Бляхой в глаз: Как губернатор Бочаров стал "ближе к народу" и что случается с чиновниками, которые хамят людям Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что грубость и некорректное поведение не прощаются и это демонстрируют отставки и посадки глав регионов. 18 декабря, 21:40 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В последнее время у политиков стало модно "косплеить" президента Путина и общаться с гражданами через региональную прямую линию. Вот и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров решил пойти в ногу со временем, забыв, однако, что к мероприятию нужно готовиться. И речь тут не просто о знании фактуры. Политик должен уметь правильно сидеть и жестикулировать, правильно говорить. С этим изначально были проблемы, поэтому неудивительно, что общение закончилось конфузом: губернатор выругался матом в прямом эфире, когда хотел дать понять, что "с лёгкостью" решит проблему строительства моста.

Кто-то, конечно, скажет, что никакого конфуза тут нет. Губернатор, высказывая свои мысли матом, просто пытается казаться ближе к народу, ведь люди регулярно к месту и без оного используют то слово, которое ляпнул Андрей Бочаров. И действительно, у многих нынешних представителей российской региональной власти есть проблемы с коммуникацией, с жизнью в отрыве от населения. Однако задача "стать своим" решается совсем по-другому. Через правильный подбор одежды, через регулярное общение с гражданами (не в студии, а "на земле"), через, в конце концов, грамотную работу общественных приёмных. А то, что сделал господин Бочаров, является не столько проявлением близости к народу, сколько демонстративно-площадным хамством.

И тут важно понимать, что это не просто грубость со стороны обычного человека, высказанная за стаканом водки или бутылкой пива. Господин Бочаров — олицетворение власти. По нему, по его поступкам и образу люди судят о всей государственной системе в стране. Разговаривая с гражданами матом, он эту власть десакрализирует. Опускает до уровня площадного восприятия. В какой-то степени даже позорит её — на радость противникам. — Тужился-пыжился пиар-блок Волгоградской областной администрации по поводу прямой линии Бочарова несколько дней, а в итоге все запомнят только матерное междометие из уст первого лица, — смеются представители местной оппозиции. Кроме того, на самого губернатора уже пожаловались в Роскомнадзор.

К сожалению, господин Бочаров далеко не единственный глава региона, который позволяет себе не следить за языком. Бывали случаи и похлеще.

Так, в 2015 году губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов посетил деревню Шимшургу, где открылся фельдшерско-акушерский пункт. При этом их высочество осталось недовольно приёмом, оказанным ему местными жителями, — не проявили должной благодарности. — Меня так плохо первый раз принимают. У меня нигде так не было, чтобы ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Ну, наверное, мне стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть всё и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать, — пригрозил он.

Скандал в итоге вынужден был комментировать лично секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, назвавший произошедшее хамством и отметивший, что "общение чиновника любого уровня с избирателями, с жителями должно носить уважительный характер". Тогда Маркелову удалось сохранить свой пост, однако через два года его сначала "ушли" в отставку, а потом арестовали за взяточничество. В 2021 году бывший губернатор был приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей.

Самой громкой историей стала ситуация с на тот момент главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. 23 января 2020 года в ходе торжественного вручения ключей от машин он заставил сотрудника МЧС — офицера, между прочим — подпрыгивать за ключами в вытянутой вверх руке. Сам глава заявил, что это была дружеская шутка по отношению к офицеру, которого он давно знает, однако в Кремле такую шутку не оценили. Глава республики — это лицо власти, а власть не имеет права оскорблять офицеров и простой народ. Поэтому сначала Михаила Игнатьева исключили из "Единой России", а затем Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". — Есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Это уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение, — пояснил свою позицию президент.

В 2016 году хамством отметился тогдашний губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На вопрос бывшей сотрудницы АвтоВАЗа о том, когда ей выплатят зарплату, которую не платили два года, губернатор сорвался и сказал: "Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда!" А затем, разошедшись, ещё обвинил её чуть ли не в госизмене из-за того, что она смеет требовать свои деньги. — Те, которые вас подогревают, просите у них. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир! Люди без зарплат. Мы понимаем, — заявил губернатор. Через год он покинул свой пост.

Возможно, господину Бочарову и многим другим из числа чиновников, не умеющих общаться с народом, нужно последовать совету президента и начать либо учиться, либо искать себе "другое применение"?

Авторы Геворг Мирзаян