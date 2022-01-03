Прокопьев день и Святителя Петра: Обычаи и приметы праздников, которые отмечали на Руси 3 января С этим днем связаны многие традиции и верования 3 января, 09:47 Фото © culture.ru

Первые дни после Нового года до самого Рождества, которое в русской традиции отмечается 7 января, были наполнены знаменательными датами. Эти дни наши предки посвящали очищению, готовясь к большому празднику во время 40-дневного поста. На каждую дату приходился день того или иного святого, с которым были связаны народные приметы и обычаи.

День Святителя Петра

3 января православная церковь отмечает день одного из самых заметных святых русской церкви – Митрополита Московского и всея Руси, Святителя Петра. Он был одним из первых церковных предстоятелей, который жил не в Киеве или Владимире, а в Москве. Его имя постоянно упоминается в летописях, наравне с Иоанном Златоустом или Григорием Богословом, так как без его благословления на Руси не обходилось ни одно важное событие.

Святитель Петр. Фото © ekaterinburg-eparhia.ru

Многие значимые обряды стали совершать и после его кончины возле каменного гроба, в котором он покоится в заложенном им же Успенском соборе московского Кремля. Так, в этом месте избирали и нарекали всех первых Московских Патриархов, а князья должны были «целовать крест» в знак присяги великому князю Московскому.

Такой авторитет Святитель Петр завоевал за счет одного из главных принятых им политических решений. Будучи в тесном контакте с Иваном Калитой, он по его просьбе перенес в 1325 году церковную кафедру из Владимира в Москву, тем самым запредельно повысив авторитет московского княжества.

Считается, что о предназначении Петра было известно еще до его рождения. По преданию, к матери явился сам Господь и поведал, что сын будет Первосвятителем. Уже в 12 лет мальчика отдали в монастырь, где он прилежно исполнял все послушания, учился иконописи и много времени уделил изучению Священного Писания. За свои старания в достаточно юном возрасте Петр был положен в сан. Став иеромонахом, Петр ушел из монастыря, чтобы основать свою обитель на берегу реки Ратс на Волыни. Впоследствии для прихожан на этом месте был основан храм во Имя Спаса, а для священнослужителей – известнейший Новодворский монастырь, игуменом которого был избран Петр.

Слава Святителя распространилась не только на всю Волынь, но и разошлась по земле русской. Потому однажды монастырь посетил Владимирский митрополит Максим. Ему Петр подарил написанную им икону Успения Пресвятой Богородицы, которая была любимым образом митрополита до конца его дней. Неудивительно, что после смерти Максима в 1308 году именно Петр стал митрополитом вся Руси.

Прокопьев день

3 января в православии почитают юродивого Прокопия Вятского (в миру – Плушакова). Родившийся в 1578 году, в 12-летнем возрасте он стал жертвой несчастного случая, из-за которого «умом повредился». В мальчика ударила молния и, чтобы вылечить ребенка, родители повезли его в Успенский Трифонов монастырь. В те годы там служил преподобный Трифон, имевший дар исцелять людей. Выздоровев, Прокопий, по преданью, обрел чудесный дар – стал предсказывать болезни, предвещал выздоровление и предупреждал о грядущих пожарах. Главным предсказанием – стал день его собственной смерти в 1627 году.

Обычаи и приметы 3 января

В древние времена этот день, помимо Прокопьева, называли днем Петра Полукорма. Оба названия были связаны с христианскими святыми. Крестьяне проверяли в этот день хлева, чтобы понять, хватить ли корма скотине на оставшуюся зиму. Как правило, к 3 января половина запасов уже была израсходована. Наводили порядок в этот день и в амбарах. Скребли в этот день по сусекам, то есть ворошили зерно, чтобы избавиться от мышей.

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С зерном была связана многие традиции этого дня. Например, лето обещало быть неспокойным, если, приложив к зерну ухо, хозяин слышал гудение. По количеству собранного зерна во время уборки в доме девушки гадали, сколько счастья их ждет. Найденное зерно смешивали с обычным, толкли, а из муки делали блины и кисель. Готовкой при этом надо было заниматься в полной тишине. Считалось, что первый блин должна отведать сама хозяйка, так как приготовленное угощение принесет ей удачу и исполнение желаний.

Погода на Прокопьев день говорила о том, какой она будет не только в грядущем сентябре, но и весной и летом. Так, снегопад в Прокопьев день сулил дожди и стужу все лето. Дождь слякоть в этот день говорили о раннем наступлении не менее дождливой весны. Яркое солнце предвещало жаркое лето, а ясное небо и красный закат – резкое похолодание в ближайшие дни.

Что нельзя делать в Прокопьев день

С точностью до наоборот будут исполняться пожелания другим людям, произнесенные в этот день. Оттого в этот день нельзя было желать ни счастья, ни денег, ни здоровья. Даже вместо доброго дня, вечера или утра встречных приветствовали кивком или любыми другими словами.

Под запрет опадала тяжелая работа и поднятие тяжестей. Считалось, что надорвать в этот день спину проще простого. К тому же полученная в этот день травма будет долгое время напоминать о себе. Поэтому любителям держать себя в форме лучше будет пропустить поход в зал.

Воздержаться стоит и от посещения парикмахерской. В старину верили, что стрижка в этот день приведет в скорому облысению.

Авторы Марк Фернандес