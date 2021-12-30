Не суд и казнь, а банальное убийство: 15 лет назад американцы повесили неудобного им президента Ирака 30 декабря, 18:58 Фото © Getty Images

15 лет назад, 30 декабря 2006 года весь мир облетели ужасающие кадры казни бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Но была ли это казнь или банальное убийство? Сведение политических счетов? В этой истории все было постановочным, фейковым. Причем, с самого начала —со знаменитой пробирки Колина Пауэлла, которой американцы оправдали вторжение в суверенную страну. Таким же был и так называемый суд над бывшим президентом. Вернее, на тот момент —действующим.

Вообще-то Саддама Хусейна никто от должности не отстранял. Кроме того, так называемое «переходное правительство Ирака», которое сформировали оккупанты, было, по сути, оккупационной администрацией и не имело никаких законных полномочий проводить какие-либо суды.

Сегодня, спустя 15 лет выясняется, что и «суд» этот был постановкой от начала до конца — это был спектакль с заранее написанным сценарием, в котором все играли свои роли. Как рассказала адвокат Хусейна Бушра Халиль, эмиссары США оказывали давление на команду защиты Хуссейна и управляли судебным процессом.

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн выступает перед судом Высокого трибунала Ирака. Фото © Getty Images

«Я подвергалась сильному давлению со стороны американцев. Честно, мне было страшно, что меня убьют, так как были убиты несколько адвокатов, последним из которых был Хамис Убейди. Несколько раз судья выводил меня из зала. Последний раз ко мне подошел американец и спросил, хочу ли я вернуться, и мы продолжали переговоры с 6 до 11, и в конце он еще раз спросил, хочу ли я вернуться в суд, и я ответила «да». Тогда он сказал, что я должна молчать, как и мои друзья, - это говорит о том, что они делали все, чтобы суд оставался постановочным», — рассказала она.

Но давление оказывалось не только на защиту. «Суд разрешили посещать иностранным адвокатам. Однако уже после первых заседаний, или даже после первого заседания, началось вмешательство в ход судебного заседания, давление со стороны партий, будь то правящей на тот момент или других блоков и отдельных лиц», — рассказал первый судья на процессе Ризгар Мухаммад Амин. По его словам, суд был сформирован решением Руководящего совета Ирака, который в свою очередь был создан по приказу главы временной администрации США в Ираке Пола Бремера. При этом американцы взяли на себя все расходы на процесс и содержание под стражей обвиняемых. Фактически они заказали шоу, для которого не пожалели средств.

Американцы утверждали, что иракского лидера обнаружили в яме рядом с фермой, где он скрывался. Однако, как сообщил бывший переводчик, сотрудничавший с американскими военными, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате. Вроде бы, какая разница, где он находился? Незначительная, казалось бы, деталь.

Фотография захвата Саддама Хусейна. Фото © Getty Images

Им нужно было напоследок унизить поверженного врага, показать, что он, как крыса, забился в нору и дрожал от страха. Все это тоже важная декорация, без которой шоу было бы куда менее зрелищным. Ну, а во-вторых, чтобы другие боялись, понимая, что их ждет, если они попадут в «черные списки» Вашингтона.

Наконец, сам способ приведения приговора в исполнение — повешение. Могли бы расстрелять, но нет. Этот способ казни считается унизительным. У нас, к примеру, после Великой Отечественной войны такой «чести» удостаивались предатели Родины, полицаи, в то время, как обычных преступников расстреливали.

Наконец, сам факт того, что видеозапись казни попала в СМИ. Как вы думаете, это случайность? Кто-то «слил» файл журналистам за большие деньги? Да, нет, конечно. Это финальная часть шоу — вишенка на торте. Это должен был увидеть весь мир, во-первых, потому что без этого картинка не «склеилась» бы (по сценарию страшный кровавый диктатор должен был получить жестокую, но справедливую кару»).

Правда, почти сразу тщательно выстраиваемая американцами легенда начала рушиться. Для начала в Ираке не нашли никакого химического оружия, под предлогом поиска которого они туда вторглись. Перерыли все, но не нашли. Потом тогдашний президент Джордж Буш взял на себя ответственность за вторжение, признав при этом ошибки американской разведки, которая собрала неверные данные. Было это в 2005-м, но это не помешало им повесить Хуссейна через год.

Бывшего президента Ирака казнили через повешение. Фото © Getty Images

Еще годы спустя несостоявшийся американский президент Хиллари Клинтон заявила, что, если бы сегодня нужно было голосовать за ввод войск в Ирак, она бы не проголосовала. А Барак Обама называл своей главой ошибкой вторжение в Ливию.

Конечно, Саддам не был ангелом, ему можно было задать множество вопросов, его было и за что судить, но с одним утверждением вряд ли кто поспорит —он крепко держал страну от скатывания в войну всех против всех. Предпосылки для этой войны были заложены еще после Первой мировой, когда западные неоколонизаторы делили бывшую Османскую империю, проводя границы новых государств так — как им было удобно для их эксплуатации, а не так, как того желали бы народы, их населявшие. И эти границы стали бомбой замедленного действия для всего Ближнего Востока, превратив регион в гигантскую пороховую бочку, способную вспыхнуть в любой момент. Ирак, Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, история региона в 20 веке — это история бесконечных войн.

Можно как угодно относиться к Хуссейну, Каддафи или Асаду, но никто не будет спорить с тем, что при них люди не убивали друг друга из-за этнических, конфессиональных и других конфликтов. Но стоило Западу принести к ним «демократию» и «свободу», как эти страны запылали пламенем гражданской войны, конца и края которой не видно.

Да, при Хуссейне суннитское меньшинство диктовало условия шиитскому большинству. А после американского вторжения они просто поменялись местами. И если кто забыл, запрещенное в России ИГИЛ, которое до сих пор существует, несмотря на неоднократные заявления американцев об окончательной победе над ним, изначально сформировалось из саддамовских генералов, которые банально мстили. В результате, гражданская война в Ираке после 2011-го только перешла в новую фазу, и сегодня продолжает искрить, угрожая в любой момент снова взорвать регион.

Саддам Хусейн приветствует свой народ. Фото © Getty Images

А ведь американцы именно этого и добивались — создать перманентный хаос. Причем, уже неуправляемый, справиться с которым будет не под силу уже никому, даже тем, кто его создал. Сегодня они ушли из Афганистана, сокращают присутствие в Ираке и Сирии, оставляя там ровно столько военных, сколько нужно для того, чтобы хаос продолжался, чтобы продолжалась в той или иной форме вялотекущая война всех против всех. США сейчас уже мало интересен Ближний Восток, куда интереснее Дальний —Юго-восточная Азия, там, где сфера интересов их главного конкурента — Китая. А Ближний Восток остается тлеющим костром у них за спиной.

Задача выполнена, теперь можно признавать ошибки, каяться, позволять говорить тем, кого заставляли молчать все эти годы, допускать утечки в СМИ любого компромата на Вашингтон. Задача выполнена. Можно больше не стесняться того, что то, что они устроили, оказалось циничным кровавым шоу. И самое циничное в том, что они тогда уверяли, что отстранение от власти и казнь Хуссейна принесет мир и свободу на землю Ирака. Не принесли. И не могли принести, ибо не было никакого отстранения от власти, суда и казни.

Авторы Дмитрий Родионов