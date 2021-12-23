Политический хайп: Почему КПРФ саботирует борьбу с пандемией Политолог Александр Роджерс — о том, как на борьбе с вакцинацией пиарятся политики из КПРФ, давно забывшие, что задача власти не погоня за бонусами, а помощь людям. 23 декабря, 19:18 Фото © AP Photo / Paul White

Сегодня во время пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос, что нужно делать с теми, кто выступает против вакцинации, ненавязчиво пожурил некую "политическую партию, которая помогала разваливать СССР", за то, что она пытается пиариться на теме прививок. Как говорится в таких случаях, не будем показывать пальцами, но это КПРФ.

Коммерческая партия Российской Федерации уже давно не имеет ничего общего с советскими коммунистами. Собственно, именно из-за перерождения верхушки коммунистов СССР и удалось развалить. Своими действиями КПРФ регулярно доказывает, что ничего коммунистического и советского в ней не осталось. Начиная с заигрывания с американскими послами и заканчивая позицией по поводу вакцинации.

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Советский Союз подходил к вопросу борьбы с опасными инфекционными заболеваниями с научной точки зрения. Польза от вакцинации давно доказана, с её помощью удалось победить ряд опасных болезней, каждая из которых ранее уносила миллионы, если не десятки миллионов жизней. В Советском Союзе вакцинация была обязательной, и ни один коммунист никогда бы не подумал рассказывать что-то про козни рептилоидов или продвигать бред про то, что "под видом вакцины вам вкалывают кусочки детских трупов, превращая таким образом в зомби". А представители современной КПРФ регулярно задвигают нечто подобное (или даже похуже) в своей пропаганде.

КПРФ давно превратилась в коллективную партию "Баба-яга против", выступающую против любых инициатив власти (даже самых правильных и полезных) типа мусорной реформы, о которой на сегодняшней пресс-конференции также было сказано много правильных слов, или проведения всеобщей вакцинации в разгар пандемии.

Предложения типа "А давайте мы ещё пару лет потестируем вакцины" в момент, когда каждый день от ковида умирает свыше тысячи человек, откровенно преступны. Минус несколько сотен тысяч россиян в год, и это при сложной демографической ситуации!

При этом КПРФ критикует правительство за эти самые демографические показатели. Складывается такое впечатление, что представители этой партии делают такие пакости намеренно, чтобы создавать ситуацию "чем хуже, тем лучше". Чтобы иметь побольше поводов критиковать власть. А то, что при этом гибнут люди, это неважно. Так для них даже лучше.

Очень удобная позиция — все последние 30 лет быть частью власти, представленной в парламенте и исполнительной вертикали, иметь своих губернаторов. Плюс, не будем забывать, получать государственное (и немалое) финансирование на функционирование своей партии. И одновременно с этим делать вид, что они ни при чём, что они против власти (то есть фактически против себя самих — та ещё шизофрения).

Заметьте, при всей риторике про "капиталистический режим" Геннадий Андреевич Зюганов и его товарищи ни разу не отказались от "грязных капиталистических денег", которые им ежегодно даёт государство российское.

Я глубоко советский человек и всегда думал, что коммунисты должны нести свет знаний, прогресса и просвещения. Вместо этого нынешняя КПРФ стала прибежищем и проводником всех возможных суеверий и мракобесия, продвигая теории заговора, каких-то шаманов с бубнами, выдавая различных шарлатанов за учёных и по факту мешая развитию науки.

Настоящие коммунисты (в моём "отсталом" представлении) — это люди, которые пошли бы добровольцами на испытания вакцины (как, кстати, сделала моя жена). Настоящие коммунисты пошли бы волонтёрами в красную зону, чтобы помогать людям и быть на острие борьбы с пандемией.

Но нынешние "коммунисты" (без кавычек нельзя, хотя бы из уважения к подвигам предков) могут только устраивать тусовки с бандитами и браконьерскую охоту на лосей, и всё это под вопли о "злочинной владе". Нет коммунистов, кончились!

Авторы Александр Роджерс