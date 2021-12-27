Деньги не пахнут: Почему блогер Варламов призывает не бояться прихода НАТО Журналист Игорь Мальцев — о том, для чего российский блогер на подрядах поднял тему о том, что русскому мужику нечего бояться НАТО и от его прихода ничего не изменится 27 декабря, 13:38 Илья Варламов. Фото © youtube.com/varlamov

Русская блогосфера, как сон разума, порождает чудовищ. В принципе понятно, как это происходит: постишь фоточки, вьёшься ужом между государственными денежками и лизанием задницы Навального, корчишь из себя критика режима, спекулируя ёлочками по праздникам, и рано или поздно добиваешься признания бесхитростной аудитории или классово близких. И тут у тебя окончательно съезжает крыша, и ты начинаешь думать, что схватил Бога за бороду и всё, что несётся из твоего нечистого рта, — это натуральное откровение.

Собственно, типичный персонаж всей этой тусовочки — некто Илья Варламов, который разрывается между умными и красивыми, как та мартышка, логично высказавшись в стиле "пили бы баварское", неразумно добавив дисклеймер "только давайте без идеологии". Ну, без идеологии так без идеологии. Какая может быть у Варламова идеология, кроме сиюминутного барыша?

— Сейчас по телевизору постоянно говорят, что Россия в кольце врагов. И ближе всех к нам НАТО и американцы, — пишет новоявленный идеолог пораженчества Варламов. — По телевизору говорят: если бы мы не вернули Крым, там бы уже стояли натовские войска...

Или: "Если мы не будем делать ракеты, НАТО и американцы будут маршировать на Красной площади!" Выглядит хреново. Мне бы хотелось видеть Россию сильной, независимой страной, которую бы уважали. Ок, дайте представим страшный сон телевизора. Что в этом случае изменится для простого россиянина? Понятно, что для политических и бизнес-элит это будет катастрофа. Кого-то посадят в клетку, кто-то лишится бизнеса. Вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, марионеточное правительство. А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные — и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии как изменится жизнь и быт простых людей?"

Действительно, ну как изменится? Да никак — даже станет легче. Во всяком случае, на Украине так тоже считали, когда пришли немцы, носители культурного кода Бетховена и Гёте. Я как-то в 1990-м пил пиво с группой ветеранов культурного просвещения народов, и один меня спрашивает: "А что ты к нам?" Отвечаю: "Так у меня сестру бабушки отправили из Сталино (Донецк) к вам остарбайтером, приехал её дочку навестить". "О-о-о-о!" — закричало собрание ветеранов. "Украина! Какая прекрасная страна! Как нас там встречали! — старческие глаза взметнулись мечтательно к небу. — Нас просто купали в цветах, и девушки в таких schönen Kleidern".

Действительно, ну немного постреляли дальних родственников Варламова, на что простой народ, для которого ничего не изменилось, только немного поаплодировал. Кстати, в тридцатые годы в Германии местное еврейское население резко разделилось на оптимистов и пессимистов. Оптимисты тоже утверждали, что ничего не изменится. Короче, выжили только пессимисты. Они вовремя убежали.

Мосье Варламов считает, что сейчас времена не такие жестокие и до чисток не дойдёт — он мечтает, что зачистят только Путина и его окружение и немножко бюрократов, которые сегодня ему обеспечивают безбедное проживание. Он мечтает о новых хозяевах, при которых будет себя ощущать так же прекрасно, как при нынешних. Это порода такая, "российский образованный класс" называется — они с тушки одного хозяина переползают гурьбой на тушку следующего, чтобы присосаться. Собственно, они этим занимаются примерно с 1917 года с удивительным успехом. И, если хозяин будет пришлый, так только лучше. Правда, с заботушкой о простом слесаре, как всегда у любителей Навального, враньё — вместо "Пятёрочки" будет REWE, а там водка от 20 евро (1700 рублей), да и заводики позакрывают — "Сименсу" и "Осраму" не нужны ваши заводики. Да и концлагеря теперь называются по-другому, тоже заботливо: например, тюрьма для отказников от вакцинации, как в Австрии, но это же тоже для блага народа?

А ещё Варламовы, будучи профессиональными шестёрками, даже представить себе не могут, что кто-то совсем простой, из тех, кого они презирают лютой ненавистью, просто не хочет жить и существовать под чужой пятой. И в этом нет никакой идеологии — просто здравый смысл и понятия о чести. А вот про "честь" с этими блогерами вообще не стоит разговаривать — они могут захлебнуться в своих пузырях. В их "Википедиях" такого слова нету.

Иди торговать ёлочками, Варламов, пока тебе ещё позволяют это делать. И больше жуй, чтобы поменьше говорить.

Авторы Игорь Мальцев