Никонов день, католический сочельник, дни ФАПСИ и путешествий по витринам: Какие праздники отмечают 24 декабря День 24 декабря полон знаменательных дат — как светских, так и религиозных. В России отмечают сразу несколько праздников. Лайф разбирался, каковы особенности каждого из них. 23 декабря, 21:40

Никонов день

24 декабря считается весьма важной датой в православном мире. В этот день почитают преподобных Даниила Столпника, Луку Столпника и Никона Сухого, игумена Киево-Печерской лавры. Именно в честь последнего наши предки стали называть этот день Никоновым.

Сын богатых и знатных родителей, преподобный Никон Печерский отказался от всех богатств и стал иноком Киево-Печерской лавры. Во время нашествия хана Боняка он попал в плен, где его пытали в надежде получить выкуп. Пытки были самыми разнообразными — от многочасового стояния на холоде и жаре до подрезания сухожилий, чтобы не сбежал. В один день, согласно легенде, Никон стал невидимым и смог покинуть плен, чтобы вернуться в монастырь. Спустя много лет надзиратель Никона пришёл в Киево-Печерский монастырь и, увидев Никона, уверовал в Бога.

Православные обращаются к Никону за защитой жилища от нечистой силы. Эти традиции связаны со старославянскими обрядами, которые совершали на Руси в этот день. 24 декабря было принято поклоняться Солнцу, чтобы отогнать от дома злых духов. Порывы ветра во время сильных метелей воспринимались нашими предками как ведьмы и демоны, которые стремились проникнуть в дом и согреться у очага. Чтобы этого не случилось, все домочадцы по возможности не выходили из дома, рано ложились спать, а на ночь клали у входной двери топор или серп остриём вверх.

Никон Печерский. Фото © Wikipedia

Согласно поверьям, нечисть передвигалась на мётлах. Именно поэтому на ночь прятали веники в дальний угол. Поэтому и убираться в доме поздним вечером было строго-настрого запрещено. В Никонов день нельзя было выносить из дома буквально ничего. Особенный запрет существовал на то, чтобы одолжить соли соседям. После захода солнца нельзя заниматься бытовыми делами. Под запретом стирка, уборка, приготовление пищи и рукоделие. У наших предков считалось, что помощниками домочадцев в этих делах будет нечистая сила, а значит, и все дела пойдут наперекосяк.

Ещё одно поверье связано с грязной одеждой. Считалось, что к тем, кто забывает следить за собой, злые духи пристают куда чаще. Поэтому за стол в этот день можно было садиться только в чистой одежде. Согласно поверьям, в Никонов день нельзя рыбачить или охотиться, поскольку злые духи прячутся в лесу или вблизи водоёмов. Под запрет подпадали любые скандалы или ругань в доме. Считалось, что это привлекает внимание нечистой силы и помогает ей проникнуть в дом. Чтобы защитить себя, запрещалось пить алкоголь. Наши предки считали, что под воздействием спиртного человек становится уязвим.

Католический и протестантский сочельник

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Одно из главных событий этого дня — сочельник — широко отмечается не только в России, но и по всему миру. Для миллионов католиков и протестантов ночь перед Рождеством — самый главный праздник года, который по масштабу празднования может сравниться лишь с отмечаемым в России Новым годом. Ведь именно вечером 24 декабря за столом собирается вся семья, а ночью Санта-Клаус оставляет подарки под ёлкой или в развешанных возле камина носках.

В отличие от православного Рождества, которому предшествует долгий пост, в католической традиции строго поститься не принято. Сочельник у католиков завершает период Адвента, который длится четыре недели и не предусматривает столь жёстких ограничений, как православный пост. Считается, что за это время верующие должны подготовиться к исповеди, которая позволит с чистым сердцем встретить Рождество.

Во время сочельника в католических храмах традиционно проходит торжественное богослужение. У католиков службы идут, как правило, на родном языке. Например, в столичном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии молитвы в этот день будут читать на армянском, польском, английском и русском языках.

Одной из главных особенностей празднования сочельника является установка яслей. В западной традиции они представляют собой сценку с объёмными фигурами, количество которых может сильно различаться в зависимости от страны. Неизменными в этой экспозиции остаются лишь фигурки Младенца Христа в яслях, Девы Марии и Иосифа.

Основным блюдом на столах католиков в эту ночь будет не привычная по фильмам запечённая индейка, а облатки. Это тонкие пластинки из хлеба, которые католики используют во время причастий. В остальном главные блюда на столах в эту ночь различаются в зависимости от страны. Например, испанцы предпочитают подавать на стол зажаренного поросёнка или дары моря — от креветок до устриц и осьминогов. На столах португальцев неизменно будет присутствовать треска. Итальянцы предпочитают ставить на стол тортеллини с пармезаном, мясом или овощами. А китайцы, среди которых, как ни странно, тоже есть католики, ставят на стол традиционную утку по-пекински.

Однако то, без чего точно не обойдётся ни один сочельник, — сладости. В католической традиции многих стран принято выставлять в гостиных большие подносы с десертами. Например, в Испании угощают турроном (халва из миндаля), марципанами или польвороном (прессованный десерт из миндаля и муки). В домах немцев присутствуют пряники, фигурки из корицы и дрезденский кекс.

День путешествий по витринам

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24 декабря отмечают необычный и относительно молодой праздник — День путешествия по витринам. Последователи этой традиции верят в то, что витрины магазинов живые. Когда в них никто не смотрит, там якобы происходят весьма занятные вещи. Так, манекены странным образом оживают, а музыкальные инструменты начинают играть.

У этого праздника много последователей, особенно в США, где накануне Рождества проходят грандиозные распродажи. Чтобы привлечь внимание посетителей, в витрины ставят живых актёров, которые танцуют, поют или могут пугать прохожих.

День ФАПСИ

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Помимо религиозных и светских праздников, 24 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Праздник объединяет связистов, которые каждый день обеспечивают работу правительства и спецслужб. Агентство было создано в 1991 году и объединило сразу несколько ведомств.

Авторы Марк Фернандес