины. Во время декабрьских событий его зачем-то понесло на акцию протеста.

Таким образом, простой советский студент оказался на скамье подсудимых по обвинению в нанесении телесных повреждений сержанту милиции и убийстве народного дружинника, за что был приговорён к вышке. Правда, впоследствии приговор был заменён двумя десятками лет лишения свободы, а ещё через год он погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах.

В общем, судьбу Рыскулбекова можно назвать скорее трагической, чем героической. Но из него слепили борца неизвестной войны. То ли в Казахстане с реальными героями туго, то ли нужен был именно такой "герой": борец за независимость от "имперского угнетения". Знал ли сам Рыскулбеков, что он борец, или просто оказался не в том месте не в то время, уже неважно. В любом случае никто его не расстреливал. Как никого не расстреливали советские солдаты в ходе тех событий.

Но руководству семипалатинского детского сада нужно было поставить именно такую сцену, оторванную от реальности. Согласно сценарию, демонстранта в залитой кровью одежде с перевязанной головой сначала допрашивают, а потом расстреливают.

События 17–18 декабря 1986 года, или, как их называют в Казахстане, декабрьское восстание, стали первой в СССР массовой акцией неповиновения, за которой практически по всем другим республикам прокатились аналогичные выступления. И это было мероприятие с подчёркнуто националистическим душком, когда казахская молодёжь просто врывалась в автобусы, избивая не казахов. Несмотря на то что демонстранты выступали за "соблюдение конституционных прав" и "возврат к ленинским принципам перестройки" (пусть это никого не смущает, почти все ярые националисты на окраинах СССР начинали как "правильные" коммунисты), причиной было совсем другое.

Всё началось из-за решения Михаила Горбачёва назначить руководителем республиканской компартии секретаря Ульяновского обкома КПСС Геннадия Колбина — человека, который к Казахстану не имел никакого отношения. В чём тут нарушение конституционных прав казахов, сказать сложно, тем более что много лет до этого партию как раз возглавляли не казахи (в 1956–1957 годах, например, сам Леонид Брежнев), и это никого не смущало. Но, очевидно, горбачёвские реформы разбудили некие спящие силы.

Конфликт в обществе между казахами и русскими нарастал давно. Обусловлено это было тем, что русские не только занимали ключевые должности, но и составляли большинство населения во многих крупных городах, а казахам, особенно выходцам из провинции, тем более не знающим русского языка, было всё сложнее куда-то пробиться.

При этом в казахской части общества начинался демографический бум, в городах нарастала серьёзная конкуренция за жильё и рабочие места. Назревало недовольство, росла напряжённость. До перестройки это не всплывало на поверхность, просто об этом не говорили.

Впрочем, есть у декабрьских событий ещё одна важная подоплёка, о которой сегодня в Казахстане не принято вспоминать. Вместо Колбина преемником Динмухамеда Кунаева на посту главы партии должен был стать тогдашний председатель Совмина Казахской ССР Нурсултан Назарбаев, будущий первый президент независимого Казахстана. В феврале 1986-го состоялся XVI съезд Коммунистической партии Казахстана — последний под его руководством. Однако в декабре после отставки Кунаева Москва прислала "варяга" — Колбина. Очевидно, этим событием решили воспользоваться представители местных партийных элит, применив абсолютно новый для страны метод — выступление националистически настроенной молодёжи.

Известно, что 17 декабря перед разбушевавшейся толпой, призывая молодёжь вернуться на свои учебные и рабочие места, выступал Нурсултан Назарбаев и другие партийные лидеры. Сам Назарбаев в своей книге "Без правых и левых" писал, как в 1986 году во время декабрьских событий он возглавил колонну демонстрантов. Сегодня уже невозможно установить истину, но многие эксперты уверены, что первый президент Казахстана сыграл далеко не последнюю роль в том, что те события вообще стали возможными.

Так или иначе, героизация участников "восстаний" против Москвы не только для Казахстана, но и для всех республик стала нормой. И последствия подобной политики мы отчётливо наблюдаем в тех странах, которые сегодня едва ли можно назвать друзьями России. Тем непонятнее выглядит тот факт, что этим занимаются власти дружественной нам страны, партнёра по ЕАЭС и ОДКБ.

А то, что антироссийское в семипалатинском детсаду это не инициатива националиста-заведующего, а часть государственной политики, можно не сомневаться. Хуже всего то, что они для этих грязных деяний используют детей.

Когда я был маленький и ходил в детский сад, мы тоже играли в войнушку с игрушечными автоматами, делились на две команды: красноармейцев и белогвардейцев (или фашистов), были и сцены допросов и расстрелов. Правда, это была наша — мальчишеская — забава, воспитатели в этом не участвовали, но особо и не противились — ведь белогвардейцы и фашисты тогда воспринимались однозначно в качестве врагов, и ничего плохого в воспитании у советских детей ненависти к ним никто не видел.

Очевидно, в Казахстане никто не видит ничего плохого в воспитании у казахских детей ненависти к советским солдатам (читай — ко всем россиянам). Потом эти дети пойдут в школу, где им расскажут о том, что Российская империя превратила Казахстан в свою колонию, отбирая у казахов их богатства, что голод 30-х годов был геноцидом, и прочее. А потом эти дети, повзрослев, пойдут во всякие "языковые патрули". Если, конечно, те к тому времени ещё останутся. Есть подозрение, что через одно-два поколения русский язык будет вытеснен на периферию общественной жизни страны.

Патрули — лишь один из элементов этой кампании (государство, если и не имеет прямого отношения к их появлению, то точно им не мешает). В глобальном масштабе речь идёт о государственной политике, осуществляемой на высшем уровне: переход с кириллицы на латиницу, недавно принятый закон о запрете на использование русского языка в сфере услуг. Что бы там ни говорили авторы всего этого, речь идёт о вытеснении русского языка, которым пока что свободно владеет подавляющее большинство жителей республики всех национальностей и который остаётся главным элементом дружбы народов страны.

И снова аналогии с Украиной, где русскоязычная интеллигенция поддержала Майдан и разгул украинского национализма, её представители добровольно отказывались от русского языка, заставляя детей учить украинский. Мол, стыдно говорить на языке оккупантов! А как можно говорить на языке оккупантов, если ему с детского сада вдалбливают в голову, что советские солдаты расстреливали настоящих "героев, борцов за свободу"?

И снова нельзя не провести аналогию с Украиной: там тоже детей одевают в вышиванки, заставляют петь песни про Бандеру и ненавидеть "москалей". В Казахстане пока ещё не учат ненавидеть русских, но в стране настоящие герои уже объявлены "оккупантами", а коллаборационисты и басмачи — "героями". Первый шаг сделан.

А значит, всё впереди: и дискриминация на всех уровнях, и погромы, и гражданская война. Поколение, для которого это не будет чем-то невероятным и шокирующим, как для нас, живших в СССР, уже родилось.

Авторы Дмитрий Родионов