"Такого не было за всю историю планеты": Учёный рассказал о загадочном плезиозавре из-под Ульяновска

Палеонтологи обратили внимание на шею этого существа, и она показалась им очень странной.

Это посёлок Сланцевый Рудник на берегу Волги в Ульяновской области. Здесь было одно из крупнейших в России месторождений горючего сланца. А теперь это одно из крупнейших "месторождений" поразительных окаменелостей. Именно в этих местах нашли, например, в 1982 году хвостовые позвонки древнейшего в Северном полушарии титанозавра — 17-тонного травоядного зверя, которого назвали Volgatitan.

Сланцевый Рудник в Ульяновской области. Кадр из видео YouTube / Персональный

— Там постоянно ведутся палеонтологические сборы, часть берега охраняется, но при этом там люди постоянно находят раковины аммонитов, делают из них поделки. А когда им встречаются такие важные находки, как скелет плезиозавра, они сообщают в музей, — рассказал Лайфу научный сотрудник Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН Николай Зверьков.

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И вот небольшая часть "урожая" 2007 года. Здесь окаменелые позвонки: шейные, спинные, хвостовые, а ещё плечевая кость, лучевая, берцовые, бедро и фаланги конечностей. Им 130 миллионов лет. Вот что получается, если всё это соединить.

Найденный в 2007 году скелет плезиозавра в Ундоровском палеонтологическом музее (Ульяновская область). Фото © Ундоровский палеонтологический музей

Поскольку череп не сохранился, животное назвали Юхой. Это имя мифического дракона из башкирских и татарских сказок, он превращается в прекрасную девушку и любит снимать голову с плеч, когда причёсывается.

Находки отнесли в Ундоровский палеонтологический музей, где они и хранятся с тех пор. Лишь спустя примерно десять лет палеонтологи добрались до их полноценного, досконального исследования и потратили около года на то, чтобы рассмотреть Юху как следует. Как объяснил специалист, для этого пришлось основательно потрудиться со сложным и очень полезным прибором — микроотбойником. На окаменелостях скопилось очень много посторонних наростов, которые надо было удалить. Кстати, полное имя найденного существа — Jucha squalea, а squalea на латыни значит "грязная".

— Вторая часть названия как раз подчёркивает, что его не до конца удалось очистить от этих корок минеральных. Этот минерал достаточно стойкий, железо в его состав входит, и он очень плотно прирос к костям, — поделился Николай Зверьков.

И тем не менее того, что видно, оказалось достаточно, чтобы понять: это ранее неизвестный вид плезиозавров, который выглядел приблизительно так.

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Это был типичный местный житель в те времена, когда вся Европейская Россия была морем. Питался в основном рыбой, моллюсками. Интересно, что он не мог жить без воздуха, и ему приходилось время от времени выныривать, чтобы вдохнуть. Дело в том, что предки этого зверя были сухопутными. Это видно хотя бы по строению ласт: фаланги пальцев у морского животного — самый настоящий атавизм.

— В триасовый период, порядка 250 миллионов лет назад, произошло вымирание, вымерло много и морских организмов, освободились экологические ниши в море, поэтому некоторые рептилии, которые к тому моменту уже достаточно хорошо освоились на суше, начали возвращаться обратно в море, — просветил специалист.

Как установили учёные, это один из древнейших представителей эласмозаврид. Это семейство плезиозавров, у которого была одна яркая особенность — поразительно длинная шея. У некоторых — вплоть до 76 позвонков. То есть шея в несколько раз длиннее всего остального тела. Завроподам до них было далеко: у них лишь пара десятков шейных позвонков. У Юхи их оказалось порядка сорока, и притом они удлинённые. Это было начало эволюционного процесса непомерного вытягивания.

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— Никогда за всю историю планеты ни одно позвоночное животное не отращивало настолько длинную шею по числу позвонков. У Юхи впервые пошло удлинение шеи не только за счёт увеличения числа позвонков, но и за счёт удлинения позвонков, то есть в начале пути они, видимо, решили так попробовать, — предполагает палеонтолог.

Спрашивается, а зачем? Этот вопрос мучает науку ещё с XIX столетия, когда стали находить первые останки таких животных. По логике подобная шея кажется, вообще-то, совершенно неудобной.

— Представьте себе: вот эта длинная шея, а на конце этой шеи рот и ноздри, чтобы воздух забрать. И при выдохе уже отработанный воздух, обогащённый углекислым газом, надо через эту длинную шею как-то выдохнуть. А потом ещё набрать воздуха. Как это работало, не до конца понятно. К тому же пища долго продвигается, и если он что-то не так проглотит, то это перекроет ему дыхательные пути. Всё это сложно себе представить, — посетовал Николай Зверьков.

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Кстати, точно над такой же загадкой бьются и исследователи завроподов-диплодоков и прочих. Было предположение, что они гуляли по дну водоёмов и длинная шея была вроде трубки для снорклинга, то есть являлась приспособлением для дыхания. Палеонтолог заверил, что эта версия устарела.

— Позже учёные подсчитали, что если бы завроподы жили в воде, то там такое давление, что внутренние органы бы деформировались. У них кости очень лёгкие, в них очень много воздушных камер, они были не такими массивными, как представлялось палеонтологам прошлого века, — говорит исследователь.

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Не исключено, что древний эласмозавр Юха поможет приблизиться к разгадке. Всё-таки он родом из той эпохи, о которой до сих пор было практически ничего не известно, — раннего мела. Как подчеркнул Николай Зверьков, в науке даже есть такое понятие — "раннемеловой пробел", то есть пробел в знаниях о тех далёких временах. Меловой период, напомним, начался где-то 145 миллионов лет назад и продлился до самого вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. И самое интересное, что всё это время длинношеие плезиозавры благополучно плавали в морях. Значит, для чего-то эта шея пригождалась. Скажем, те же киты и дельфины точно так же вынуждены выныривать, чтобы подышать. Как известно, они тоже бывшие сухопутные. Но им вообще шея не понадобилась.

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