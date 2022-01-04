Что можно и что нельзя делать в Настасьин день Что нельзя делать в Настасьин день, какие приметы и праздники собирает дата 4 января и почему на Руси в этот день не разрешали наказывать животных. 3 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Возможно, по случайному совпадению 4 января во всём мире отмечаются праздники в честь людей, которые сыграли большую роль в помощи бедным, обездоленным и людям с ограниченными возможностями. Соединив их воедино, 4 января можно было бы сделать Днём социального равенства, однако этот праздник уже существует.

Настасьин день

4 января в православии почитают память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она родилась в семье знатных римлян и получила христианское образование благодаря матери, тайно веровавшей в Христа. Наставником Анастасии с ранних лет был святой Хрисогон. За веру он был брошен в темницу, где провёл без малого два года. Во время заключения своего учителя Анастасия лично спускалась в тюрьму, чтобы не только помочь учителю, но и посвятить себя своим братьям и сёстрам по вере. Анастасия, получившая дар врачевания за свою веру и послушание, умывала больных и раненых, лечила раны.

Анастасия Узорешительница. Фото © Wikipedia

Стать затворницей Анастасии пришлось и в собственной семье. Девушка, выданная против воли замуж за римского язычника Помплия, хранила обет девства, постоянно ссылаясь на неизлечимую болезнь. Эти отговорки, желание завладеть наследством женщины и связь с христианами стали причиной жестоких издевательств, которым Анастасию подвергал муж. Долгое время в собственном доме она находилась под стражей и была лишена возможности помогать своим единоверцам.

Однако после случайной смерти мужа Анастасия вновь обрела свободу, предавшись праведным делам. Она пожертвовала своё состояние на еду и лекарства для заключённых, а сама отправилась помогать христианам по всей империи.

Узнав о деяниях знатной римлянки, император Диоклетиан, правивший в то время, приказал заставить её принести жертву богам или сгноить. Задача была поручена верховному жрецу Ульпиану. Тот предложил Анастасии сделать выбор между богатыми приношениями богам или кандалами и орудиями пыток. Она выбрала последнее, заявив:

— Окружённая этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему — Христу...

Перед казнью Ульпиан решил осквернить тело девушки и надругаться над ней. Но, лишь дотронувшись до неё, мгновенно ослеп. Попытка обесчестить Анастасию обратилась для него и сильной головной болью, от которой он вскоре умер.

Оказавшись на свободе, Анастасия продолжила помогать узникам. За что была схвачена вновь и брошена в темницу. 60 дней она подвергалась голодным пыткам, но они не только не заставили отречься девушку от веры, но и не причинили никакого вреда. По преданию, всё это время её охраняла ранее казнённая подруга — святая Феодотия. После заточения девушку вместе со 120 заключёнными приказали утопить в море. Но в тот момент, когда судно с пробоинами стало уходить ко дну, перед приговорёнными предстала Феодотия и направила корабль к берегу. Спасённые от мучительной смерти узники попросили Анастасию окрестить их.

Узнав о чудесном спасении и массовом крещении, римский игемон приказал выловить и казнить всех. Анастасия приняла смерть растянутой над костром между столбами.

Приметы и обычаи Настасьиного дня

День святой Анастасии Узорешительницы на Руси называли Настасьиным. Святую почитали не только как заступницу узников, но и как целительницу и помощницу беременным. Именно поэтому у девиц на Руси было принято в этот день вышивать полотенце, которым повитухи вытирали пот с лица женщин во время родов. Позднее роженицам давали иконку Анастасии. Считалось, что святая защитит ребёнка и поможет сделать роды лёгкими.

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Существовал у наших предков и ряд запретов в этот день. Несмотря на то что в этот день вышивали "родовой ручник", шить и вязать 4 января категорически запрещалось. Считалось, что шитьё может привести к выкидышу. Чтобы его предотвратить, беременных в этот день обязательно кормили кашей.

Вязание могло стать причиной того, что кого-то из близких посадят в тюрьму. Тюремное заточение предвещала и ходьба по дому босиком.

Запрещалось в этот день прокалывать уши, так как они будут долго болеть. Не рекомендовали любые наказания домашних животных. Нашкодивший кот или собака, как и любая скотина на дворе, оставались в этот день небитыми. В противном случае обидчику могло сковать руки и ноги.

Традиционным в этот день было и наблюдение за погодой. По ней смотрели, каким будет октябрь. Мокрый снег и слякоть предвещали холод и дожди, а мороз и солнце свидетельствовали о том, что октябрь будет тёплым.

Мороз предвещал и богатый год в целом. Если на крышах было много сосулек, считалось, что лето будет богатым на урожай.

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А вот небольшое количество воды в водоёмах сулило другую напасть — засуху. В этот день смотрели на все водоёмы, будь то речка или простой колодец.

День покровительницы католических школ

Своими добрыми делами известна ещё одна святая, которую чтят в этот день в католической церкви. Особенно широко её память почитают в США, так как матушка Сетон — одна из двух американок, официально признанных святыми католической церковью.

Елизавета Анна Сетон родилась в Нью-Йорке в 1774 году, всего через два года после принятия Декларации независимости США. Она дочь первого городского врача. В 20-летнем возрасте девушка выходит замуж и начинает активно заниматься благотворительностью. Вместе с мужем, известным на тот момент бизнесменом, они основывают общество призрения бедных вдов и детей, которое просуществовало вплоть до 1800 года.

Начало XIX века было ознаменовано финансовым кризисом в США. Обанкротившись, супруги Сетон начинают искать работу, но бесконечные скитания приводят к тяжёлой по тем временам болезни мужа — туберкулёзу. Для лечения Ульям и Елизавета решают отправиться в Италию к друзьям. Но в Ливорно супруги попадают под карантин, во время которого умирает муж Елизаветы. Опечаленная вдова принимает католическую веру.

Вернувшись в Штаты, Елизавета всё активнее посвящает себя благотворительной деятельности. Так, при поддержке президента колледжа Святой Марии в Балтиморе женщина с подругами создаёт первую бесплатную католическую школу в США. Основанная впоследствии женщинами община "Сёстры милосердия святого Иосифа" официально была утверждена католической церковью в 1812 году. За три года до этого Елизавета приняла монашеский постриг и стала зваться матушкой Сетон.

Спустя шесть лет "Сёстры милосердия святого Иосифа" открыли два новых приюта и школу. А ещё через три года они разрослись до 12 общин.

Всемирный день азбуки Брайля

Представить современный мир без этого изобретения было бы невозможно. Миллионы незрячих людей на протяжении многих лет пользуются этой системой для получения информации об окружающем мире.

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4 января в четвёртый раз официально отмечается Всемирный день азбуки Брайля. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года и приурочен к отмечавшемуся в 2019 году 210-летию со дня рождения изобретателя азбуки для незрячих.

Луи Брайль, оставшись слепым в раннем возрасте, получил блестящее образование благодаря изобретению другого педагога — Валентина Гаюи. Именно этот француз начал первым обучать слепых детей чтению, письму, ремёслам и музыке. Он использовал собственный шрифт "унциал", на котором были напечатаны первые в мире книги для слепых. Став к началу XIX века универсальным средством обучения слепых в единичных специализированных школах, шрифт Гаюи оставлял желать лучшего. Он повторял обычные рукописные буквы, выдавленные на бумаге.

Незрячему подростку Луи Брайлю такая азбука показалась не самой удобной, и он стал искать всевозможные альтернативы. В то время уже существовала изобретённая капитаном французских мушкетёров Шарлем Барбье система кодирования литер — "ночной шрифт". Он использовался в армии и позволял солдатам читать надписи в полной темноте на ощупь.

Соединив две идеи, Луи Брайль в 1824 году, будучи 15-летним подростком, представил свой собственный шрифт. В отличие от рельефно-линейного шрифта Гаюи в основу шрифта Брайля лёг тактильный рельефно-точечный вариант. Выдавленные точками на бумаге цифры и буквы стали намного удобнее для чтения руками. Единственным неудобством было письмо на этом языке. Для простоты чтения символы приходится наносить с обратной стороны бумаги справа налево.

Со временем азбука Брайля получила всемирную известность. Первые печатные машинки для набора текста с помощью этой системы появляются уже в конце XIX века. А в середине XX века изобретают и первые принтеры, использующие азбуку Брайля. С развитием технологий в конце прошлого столетия стали появляться и специальные компьютерные экраны, которые показывали символы Брайля на тактильных устройствах и позволяли незрячим даже просматривать страницы в Интернете. Несмотря на то что сегодня технологии преобразования текста в речь широко используются в компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, азбука Брайля продолжает применяться повсеместно. Адаптированная под использование на нескольких десятках языков, она остаётся одним из немногих реально работающих инклюзивных инструментов в мире.

Авторы Марк Фернандес