Праздники конца декабря: Какие приметы говорят о том, что следующий год будет лучше, чем предыдущий 30 декабря отмечаются как традиционные, так и новые памятные даты, следование традициям которых поможет успешно завершить уходящий год 30 декабря, 14:45 Фото © Shutterstock

Праздник изменений в последнюю минуту

В конце уходящего года принято подводить итоги прошедших 12 месяцев. Однако во время ревизии планов на год список незавершённых дел может попросту ошеломить. Именно поэтому во многих странах 30 декабря стали отмечать Фестиваль невероятных изменений в последнюю минуту (англ. Enormous Changes at the Last Minute Fest).

Участники этого предновогоднего действа следуют закону Парето и верят, что за 20% времени можно совершить 80% дел. И действительно, большинство просроченных дел часто можно успеть сделать в последние минуты, а потому за день до новогодней ночи предлагается сделать последнее волевое усилие и завершить все дела.

Считается, что если бы конец года был обычным окончанием следующего месяца, то большинство дел так бы и осталось в подвешенном состоянии. Психологи предлагают воспользоваться этим поводом, чтобы устроить самим себе День уже завершённых дел.

День заворачивания подарков

Фото © Shutterstock

30 декабря отмечается ещё один праздник, без которого предновогодняя пора была бы просто немыслима — День заворачивания подарков. Праздник родился в США, где каждый день находят повод, чтобы что-то отметить. Дату для праздника выбирать не пришлось. В преддверии Нового года многие из нас бегают по магазинам в поисках подарков для родных и близких. И завернуть подарок не составляет труда, ведь представить современный торговый центр без стендов с подарочной упаковкой просто немыслимо. Но лучше отпраздновать День заворачивания подарков самостоятельно, ведь домочадцам будет вдвойне приятно получить подарок, упакованный своими силами. Чтобы отметить этот праздник, достаточно вооружиться скотчем, ножницами и подарочной бумагой. В магазинах можно выбрать цветные ленты или крафтовую верёвку для обёрток на любой вкус.

Данилов день

Фото © Shutterstock

30 декабря православные верующие чтят память пророка Даниила и трёх святых отроков — Анания, Азария и Мисаила. Взятые в плен во время разграбления древнего города, юноши жили при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Отдавая дань их происхождению, царь повелел обучить всех четверых халдейскому ремеслу и растить в достатке, однако юноши были верны своей вере, сторонились роскоши и сытной еды. Вера в Христа, согласно поверьям, уберегла троих из них — Анания, Азария и Мисаила — от мучительной смерти. Когда Навуходоносор приказал воздвигнуть статую в его честь, отроки отказались выполнять задание. За это их живыми бросили в печь. Однако огонь погасил ангел, сошедший с небес. Это заставило Навуходоносора уверовать в Бога.

Юный Даниил за свою веру был наделён даром ясновидения, прорицания и толкования снов. Так, он объяснил царю Валтасару надпись "Мене, текел, перес", которая появилась однажды на стене дворца. По словам пророка, она предвещала падение Вавилона:

"Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; перес — разделено царство твоё и дано мидянам и персам" (Книга пророка Даниила 5:26-28). Самый яркий момент в биографии пророка приходится на время правления персидского царя Дария. Оклеветанный врагами, Даниил был брошен в ров на съедение львам. Но животные его не тронули.

Приметы Данилова дня

Фото © Shutterstock

В народе 30 декабря называли Даниловым днём. Приготовления в этот день сулили приятное празднование Нового года. Так, в старину считали, что на Данилов день надо хорошенько протопить дом. Тепла печи должно хватить на два дня.

Поскольку пророк Даниил, в честь которого назван этот день, был провидцем, в эту ночь было принято загадывать сны. Считалось, что они будут вещими. Девушки, к примеру, во сне гадали на суженых. На лавровых листьях на ночь писали имена святых отроков — Анания, Азария и Мисаила — и ждали, что во сне святой Даниил им обязательно покажет будущего жениха.

Как и в другие дни, в Данилов день тщательно следили за погодой. 30 декабря говорило нашим предкам о том, каким будет грядущий май. Солнце в этот день предвещало яркую и сухую весну. Тучи и осадки — дождливый май.

Авторы Марк Фернандес