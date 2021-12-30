Тайная расправа над старцем: Кто убил Распутина и зачем его тело выкопали из могилы и сожгли Кто на самом деле стрелял в скандального старца и что должно было случиться после скандального политического убийства 29 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

105 лет назад, 30 декабря 1916 года, был убит Григорий Распутин. Хотя полномасштабного расследования по горячим следам провести не успели из-за Февральской революции, впоследствии нашлись сразу двое знаменитостей, охотно взявших вину на себя. Правда, с годами у исследователей стали появляться сомнения в их причастности к преступлению. Хотя бы потому, что в их мемуарах описания убийства откровенно противоречат и друг другу, и выводам следствия, не говоря уже о серьёзных ошибках в мелких деталях.

Версия Юсупова

Согласно наиболее распространённой версии, убийцами скандального старца, давно ставшего самой раскрученной фигурой революционной пропаганды, были князь Феликс Юсупов и депутат Госдумы Владимир Пуришкевич. Феликс Юсупов уже в эмиграции написал мемуары, в которых взял на себя ответственность за убийство Распутина. Его версия событий является самой подробной и считается классической.

Феликс Феликсович Юсупов. Фото © Wikipedia

По словам Юсупова, заговорщики решили заманить Распутина в его дворец на Мойке под благовидным предлогом и там тихо убить. С этой целью был приглашён доктор Лазоверт, накормивший Распутина отравленными пирожными. Но тот оказался настоящим колдуном, и яд на него не подействовал. Тогда Юсупов выстрелил в него из пистолета и попал "в живот или грудь". Лазоверт засвидетельствовал его смерть.

Однако через полчаса мёртвый Распутин внезапно ожил и с дикими криками стал убегать. За ним погнался Пуришкевич, ранивший его ещё двумя выстрелами. После этого Распутина связали и утопили в проруби. В целом версия Пуришкевича не противоречила версии Юсупова. Правда, он утверждал, что первые два выстрела по убегавшему Распутину ушли мимо, в цель попали только три. После этого его утопили в проруби, а следом и его шубу.

Владимир Митрофанович Пуришкевич. Фото © Wikipedia

Сомнения

Однако, несмотря на подробность изложения, мемуары обоих участников покушения вызывают обоснованные сомнения. Во-первых, они противоречат друг другу в деталях. Например, Пуришкевич пишет, что Распутин был в кремовой рубашке, богато расшитой шелками. А Юсупов однозначно утверждал, что Распутин был одет в белую рубашку, расшитую васильками. Тогда как в акте осмотра тела, составленном полицией, утверждается, что на убитом была голубая рубаха, расшитая золотыми колосьями.

Конечно, можно сказать, что в состоянии аффекта они синхронно перепутали цвета. Но таких расхождений очень много. Например, Пуришкевич утверждал, что шубу Распутина утопили отдельно, тогда как полиция нашла его тело завёрнутым в шубу. Наконец, Пуришкевич утверждал, что, как заправский стрелок, попал с дальнего расстояния по убегающей мишени. Между тем всем было известно о его проблемах со зрением. Пуришкевич плохо видел, и есть сомнения, что он мог с нескольких десятков метров поразить из пистолета убегавшего Распутина.

Фото © Getty Images

Ну а картина убийства, поведанная обоими, однозначно не имеет отношения к реальности. Во-первых, никакого яда в желудке и крови Распутина при вскрытии не нашли. Во-вторых, эксперты однозначно установили, что Распутин был убит тремя выстрелами с близкого расстояния. Первый — спереди в упор в печень. Второй выстрел в спину — в почку. Третий — контрольный, практически в упор в лоб. Все три были смертельными. Эксперты категорически отрицали, что даже после одного из них Распутин мог прожить полчаса, как утверждал Юсупов, и уж совершенно точно он был не в состоянии вскочить и резво побежать прочь.

Поведение самого Пуришкевича тоже выглядит, мягко говоря, странным. Словно его главной целью было взять удар на себя. Примерно треть от всего описания убийства Распутина Пуришкевич методично и скрупулёзно перечисляет, как заговорщики избавлялись от улик, капель крови, одежды убитого. И тут же сообщает, что сразу после убийства подошёл к городовому и рассказал ему, что только что убил Распутина, заодно перечислив всех участников убийства. А следом дал телеграмму в "Биржевые ведомости" с известием о гибели Распутина.

Некоторые современные исследователи вообще считают его "мемуары" фальсификацией. Изначально они были маленьким тиражом напечатаны в гетманском Киеве в 1918 году, но эта версия не сохранилась. Полная версия вышла в Риге в середине 1920-х годов. Проблема в том, что к тому моменту сам Пуришкевич уже несколько лет как был мёртв. Нельзя исключить, что его "дневник" был если не сфальсифицирован, то существенно дополнен фантазиями кого-то из эмигрантов. В 20-е годы на таких фальшивках зарабатывало немало беглецов из СССР.

Английский след

Уже в XXI веке большой популярностью стала пользоваться версия об английском следе. В частности, убийцей Распутина называется агент британской разведки Освальд Райнер — оксфордский друг Юсупова. Эту версию отстаивает известный британский историк спецслужб Эндрю Кук.

Освальд Райнер. Фото © Wikipedia

Райнер действительно находился в тот период в Петрограде и поддерживал тесные контакты с Феликсом. Водитель Райнера много лет спустя утверждал, что привозил его во дворец Юсупова в ночь убийства Распутина. Кузина Райнера позднее утверждала, что после возвращения из России брат будто бы лично поведал ей об участии в убийстве Распутина, который к тому времени стал мировой знаменитостью. Интересно, что именно Райнер был переводчиком мемуаров Юсупова на английский язык, при том что Феликс учился в Оксфорде и сам прекрасно владел английским.

Кто на самом деле стрелял в Распутина

Но какова истинная подоплёка этого громкого политического убийства? Весьма вероятно, что смерть Распутина должна была стать первым кровавым актом в целом бескровного дворцового переворота, который планировался в семейном кругу. Очевидно, что могущество Распутина было в сотни раз преувеличено революционной пропагандой, поэтому никакой самостоятельной ценности это политическое убийство не имело. За ним должно было последовать второе действие — выход "великокняжеской фронды" — это примерно дюжина влиятельных членов императорской фамилии, находившихся в оппозиции к Николаю II. Они намеревались отстранить императора от власти, а убийство Распутина должно было, во-первых, убедить Николая в серьёзности их намерений, во-вторых, продемонстрировать символический разрыв новой власти с николаевской политикой.

Фото © Getty Images

Установить, кто был реальным убийцей, сейчас уже невозможно, но исполнять его роль заранее отрядили Пуришкевича как "подставного дурака". Бывший черносотенец, в 1916 году переметнувшийся к оппозиционерам, он имел крайне низкую репутацию в либеральных кругах, и его было, что называется, не жалко. В случае провала выступления Пуришкевич бы оказался главным подозреваемым. А в случае успеха ему, вероятно, был обещан какой-то пост при новой власти. К слову, эта версия объясняет странное поведение Пуришкевича, который рассказывал встречным полицейским про убийство и давал телеграммы в газеты. Он, видимо, был уверен, что через несколько дней проснётся "героем свободной России".

Юсупов, скорее всего, не участвовал в убийстве, его роль ограничивалась тем, что он выделил для этого свой особняк. Сомнительно, что ранимый и чрезмерно впечатлительный Феликс мог лично участвовать в убийстве, когда для этого имелись куда более подходящие фигуры. Его попытка примазаться к историческому событию вполне объяснима: к моменту выхода мемуаров Юсупов жил в эмиграции и нуждался в деньгах, а мёртвый Распутин стал чуть ли не самым знаменитым русским на Западе. Книги и фильмы о нём пользовались огромным вниманием публики. Проданные Юсуповым мемуары про его убийство принесли ему весьма немалые средства.

Восковые фигуры Феликса Юсупова и Григория Распутина на месте убийства. Экспозиция во дворце Юсуповых на Мойке. Фото © Wikipedia

Великий князь Дмитрий Павлович присутствовал в качестве свидетеля и своеобразного контролёра от "фронды". С этой же целью, вероятно, присутствовал и Райнер, поскольку англичане были прекрасно осведомлены о подробностях гибели Распутина и в целом оказывали поддержку "фронде".

Вполне возможно, что непосредственным убийцей Распутина был поручик Сергей Сухотин — оппозиционный гвардеец и приятель Юсупова. Он имел продолжительный фронтовой опыт и был человеком, у которого, что называется, не дрогнула бы рука. Он также был единственным, кого болтливый Пуришкевич не назвал по имени в своих мемуарах. Он упомянул его лишь как "поручика С.". Странная таинственность, учитывая, что в революционной России Сухотину за это преступление точно ничего бы не грозило.

Убийство Распутина было сигналом к выступлению великих князей. Переворот должен был состояться в семейном кругу, без выноса сора из избы, и внешне всё обставили бы максимально благопристойно. Например, добровольное отречение за себя и сына по состоянию здоровья наследника.

К слову, в случае успеха новым императором мог стать как раз Дмитрий Павлович — кузен царя, участвовавший в заговоре против Распутина. Все остальные наследники престола, стоявшие в очереди перед ним, находились в морганатических браках и автоматически выбывали из игры согласно принципам престолонаследия. Другим вероятным претендентом был Николай Николаевич — бывший главнокомандующий армией, оскорблённый своей отставкой по ходу войны.

Весьма осведомлённый французский посол Палеолог упоминал в своём дневнике, что в декабре 1916 года ряд великих князей готовили дворцовый переворот. А самый радикальный из "фронды", ярый республиканец и революционер Николай Михайлович уже после февральской революции подтверждал, что замысел декабрьского переворота действительно существовал. Великий князь Андрей Владимирович в своём дневнике также оставил многозначительные намёки вскоре после этих событий: "Вспоминаешь декабрьские дни. Сколько было пережито волнений, сколько передумано, перестрадали — как близко были от крупных событий. Казалось тогда — вот-вот разразится гроза, движение сорвётся с рук и увлечёт всё. Но нет".

Князь Дмитрий Павлович. Фото © Wikipedia

Однако по какой-то причине план провалился. То ли заговорщики оказались недостаточно решительны, то ли опоздали, то ли император их перехитрил. Через несколько дней после убийства Распутина Николай II выслал из столицы всех активных участников "фронды" одного за другим и фактически разорвал отношения с родственниками.

Дмитрия Павловича отправили дальше всех — в Персию. Вероятно, из-за его особой роли в заговоре. Андрея Владимировича отправили в Кисловодск, Кирилла Владимировича — в Архангельск, Николая Михайловича — в его имение под Херсоном.

Однако революцию удалось отсрочить только на два месяца. После разгрома "фронды" дело взяла в свои руки думская оппозиция. Буквально на первый-второй день после победы революции следствие по делу Распутина было прекращено, а тело убитого выкопано (по приказу Керенского) из могилы и сожжено.

Авторы Евгений Антонюк