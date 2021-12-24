Рыба-динозавр: Что за таинственное существо выловили рыбаки в 1938 году Эти обитатели океанских глубин должны были исчезнуть с лица Земли ещё до динозавров, и до сих пор не вполне ясно, как они оказались в XX веке. 23 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Самый лучший в мире университет — это искренний интерес. И чем раньше человек начинает это понимать, тем лучше. Мисс Марджори едва не поплыла по течению: она с детства была натуралист по призванию, но зачем-то пошла учиться на медсестру. Классическое начало конца. Какое счастье, что хотя бы перед самым дипломом в её родном Ист-Лондоне (это в Южной Африке) открыли музей. А когда происходят такие вещи, человек внезапно ощущает, что надо бросать всё и бежать. И её приняли на работу без всякого соответствующего образования — настолько поразителен был её объём знаний.

Эту девушку хорошо знали и местные рыбаки, и мореходы, и учёные. Всех "трудоустроила": мол, как только выловите что-то интересное, срочно звоните в музей и просите к телефону мисс Кортни-Латимер. И 22 декабря 1938 года раздаётся такой звонок: с траулера "Нерин" имеют сообщить, что недалеко от устья реки Чалумна поймана необычная рыба. Марджори немедленно вызывает такси и едет на пристань.

— Я вытерла слой слизи и обнаружила самую красивую рыбу, какую когда-либо видела. Она была бледно-голубой, со слабо различимыми беловатыми пятнами, и вся отливала радужным серебристо-сине-зелёным отблеском. Она была покрыта жёсткой чешуёй, и у неё были четыре конечности, похожие на плавники, и странный щенячий хвост, — вспоминала она.

Вопрос был, что с ней делать. Притом надо было действовать быстро. Нетрудно представить выражение лица таксиста при виде полутораметровой рыбины. По приезде в музей Марджори бросилась листать атласы-определители и, к своему изумлению, не нашла ничего похожего. Далее надо было связаться с её другом — ихтиологом, профессором Университета Родса Джеймсом Смитом и любым способом сохранить для него удивительный экземпляр. Смит был в отъезде. В морге на странную просьбу музейной работницы ответили отказом. Оставалось только одно — сделать чучело. Это было очень грустно, потому что для этого рыбу пришлось выпотрошить, а ведь изучить строение её внутренних органов невероятно интересно. Но другого выхода не было. Ихтиолог приехал лишь в феврале. Когда он увидел чучело, он понял, что произошло одно из величайших событий в его жизни.

Марджори Кортни-Латимер с чучелом найденной рыбы, названной в её честь латимерией. Фото: Википедия

— Бомба, казалось, взорвалась в моём мозгу. Не было и тени сомнения. Это могло быть одно из тех существ, которые жили 200 миллионов лет назад, — рассказывал учёный.

Дело в том, что он до сих пор видел только древние окаменелые останки подобных рыб. Профессор был убеждён, что перед ним представитель рода целакантов — рыб, которые, как считалось, вымерли 145 миллионов лет назад. Существу присвоили название Latimeria chalumnae — в честь мисс Латимер и реки Чалумна.

Именно после этого в науке закрепился термин, автором которого был Чарльз Дарвин: "живое ископаемое". Великий натуралист так называл животных, которые крайне медленно эволюционируют, потому что не сталкиваются с жёсткой конкуренцией и живут в практически не меняющихся условиях. Такой живой окаменелостью он считал, например, утконосов.

Тем не менее до сих пор продолжаются споры о том, можно ли применить определение Дарвина к найденной рыбе. Биологи сошлись во мнении, что это всё-таки не совсем целакант, хотя и довольно близкий родственник древних рыб: она относится к отряду целакантообразных, но к другому роду, и род этот теперь именуется латимериями. Целаканты по сравнению с ними были заметно меньше (максимум сантиметров 90) и с более вытянутой головой. Но дело в том, что латимерии-то тоже считались исчезнувшими, притом ещё раньше, чем динозавры, — 70 миллионов лет назад.

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В 2021 году в Университете Торонто изучили ДНК латимерии и обнаружили необъяснимое изобилие так называемых генов-транспозонов, то есть таких генов, которые произвольно "перепрыгивают" из одного участка ДНК в другой. Генетики размышляют, может ли в этом крыться секрет выживания рода.

С другой стороны, учёные проследили эволюционное древо латимерий и пришли к выводу, что "крайне медленным" их видоизменение назвать нельзя — они много раз приобретали очень заметные особенности. К примеру, вот ближайший "предшественник" найденной латимерии — Macropoma. Отличия очевидны.

В 1952 году к профессору Смиту попал ещё один экземпляр латимерии, на этот раз пойманный у Коморских островов. А потом их стали находить у берегов Кении, Мозамбика, Мадагаскара. В 1987 году немецкие биологи погрузились в Индийский океан у Коморских островов на глубину около 200 метров и с интересом понаблюдали за поведением и образом жизни этих "вечно живых" существ. Они любят подводные пещеры. Днём плавают коллективно, ночью — поодиночке. Обед у них ночью. Любимые блюда — анчоусы, угри, рыбы-кардиналы, каракатицы. Притом есть интересная особенность: большинство других рыб открывают рот, опуская только нижнюю челюсть, а эти превосходно двигают обеими. У них такая манера: они всасывают добычу вместе с водой. И ещё одна деталь: время от времени ни с того ни с сего зависают вниз головой и так висят минуты две. Зачем — не вполне понятно. Кстати, так делают некоторые рыбки в аквариумах, барбусы, к примеру.

Внутреннее строение организма латимерии действительно оказалось очень интересным. У неё вместо сплошного черепа коробка, состоящая из двух частей, и это совершенно уникально — больше ни у одного ныне живущего существа дело так не обстоит. Далее, мощные плавники поддерживаются костными поясами, и, по мнению биологов, из них в ходе эволюции сформировались плечевой и тазовый пояс позвоночных животных. Кстати, позвоночник латимерии — это трубка диаметром сантиметра четыре, заполненная жидкостью.

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Оказалось, что эти рыбы и яйцекладущие, и живородящие: у одних самок в утробе находили по нескольку десятков "икринок" размером с куриное яйцо, а у других — эмбрионы. Беременность длится больше года. Не исключено, что будущие латимерии в утробе поедают друг друга. Но это довольно известная история: природа прекрасна, но очень жестока и цинична.

Слава "оживших рыб-динозавров" породила множество мифов. Например, о том, что блюда из них продлевают жизнь или помогают от малярии. В 80-е годы возник полноценный чёрный рынок латимерии — по 500 долларов за штуку. Защитникам природы пришлось устроить целую кампанию по сохранению этого вида. Вернее, двух видов: кроме Latimeria chalumnae есть ещё Latimeria menadoensis. В 2009 году насчитали около 300–400 особей. Отчасти спасает то, что мясо латимерии поистине отвратительно и на вкус, и на запах и вызывает очень сильное расстройство кишечника.

Авторы Адель Романенкова