За и против: Аргументы сторонников и противников смертной казни, которая может вернуться Почему и когда может вернуться высшая мера наказания, которая до сих пор существует в российском законодательстве, но не используется. 29 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл" допустил, что в Россию может вернуться смертная казнь. По его мнению, решение Конституционного суда, запрещающее применять в качестве исключительной меры наказания смертную казнь, не исключает того, что эта практика может возвратиться в будущем. Как полагает популярный блогер Дмитрий Пучков, ранее служивший в органах правопорядка, смертная казнь во многом необходима. В случае если люди совершают убийство, они обязаны за него ответить.

— Как говорится, жизнь даёт господь Бог, а забирают мерзавцы. Это недопустимо, государство должно такими вещами заниматься. В 1990-е благодаря попустительству Ельцина и пытаясь угодить коллективному Западу, смертную казнь не пойми зачем отменили. Давайте посмотрим на США: там по приговору суда вешают, расстреливают, делают ядовитый укол, травят в газовой камере — целый набор мероприятий. Как же так — самая демократичная страна, а смертная казнь есть, потому что без неё нельзя, — сказал он.

Ошибки, которые могут случаться, Дмитрий Пучков полагает неизбежными в любом случае, как и аналогичные ситуации в любых других областях.

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— У врачей тоже бывают ошибки, и что теперь — медицину закрывать? Нет. Да, бывает, казнят не тех, ну так ужесточайте процедуру, внимательно следите за следствием. Но зачастую и этого не надо. Вот пришёл дегенерат в школу с ружьём и застрелил 10 детей. Тут только суд, следствие и смертная казнь. В противном случае родители погибших детей должны будут содержать на свои налоги их убийцу. Я считаю, чтобы такого не было, смертную казнь надо вернуть, с судьёй Зорькиным полностью согласен, — подчеркнул Пучков.

Вторым важным фактором является не столько применение смертной казни, сколько возможность её применить. Поэтому важен не высокий процент смертных приговоров, а наличие вероятности привести его в исполнение, полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

— Я считаю, что такая высшая мера наказания нужна, поскольку есть категории преступлений, которые остановить может только страх смертной казни. Эффект не в самой казни, а в её возможности. Если преступник знает, что жизнь не потеряет, выше вероятность, что он примет решение о преступлении. Когда есть вариант, что он лишится жизни, то сдерживающий эффект резко повышается. Сама возможность её применить сильно охлаждает некоторые намерения, — говорит он.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что существует некий парадокс: с одной стороны, общество в целом выступает за смертную казнь, а с другой — зачастую не доверяет решениям суда, чем любят пользоваться популисты.

— Скажу так, огромное количество людей требуют смертной казни, тут вопросов нет. Но есть тонкость, не нужно идти на поводу у популистов. Она может и должна быть, но только в том случае, если у нас будет стопроцентная уверенность, что все приговоры выносятся справедливо. А это, к несчастью, в нашей стране проблема, — отметил эксперт.

Повешение убийц Александра II (1881). Фото © Wikipedia

При этом есть и противники смертной казни. Так, член Совета по правам человека при Президенте России Николай Сванидзе и вовсе полагает, что в сегодняшней России достаточно пожизненного приговора, так как у смертной казни очень плохая "кредитная история".

— Судья Зорькин очень опытный юрист, у него очень интересное представление о наших духовных ценностях. Он в защиту отмены моратория сказал, что мораторий на смертную казнь — это уступка чуждым нам ценностям. А какие не чуждые? Смертоубийство? Крепостное право? Это и есть те духовные скрепы, которые держат нашу страну, по Зорькину? Видимо, нам надо улавливать новые тренды, и я не исключаю, что есть шансы на её возвращение. Начнётся с педофилов и серийных убийц, а потом перейдёт на кого угодно — на нас с вами, например. У смертной казни в нашей стране очень плохая "кредитная история", — сказал Сванидзе.

Напомним, в 1997 году в России был введён мораторий на смертную казнь, последним приговорённым стал насильник и убийца Сергей Головкин, в отношении которого приговор был исполнен 2 августа 1996 года.

Авторы Никита Юрченко