Дом раздора: Во Всеволожске поссорились депутат и бизнесмен, а единственное жильё отбирают у инвалида Жена муниципального депутата в Ленинградской области отсудила за долг дом у пенсионерки и её больного сына. Но эта история теперь может закончиться уголовным делом о мошенничестве. 28 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Некрасивая история разворачивается во Всеволожске. Суд постановил отобрать у пенсионерки и её сына, страдающего детским церебральным параличом, их единственный дом, чтобы передать прежнему владельцу — супруге городского депутата Алексея Гуркина. Но и за пожилую женщину с инвалидом есть кому заступиться. Её зять — Дмитрий Рыжов — успешный местный бизнесмен.

Обе стороны конфликта считают себя правыми и хлопочут о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". Ситуация идёт к тому, что под серьёзным обвинением, грозящим сроком в тюрьме, могут оказаться даже не депутат и бизнесмен, из-за чьей ссоры всё и закрутилось, а их близкие — либо жена парламентария Гуркина, либо тёща коммерсанта Рыжова.

Тёща бизнесмена Дмитрия Рыжова и её сын-инвалид с детским церебральным параличом. Фото из семейного архива.

Странная сделка

Дмитрий Рыжов учредил во Всеволожске компанию по прокладке инженерных сетей, к 2017 году скопил на покупку коттеджа для себя, жены и троих детей. Семья выбрала красивый дом на окраине города рядом с парком "Софиевка". Через портал "Авито" эту недвижимость за 13,5 миллиона рублей им продал Алексей Гуркин — тоже не последний человек во Всеволожске, он экс-лауреат чемпионатов мира по пауэрлифтингу, строитель, владелец фитнес-клуба и автосервиса. Сделку заключили быстро, без проволочек. Рыжовы въехали в своё новое жильё и оказались соседями Гуркина, который отныне жил напротив, через дорогу. Между двумя семьями зародилась дружба.





— Алексей Гуркин и его жена стали вхожи в мой дом. Мы вместе жарили шашлыки, совместно отмечали дни рождения наших детей, по сути, были близкими друзьями. А в 2018 году Гуркин предложил мне купить у него ещё один дом, располагающийся неподалёку, на Торговом проспекте. Цена — 16 миллионов рублей. А я давно хотел переселить всех родственников поближе: сестру с мужем и двумя детьми, а также пожилую тёщу с сыном-инвалидом, — рассказывает Дмитрий Рыжов.

Эта идея понравилась его близким, но средств не хватало. Тогда Рыжов взял кредит, а его тёща и сестра решились продать земельный участок и, соответственно, две квартиры, где сами тогда жили.

Де-факто владельцами дома площадью в 283 квадрата на Торговом проспекте были Алексей Гуркин и его деловой партнёр Игорь Боровка. Де-юре — по бумагам — собственницей являлась жена Гуркина Виктория. Якобы так было сделано, чтобы упростить подключение к коммуникациям. Как рассказывает семья Рыжовых, договор купли-продажи Гуркины составили очень странно. Покупателями половины недвижимости стали сестра Дмитрия Рыжова с супругом: они сразу выплатили Виктории восемь миллионов рублей наличными, о чём и получили расписку. За вторую половину дома платила тёща Дмитрия Рыжова: она по устной договорённости передала через зятя те же восемь миллионов, но позже, в рассрочку, и не Гуркиной, а Игорю Боровке. Этот человек не упомянут в странном договоре и никаких расписок впоследствии не давал, так как не был юридическим владельцем. Рыжовы, полностью доверяя Алексею Гуркину, не сочли условия сделки подозрительными.

Тот самый дом на Торговом проспекте, ставший объектом судебных разбирательств. Фото © Yandex maps

Поначалу всё шло хорошо. Тёща с сыном заняли свою половину дома, семья сестры — свою. Перешедшее к ним право собственности было закреплено в базе ЕГРН. Рыжовы с Гуркиными сблизились теснее и решили учредить совместный строительный бизнес. Согласно базе СПАРК, в 2019 году появилась компания "Алексстрой", которой в равных долях владели Алексей Гуркин и жена Дмитрия Рыжова. Эта фирма выиграла несколько подрядов на ремонт окрестных школ общей стоимостью 14 миллионов рублей. На неё посыпались обвинения от конкурентов по аукционам, некоторые из жалоб антимонопольная служба признала обоснованными. Сейчас "Алексстрой" ликвидируется фискалами из-за недостоверно указанного юрадреса и нулевой отчётности.

Рыжовы настаивают, что их с самого начала якобы отстранили от бизнеса. По словам Дмитрия Рыжова, он вложил в "Алексстрой" четыре миллиона рублей, но не получал доход и не имел доступа к бухгалтерии. Заподозрив, что Гуркин может выводить деньги на личные нужды, чета Рыжовых наняла независимых аудиторов, которым, впрочем, так и не дали проверить документацию компании. После муниципальных выборов, в которых участвовали оба "друга", между ними произошла окончательная размолвка. Рыжов не избрался, а Гуркин стал городским депутатом Всеволожска.

Вскоре тёще Рыжова пришла повестка в суд. Виктория Гуркина требовала вернуть половину дома. Аргумент у жены новоизбранного муниципального депутата был железный. Мол, вы недоплатили мне восемь миллионов рублей, а если доплатили, то покажите расписку. Ленинградский областной суд предсказуемо встал на сторону Гуркиной. Это произошло 1 декабря 2021 года.

Как Рыжовы добиваются возбуждения уголовного дела

Когда тёща получила иск, Рыжовы сразу поняли, что в суде у них шансов не будет. Ведь пресловутая расписка есть лишь на одну часть дома. Семья приняла решение написать заявление в УМВД по Всеволожскому району по факту мошенничества. Полицейские провели проверку и допросили всех участников конфликта.

Рыжовы — сам бизнесмен, его жена, сестра, шурин и тёща — дали одинаковые показания на допросе. Их версию Лайф описал выше. Её частично подтвердил и тот самый строитель Игорь Боровка, де-факто являвшийся совладельцем проданного дома на Торговом проспекте.

— За мою половину дома Рыжовы платили мне частями. В день сделки переписали на меня свой участок земли, а позже передали деньгами остальное — в сумме получились оговорённые восемь миллионов рублей. О том, что мне всё выплатили сполна, Виктория Гуркина написала расписку и передала сестре Рыжова, — говорил на допросе Игорь Боровка.





Жену Алексея Гуркина тоже допросили.

— За первую половину дома Дмитрий Рыжов полностью рассчитался с Игорем Боровкой, и я написала расписку о получении денежных средств в размере восьми миллионов рублей, из которых 4,3 миллиона рублей наличными и земельный участок за 3,7 миллиона рублей. За вторую часть дома Рыжов никаких средств ни мне, ни мужу не передавал. Совместного бизнеса у супруга с Рыжовым не было, — рассказала правоохранителям Виктория Гуркина.

В её словах многое смущает. Во-первых, почему она говорит, что её муж не вёл совместный бизнес с Рыжовыми? Эти слова противоречат регистру юрлиц. Во-вторых, почему она показала, что деньги ей выплатили за половину дома, где живет тёща, а не за ту, в которую заселилась сестра Рыжова? Это очень серьёзное противоречие. В Ленинградском областном суде Виктория Гуркина утверждала обратное — что деньги заплатила как раз сестра, а не выплатила свою долю тёща. Последняя закономерно и лишилась жилья.

Отметим, что Игорь Боровка, по его же словам, получил сразу лишь землю, а деньги значительно позже, в течение полугода. В пресловутых расписках не идёт речи о передаче недвижимости и стоит одна дата — день сделки. Непохоже, что эти расписки выдали по результатам выплат Игорю Боровке.

— Мы думаем, Виктория Гуркина не ожидала, что Игорь Боровка даст показания, потому начала сочинять на ходу и попыталась привязать расписки именно к этому строителю. Отсюда явные противоречия. Теперь наша семья добивается возбуждения уголовного дела. Пока силовики нам отказывают, но мы обжаловали это решение в прокуратуре, сообщили о ситуации в СМИ, — говорит Дмитрий Рыжов.





Версия депутата

Лайф обратился за комментарием к муниципальному депутату Алексею Гуркину.

— Представляю, что Рыжовы обо мне наговорили, а ведь раньше мы были друзьями, — разводит руками Гуркин. — На самом деле это Дмитрий меня кинул. Он так и не отдал мне деньги за вторую половину дома. Хотя я пошёл навстречу, не требуя всё заплатить наперёд, верил ему. Правда на моей стороне. Суд уже всё решил. Если бы они заплатили за весь дом, у них была бы расписка, ведь на первую половину же есть. В этой ситуации Дмитрий Рыжов прежде всего подставляет свою семью. Зная решение суда об отчуждении имущества, он придумал переписать половину дома тёщи на жену. Я подумываю написать заявление в полицию. Это мошенничество. И по статье пойдёт не он сам, а его любимые женщины. Не хочу никому зла, тем более его семье, но меня вынуждают так поступить.

Алексей Гуркин. https://vk.com/id2778586

По мнению Алексея Гуркина, ссора между бывшими друзьями началась по-другому. Гуркин сдал помещения своего автосервиса Дмитрию Рыжову. Тот не платил долгое время. Поначалу депутат терпел и ждал, потом не выдержал и подал в суд. Дело сейчас рассматривается, задолженность — свыше миллиона рублей.

Алексей Гуркин настаивает, что у него чистый и прозрачный бизнес. Помимо совместной с Рыжовыми компании "Алексстрой" Гуркин в статусе ИП владеет элитным фитнес-клубом ALEXGYM во Всеволожске. Отчётность там сдаётся в упрощённом режиме. Наконец, у него есть фирма в сфере обслуживания авто — ООО "Сиэст". За последние пять лет её годовая чистая прибыль не превышала 27 тысяч рублей. У Дмитрия Рыжова есть компания "Инженерные сети". В ней числятся два сотрудника, прибыль — около двух миллионов рублей в год, заключено госконтрактов на 263 миллиона рублей. Основной заказчик — Администрация Всеволожского района.

Складывается впечатление, что бизнесмен Дмитрий Рыжов и депутат Алексей Гуркин могут зайти очень далеко в своих разборках. Поливая друг друга компроматом, они рискуют похоронить карьеру и погубить близких.

Авторы Егор Пережогин