"Особая кровь": Зачем учёные Третьего рейха изучали цыган и почему разочаровались в "истинных арийцах" Считалось, что у цыган "особая кровь", которую надо переливать истинным арийцам. Но так ли это на самом деле и в чём особенность этого народа? 24 декабря, 21:40 Цыгане Германии в тридцатых годах. Фото © kulturologia.ru

Немецко-цыганский бокс

Судьба была долго неблагосклонна к цыганам. В Средние века они подвергались гонениям, в том числе и в Германии. Отмена антицыганских законов позволила им интегрироваться в общество наравне со всеми. Самая спокойная жизнь у этого кочевого народа сложилась во Втором рейхе при Отто Бисмарке. Артисты легализовались и начали хорошо зарабатывать, цыган охотно нанимали на сезонные работы, они неплохо показали себя в разных ремёслах, производя востребованные в быту рядового немца предметы.

Иоганн Тролльман, немецкий боксёр цыганского происхождения, стал настоящим брендом Германии и бойцом мирового уровня. Он выделялся уникальной техникой, совмещением хореографии и бокса ("танец Тролльмана"). Успел поучаствовать в поединке за титул чемпиона Германии. В разгар спора "цыгане — истинные арийцы или нет?" устроил опасный перформанс, выйдя на ринг против Густава Эдера с обесцвеченными перекисью волосами и напудренным лицом, пародируя "высшую расу".

Иоганн Вильгельм Тролльман. Фото © wikipedia

В начале 30-х верхушке Третьего рейха было не до смеха, ведь расовая политика привела страну в тупик. С евреями всё было относительно понятно, со славянами тоже. Эти народы немецкие учёные по требованию функционеров НСДАП считали "второсортными". Одних приговорили к полному уничтожению, других — к частичному. Но что в гитлеровской Германии собирались делать с цыганами? Основоположник расовой теории антрополог Жозеф Артюр де Гобино назвал арийцев "высшей расой", невольно заложив первый камень в основание нацистского государства.

Он же умолчал о том, что предками цыган были представители индоарийцев, вышедших из Индии в V–IV веках в количестве 1000 человек. Если рассуждать последовательно, то цыгане являлись большими "арийцами", чем германские племена. Гитлер, формировавшийся в антисемитской среде, заклеймил евреев ещё в Mein Kampf, обвинив их во всех бедах человечества. Но цыгане вызывали у фюрера когнитивный диссонанс: с формально "своими", но на вид совершенно чужими людьми нужно было что-то делать.

Полезная цыганская кровь

Наставник фюрера по "расовой нетерпимости" и член общества "Туле" Юлиус Леманн натолкнул его на мысль, что перед принятием решения по целой народности цыган нужно хорошенько изучить. Выдвигалась даже такая гипотеза, что кровь цыганского народа, разумеется в экспериментальных целях, можно попробовать перелить "истинным арийцам" с целью укрепления генома, а затем посмотреть, что будет. Но к этой мысли нацисты пришли не сами. Учёные рейха пристально наблюдали за развитием экспериментальной медицины в СССР, и их внимание привлекли опыты врача-утописта Александра Богданова, который в своих "Очерках организационной науки" писал, что переливание молодой крови "с её материалами, взятыми из молодых тканей", препятствует старению организма реципиента. Нацисты перенесли эту теорию на собственную граничащую с мистикой почву и попытались создать знаменитого сверхчеловека.

Юлиус Леманн. Фото © historisches-lexikon-bayerns.de

По приказу Гитлера в Институте расовой гигиены (бывший Институт антропологии, генетики человека и евгеники имени кайзера Вильгельма) был создан спецотдел, занимавшийся "цыганским вопросом". К середине 30-х нацисты собрали 19 тысяч досье на членов цыганской общины. К 1942 году сотрудники института составили генеалогию ещё 30 тысяч цыган. Ева Юстин под руководством доктора Риттера вела статистику наследственных заболеваний цыган, а также изучала вопросы, связанные с социальной адаптацией этого народа.

Рьяно за дело взялись и оппоненты — например, Роберт Риттер, придерживавшийся мнения о цыганах как "неполноценной нации". Он ходил по таборам в сопровождении дюжины эсэсовцев и брал образцы крови цыган для расового анализа. Немецко-русский антрополог Софи Эрхардт взяла у цыган несколько тысяч интервью, которые легли в основу фундаментального труда.

Исследования привели немцев к противоречивому выводу: профессор Ганс Фридрих Карл Гюнтер подвёл черту многолетним исследованиям и заявил, что цыгане действительно сохранили нордические признаки, но произошли от самых низших слоёв населения этого региона.

Английские цыгане заимствовали у немецких идею фургонов-домов. Фото © kulturologia.ru

Он подчеркнул, что в процессе миграции цыгане впитывали в себя кровь окружавших народов, смешав в своей расе черты народов Восточной и Западной Азии с "примесью индийских, среднеазиатских и европейских черт". Софи Эрхардт добавила, что цыгане неоднородны и делятся на большое количество групп. Ева Юстин, изучив 41 полуцыганского ребёнка, оторванного от родной среды, пришла к выводу, что цыгане — испорченный народ, и рекомендовала отделить их от немцев. Ведь кочевники портят арийскую кровь, "размывают" её.

Третий рейх — институт расового заблуждения

В 1935 году нацисты начали строить цыганские гетто, которые назвали "зонами отдыха", куда насильно переселяли всех цыган. В это же время боксёра Иоганна Тролльмана лишили чемпионского титула, а его технику бокса признали "неправильной". Спортсмена поместили в один из лагерей, предварительно стерилизовав вместе с тысячами представителей его народа. В 1936 году состоялись Олимпийские игры в Берлине, в связи с чем всех цыган сослали за черту города — в концлагерь Берлин-Марцан.

Гражданам Германии официально запретили вступать в браки с представителями цыганского народа, немцы цыганского происхождения были заклеймены как полукровки. К гонимому народу до кучи также приписали бродяг и уличных проституток. Изначально Гиммлер предлагал Гитлеру сослать всех цыган в Африку, но провал блицкрига и тяжёлый ход Второй мировой войны повлияли на ужесточение политики нацистов в отношении к цыганам. Из места "отсидки" для цыган Берлин-Марцан стал транзитной станцией на пути в Освенцим. Зондеркоманды подчистую уничтожали цыганские поселения на оккупированных территориях. По разным подсчётам, с 1935 по 1945 год нацистами и коллаборационистами было уничтожено от 200 000 до 1 500 000 цыган.

Опыты Доктора Смерть

Йозеф Менгеле, прозванный Доктором Смерть, ставил свои опыты на детях из таборов, вводя в их кровь инъекции с ядами и болезнями, замораживая их и сбрасывая с большой высоты. Цыгане в долгу не остались: совершали побеги, формировали партизанские отряды, вступали в Красную армию. Советские цыгане собирали деньги на танки и самолёты, воевали в рядах интернациональной Советской армии, показывая, что они вполне подлежат дисциплине и социальной адаптации, а если надо, то и про свои пацифистские взгляды могут забыть. Основатель "цыганского джаза" (джаз-мануш) и гитарист-виртуоз Джанго Рейнхардт во время оккупации Франции и режима Виши стал символом движения Сопротивления.

Джанго Рейнхардт в 1946 году. Фото © wikipedia

СССР — одно из немногих государств, которому удалось интегрировать цыган в общество. Неподдающиеся подлежали депортации и репрессиям, для остальных создавались колхозы. Таким образом, 90% советских цыган были декриминализированы и приучены к оседлому образу жизни. С распадом СССР многие цыгане вернулись к бродяжническому образу жизни. По словам учёных, цыгане периодически переживают этапы цикла "кочевой образ жизни — оседлый — кочевой".

В апреле 1971 года в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс, в ходе которого их признали единой нетерриториальной нацией. Гимном стала народная песня "Джелем, джелем". Германия признала факт геноцида цыган только в 1982 году.

Авторы Евгений Жуков