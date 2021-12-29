Агеев день, калмыцкий Новый год и Международный день виолончели: Какие праздники отмечают 29 декабря На 29 декабря приходится большое количество знаменательных дат в разных странах мира. Лайф составил список самых заметных из них. 28 декабря, 21:40 Золотая обитель Будды Шакьямуни. Фото © Shutterstock

Агеев день

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29 декабря православная церковь почитает Святого Аггея (ивр. Хаггай — "праздничный") – одного из последних пророков Ветхого Завета. Три его главных пророчества упомянуты в десятой из 12 книг малых пророков и входят в Ветхий Завет. Главной миссией пророка была мотивация евреев, вернувшихся из Вавилонского плена, на строительство нового Иерусалимского храма на месте разрушенного Соломонова. В новый дом Божий должен был снизойти Мессия и положить начало новому вечному царству. Причиной всех бед евреев в те дни он называл религиозное равнодушие. Вернувшиеся из изгнания домой люди были больше озабочены восстановлением жилищ, а не поклонением Всевышнему. Именно поэтому, согласно преданию, Господь ниспослал Аггея для проповеди. Надо сказать, что слова пророка имели успех: новый храм возвели всего за несколько лет.

Приметы Агеева дня

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В старину этот день назвали Агеевым. Поскольку сам пророк считался покровителем чистой души, в этот день было принято молиться за недавно ушедших родственников. Если же в один из ближайших дней в семье появлялся младенец, пророку ставили свечку за здравие новорождённого.

Традиционно в этот день следили за погодой. Каков Аггей — таков и апрель, говорили в старину. Большое количество снега и сугробы у забора предвещали неурожайный год. Если "Аггей-пророк просеял иней на порог", то есть если деревья были облеплены инеем, то Святки (с 7 по 17 января) будут тёплыми и солнечными. Сильный морозец утром и узоры на окнах предвещали стужу до самого Крещения, то есть ещё три недели.

Этот день лучше провести с семьёй. Наши предки считали, что те, кто будет на Аггея вдали от родных, обречены на долгие годы в одиночестве. В кругу семьи было принято чаёвничать. Однако пить "пустой чай" без закусок и угощений на столе в этот день было строго-настрого запрещено. Наши предки верили, что и весь год после такого "чаепития" будет "пустым". А чтобы деньги липли к рукам весь год, в кошелёк на Аггея нужно положить как можно больше купюр.

Калмыцкий Новый год — Зул

Праздник Зул. Фото © elista.org

Новый год у калмыков в этом году будет отмечаться 29 декабря. После опубликования Центральным хурулом календаря праздников на 2021 год эта дата вызвала в республике споры и разногласия. В связи с этим старшему администратору буддистов Калмыкии Йонтен гелонгу даже пришлось давать разъяснения.

— Сейчас в нашем калмыцком обществе идёт очень много споров, разногласий, сомнений относительно даты празднования Зула в 2021 году. Дело в том, что в лунном календаре, который выпустил Центральный хурул Калмыкии, Зул отмечен 29 декабря. Одновременно с этим есть и другие лунные календари. В некоторых из них Зул отмечен 29 ноября. И из-за этого очень много людей сомневаются, когда правильно праздновать Зул согласно нашей калмыцкой традиции, — говорится в официальном заявлении старшего администратора Центрального хурула Калмыкии Йонтен гелонга. — Согласно нашей калмыцкой астрологической традиции, которой калмыки следуют уже на протяжении многих веков, в 2021 году Зул будет отмечаться 29 декабря. Вместе с нами Зул также будет отмечать весь Центральный Тибет, Его Святейшество далай-лама, потому что мы все следуем одной астрологической традиции.

Путаница в дате празднования Зула в Калмыкии возникла из-за того, что в буддизме присутствуют и другие лунные календари, а, соответственно, разные общины отмечают этот праздник по-разному. Так, с 1910 года совершенно другие принципы определения дат присутствуют в Бурятии и Монголии. Но тут нет никакой ошибки, все эти астрологические традиции имеют прочное основание. Они не должны друг друга исключать, считают эксперты.

Международный день виолончелиста

Международный день виолончелиста. Фото © Shutterstock

Главным культурным событием этого дня считается до сих пор официально неустановленный праздник — Международный день виолончелиста. Во всём мире ежегодными концертами его отмечают тысячи любителей музыки.

Поводом для празднования профессионального праздника всех виолончелистов в этот день стал день рождения каталонца Пабло Казальса (каталонский — Pau Casals). Выдающийся музыкант, композитор и дирижёр, он был одним из главных популяризаторов виолончели как сольного инструмента. В его концертной биографии — выступления с Сергеем Рахманиновым, Александром Зилоти и Александром Гольденвейзером. Ежегодно он давал по 250 сольных концертов, в числе которых выступление в Белом доме в США во время правления Джона Кеннеди.

На каждом из своих концертов Пабло Казальс играл собственную версию Песни птиц (кат. — El cant dels ocells), одного из национальных символов Каталонии. Исполнение этого произведения было весьма символичным, особенно в годы жизни диктатора Франко, когда под запретом даже в школах Каталонии был его родной язык. В числе заслуг Казальса — создание Симфонического оркестра Барселоны и написание гимна ООН.

Юбилей Аннушки

Трамвай маршрута А. Фото © progulkipomoskve.ru

29 декабря отмечается юбилей Аннушки, которая в булгаковском романе "Мастер и Маргарита" "уже маслице разлила". Трамваю знаменитого столичного маршрута А, при проезде на котором сегодня можно увидеть большую часть исторического центра города, в этом году исполняется 110 лет.

Традиционно маршрут трамвая пролегал по Бульварному кольцу столицы. В 1991 году его отменили, так как на Зацепской площади разобрали трамвайное кольцо. Однако в 1997 году маршрут был возобновлён. В наши дни трамваи маршрута А следуют от Новоконной площади до станции метро "Чистые пруды", однако любители необычных приключений могут отужинать в трамвае-трактире с одноимённым названием, который курсирует вокруг Чистых прудов.

Авторы Марк Фернандес