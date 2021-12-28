Трифонов день и Международный день кино: Какие праздники отмечают 28 декабря Смягчение православного поста и чествование 12 божьих угодников, а также другие важные даты. 27 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Дни православных святых

28 декабря считается большим праздников в православии. В этот день верующим, соблюдающим предшествующий Рождеству пост, разрешается добавить в рацион рыбу. Православный мир почитает в этот день сразу 12 божьих угодников и проводит празднование в честь Крымского и Кольского Соборов святых.

К числу поминаемых в этот день относится, пожалуй, самый известный дореволюционный богослов — священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. После революции Иларион стал помощником Святейшего Патриарха Тихона. Однако из-за гонений Советов на Православную церковь его служение было недолгим. Он был арестован в 1923 году и спустя шесть лет почил в тюрьме в Ленинграде. Сегодня его мощи хранятся в московском Сретенском монастыре.

Архиепископ Иларион. Фото © wikipedia

Архиепископ Сурожский, исповедник Стефан, память которого также чтят в этот день, известен своим отшельничеством. После 30 лет скитаний он получил архиерейский сан в Суроже (в настоящее время Судак). Однако в VIII веке при византийском императоре Льве III на долгие годы был заточён в темницу в Константинополе. После смерти императора Стефан вернулся в Сурож, где продолжал служение до самой смерти. Ко дню смерти Стефана Сурожского — 28 декабря — в Православной церкви приурочено празднование Собора Крымских святых. В собор входит апостол Андрей Первозванный, который принёс в I веке христианскую веру на полуостров. Ученики Христа, согласно поверьям, бросили жребий, чтобы определить, кто и где будет проповедовать веру. Так Андрею досталась Таврида. Пройдя через всю Малую Азию, родной брат Петра остановился в Крыму.

Ещё один церковный праздник связан с распространением христианской веры на Русском Севере. 28 декабря поминают Собор Кольских святых. В него входит 13 святых "в земле Кольской Богу угодивших". Сама дата приурочена ко Дню памяти преподобного Трифона Печерского. Этот русский святой, живший в XVI веке, стал одним из главных христианских проповедников на Кольском полуострове. Он не только просвещал финно-угорские племена лопарей, живших в той местности, но и основал для них в 1532 году Троицкий Печенгский монастырь. Из-за близости монастыря к холодным водам Баренцева моря и Мурманску Святой Трифон издревле считается покровителем моряков.

Трифонов день

Св. мч. Трифон. Феофан Критский. Фреска. Метеоры (Николай Анапафса). 1527 г. Фото © pravoslavie.wiki

На Руси 28 декабря было принято называть Трифоновым днём. Считалось, что в этот день началась победа света над тьмой. Если в предыдущие два дня на улицу выходить не рекомендовалось, то на Трифона из изб выносили горящие угли и высыпали их на снег. Тем самым, согласно поверьям, можно было отогнать от дома злых духов и помочь солнцу победить стужу.

Погода в этот день определяла, каким будет март и грядущий урожай пшеницы. Морозный и малоснежный день предвещал богатый урожай, а сухой ветер и снег — будущую засуху. Глубокие сугробы в этот день говорили о том, что лето будет тёплым, но не жарким, а гладкий снег на полях сулил неурожайный год.

Что лучше не делать в Трифонов день

Народная мудрость гласит, что в Трифонов день лучше воздержаться от важных дел. Работа, особенно интеллектуальный труд, не принесут результата. Посвятить этот день стоит только позитиву. В старину считали, что даже неаккуратные шутки в этот день могут обернуться большими ссорами. Не стоило 28 декабря сетовать и на стужу. Недовольство погодой могло обернуться проблемами со здоровьем. Однако незамужним барышням в этот день лучше воздержаться от веселья. Это может привести к тому, что достанется жених, с которым придётся всё время плакать.

Международный день кино

Фото © Shutterstock

28 декабря отмечается день "важнейшего из искусств" — кинематографа. История этого праздника ведётся с 1895 года. В этот день в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок (фр. — Boulevard des Capucines) братья Люмьеры — Луи и Огюст — устроили первый платный сеанс синематографа. Именно с этого момента, а не с даты изобретения аппарата принято вести отсчёт истории мирового кино.

На первом сеансе братья-изобретатели показали сразу несколько коротких фильмов: "Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер", "Завтрак младенца", "Вылавливание красных рыбок", "Вольтижировка". Особенный успех у зрителей получила комедийная зарисовка-скетч "Политый поливальщик". За вход братья брали всего по франку. Первая касса собрала всего 35 франков, однако со своей главной задачей — продемонстрировать публике возможности своей чудо-машины — они справились с успехом.

Уже через пару месяцев, весной 1896 года, состоялся кинопоказ на Парижской выставке, где братья Люмьер были официально признаны изобретателями синематографа. После презентации в Париже последовало мировое турне по США, Великобритании и Индии, дав начало мировому распространению искусства, без которого тяжело было представить современный мир.

День продолжения банкета

Кстати, именно с кинематографом связано появление на постсоветском пространстве ещё одного "праздника" — Дня продолжения банкета. Почему дата выпадает именно на 28 декабря, доподлинно неизвестно. Однако поводом отметить этот праздник стала знаменитая фраза запойного управдома Бунша из фильма "Иван Васильевич меняет профессию": "Я требую продолжения банкета!" Фраза стала настолько расхожей среди любителей отметить, что быстро превратилась в ещё один "праздник".

День Невинных Вифлеемских младенцев

День Святых Невинных Младенцев Вифлеемских отмечается 28 декабря Католической церковью. Евангелие от Матфея повествует страшную историю о том, как царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме, узнав о рождении Мессии. Якобы самим фактом своего рождения Иисус претендовал на царство. День памяти убиенных начала в V веке праздновать Константинопольская церковь. В трёх главных центрах христианства — Константинополе, Антиохии и Александрии — было принято поклоняться их мощам. Начиная с VIII века традиция поклонения мощам невинных младенцев укрепилась и в Европе. Переданные в дар французскому королю Пипину Короткому мощи одного из младенцев были помещены в монастырь в Брантоме. С тех пор в этот городок на западе Франции ежегодно приезжают сотни паломников.

Авторы Марк Фернандес