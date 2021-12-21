Настоящее чипирование: Как в Швеции массово вживляют под кожу CoViD-паспорта Уже несколько тысяч человек носят в своём теле электронные устройства, которые заменяют им целый набор пластиковых карт и документов. 20 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Это первый киборг на Земле. Его зовут Кевин Уорвик, ему сейчас 67 лет и он профессор кибернетики в Университете Рединга, Великобритания. В 1998 году он вживил себе в предплечье чип и с тех пор с его помощью открывал двери, включал и выключал свет, компьютер, обогреватель. А через четыре года перешёл к следующему этапу — внедрил электронный интерфейс в собственную нервную систему. И то же самое сделала его супруга Ирэна. Они решили таким способом наладить, можно сказать, почти телепатический контакт — передавать друг другу мысли и чувства на любом расстоянии.

Британский профессор кибернетики Кевин Уорвик. Фото © Wikipedia

С тех пор несколько лет на это в основном смотрели просто как на нечто удивительное и сенсационное, то есть без каких-то конкретных мыслей о массовом практическом применении. Единственное, что стало более-менее распространено, — хозяева домашних животных начали чипировать своих питомцев, чтобы всегда знать, где они находятся.

В Швеции история чипирования началась с того, что один человек пошёл в ветклинику и из интереса попросил вживить себе точно такое же устройство, как и его лабрадору. Собственно, компьютер и идентифицировал этого человека как собаку: выдавал все собачьи данные. Этим экспериментом очень заинтересовался его хороший друг по имени Йован Остерлунд. Он профессиональный мастер татуажа и пирсинга.

— Меня не покидала идея сделать с имплантатами что-то ещё, — рассказывал он.

И однажды он нашёл одну германскую компанию, которая делала какие-то другие чипы, уже не для животных. Как пишет The Guardian, "для промышленных целей". В общем, Остерлунд купил партию этих чипов и самостоятельно написал специальную компьютерную программу. Она соединила микросхемку с его мобильным телефоном таким образом, чтобы в момент приближения чипа к смартфону последний автоматически начинал звонить жене Остерлунда. Потом — тоже сам (он же мастер пирсинга) — вживил себе устройство. Когда всё сработало — и телефон действительно начал набирать номер его жены, это для Йована было как чудо.

Потом он рассказал об этом знакомым, и его пригласили провести презентацию в Стокгольме в так называемом коворкинг-пространстве — это вроде какого-то большого офиса, туда приходят люди, работающие в разных сферах, и обмениваются премудростями. Вскоре там стали устраивать вечеринки, во время которых вживляли чипы всем желающим. И таковые находились. Ещё в 2018 году сообщалось, что на тот момент были чипированы уже четыре тысячи шведов. Есть мнение, что такой успех именно в этой стране связан с тем, что там люди вообще в целом вполне доверительно относятся и к своим банкам, и к своим крупным компаниям, и к своему правительству. То есть там нет скандалов насчёт того, что "за нами следят" и прочее. Всё ограничивается, пожалуй, только беспокойством о конфиденциальности данных о здоровье человека.

В 2017 году шведское ноу-хау опробовали в США: компания по продаже вендинговых автоматов чипировала 41 сотрудника. Импланты служили пропуском и средством оплаты обедов на работе. После этого американской фирме пришлось столкнуться с несколько более серьёзными возражениями со стороны общественности, чем было в Швеции: в соцсетях чипированным работникам стали настоятельно рекомендовать увольняться. Более того, сочли нужным высказаться религиозные сообщества: они объявили, что сбывается библейское предсказание о том, что перед самым апокалипсисом люди будут помечены "знаком зверя".

Меж тем у бывшего татуировщика собственная компания по производству микрочипов. Если простыми словами, то эти устройства размером с рисовое зёрнышко предназначены для всего: как замена бесконечных проездных, пропусков, кредитных карт, удостоверений личности и всего прочего, что составляет обширную коллекцию в наших кошельках. То есть туда, по сути, можно "загрузить" ключ к любой двери.

Йован Остерлунд, основатель шведской компании по производству микрочипов, вживляемых под кожу. Кадр из видео YouTube / Gottlieb Duttweiler Inst

— Иметь целый букет разных карт и документов, подтверждающих личность, бессмысленно, — объясняет Остерлунд.

По словам разработчиков, у этих чипов есть функция NFC — точно такая же, как у смартфонов, с помощью которых можно бесконтактно оплачивать покупки. За счёт этого с имплантами легко обмениваться контактами: один человек просто подносит свою руку к смартфону другого, и у того на экране появляется всё, что нужно. Есть даже модели со светодиодами: они загораются, когда их данные считываются. При этом создатели устройств уверяют, что украсть с них информацию нельзя. Правда, не уточняется, как именно обеспечивается её защита, если считать всё можно одним прикосновением смартфона к руке.

А вот теперь у имплантов появилась новая функция: они смогут работать как CoViD-паспорта. Судя по опубликованному видео, ты кладёшь свой телефон на руку, и сразу на дисплее появляется твой сертификат о вакцинации. Сообщается, что чипы вживляют либо на предплечье, либо между большим и указательным пальцем. Кстати, любопытная деталь: процедура проводится с помощью такого же шприца, каким делают прививку.

Микрочиповый имплантат. Кадр из видео YouTube / Euronews по-русски

Авторы Адель Романенкова