Спецоперация ГАИ: Как за рулём внедорожника BMW Х6 оказался нетрезвый замначальника УМВД по Всеволожскому району Серебряков Во Всеволожске за рулём дорогого паркетника BMW Х6 с признаками опьянения оказался высокопоставленный местный полицейский. В этой истории теперь будет разбираться Служба собственной безопасности МВД. 27 декабря, 11:19 Коллаж © LIFE. Фото © МВД России, freepng.ru

По данным Лайфа, на вождении в нетрезвом виде якобы попался заместитель начальника УМВД по Всеволожскому району Ленобласти 38-летний полковник Сергей Серебряков. В минувшую субботу на улице Вахрушева премиальный паркетник BMW X6 остановили инспекторы ДПС для стандартной проверки. За рулём находился Серебряков. Инспекторам коллега показался нетрезвым, и они проверили его состояние алкотестером "Юпитер-К". Прибор показал содержание алкоголя в крови. В отношении Сергея Серебрякова составили протокол по статье 12.8 КоаП "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Теперь полицейскому грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. МВД начало служебную проверку против полковника.

Заместитель начальника УМВД по Всеволожскому району Ленобласти Сергей Серебряков. Фото © МВД России

В первую очередь особисты будут выяснять, откуда у Серебрякова машина стоимостью в семь миллионов рублей. Формально внедорожник принадлежит другому человеку. Владельцем BMW числится некий 35-летний Лаврионов. Он не похож на богатого человека. Лаврионов — жилец "брежневской" пятиэтажки в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе. Судя по выписке из ЕГРН, он лишь прописан в этой квартире. Собственниками жилья являются супруги Мария и Юрий Степановы. Речь о скромной двушке, которая стоит в полтора раза дешевле упомянутого кроссовера BMW X6.

— Лаврионов может оказаться "танкистом" — так называют человека, на которого оформляют свои автомобили полицейские, желающие скрыть актив, — предполагает собеседник Лайфа, бывший силовик.

Сергей Серебряков любит бокс. Фото © VK / Sergei Sergeev

Судя по соцсетям, почти вся семья Серебрякова служит в полиции, он любит самбо и бокс. Сам полковник занимается единоборствами. Его несовершеннолетнего сына можно назвать состоявшимся спортсменом, он выиграл уже больше 70 боёв и попал из-за своих успехов на передачу "Лучше всех" на Первом канале. Александр, брат Серебрякова, тоже работает в МВД и дерётся на ринге. Родственники со стороны супруги — выпускники полицейских университетов, сотрудники патрульно-постовой службы.

Коллеги из других районов характеризуют Серебрякова положительно.

— Нормальный парень. Работал там как проклятый, — поделился с Лайфом своим сожалением о случившемся высокопоставленный коллега офицера.

Месяц назад Серебряков уже попадал в скандал. Двух его непосредственных подчинённых заподозрили в покровительстве угонщикам. За "крышу" полицейские якобы получали деньги. Было возбужденно уголовное дело, которое сейчас расследуется.

Авторы Егор Пережогин