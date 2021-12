Праздник изменений в последнюю минуту

В конце уходящего года принято подводить итоги прошедших 12 месяцев. Однако во время ревизии планов на год список незавершённых дел может попросту ошеломить. Именно поэтому во многих странах 30 декабря стали отмечать Фестиваль невероятных изменений в последнюю минуту (англ. Enormous Changes at the Last Minute Fest).