Православный сочельник и католическое Богоявление: Как отмечают в разных церквях 6 января Сразу два больших церковных праздника выпадают ежегодно на 6 января. Лайф выяснял, каковы традиции и история каждого из них и что, согласно обычаям, можно, а что нельзя делать в этот день. 6 января, 10:27 9366 9366 Монахиня во время богослужения в навечерие праздника Богоявления (Крещенский сочельник) в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / Олег Варов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Православный сочельник

6 января православные в России отмечают навечерие Рождества Христова, или по-простому сочельник. В отличие от католической традиции, где Рождество и ночь перед ним стали по-настоящему светскими праздниками, православный сочельник имеет скорее значение религиозное. Причиной тому — многочисленные изменения, которые произошли в России за многовековую историю.

Так, ещё в 1699 году в силу вступил указ Петра I об изменении летоисчисления и переносе даты празднования Нового года. Если до этого Рождество предшествовало Новому году, как и у католиков, то после 1 января 1700 года этот праздник стал выпадать на 7 января по новому стилю. Церковь, в отличие от государства, на новый календарь не перешла.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в навечерие праздника Богоявления (Крещенский сочельник) в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Вместе с прихожанами Русской православной церкви навечерие Рождества Христова в этот день отмечают лишь Иерусалимская церковь, монахи Афона, грузины и поляки. Эти церкви, как и последователи русского православия, придерживаются того же — юлианского — церковного календаря.

Куда больший урон значению церковных праздников нанесла октябрьская революция. В Советском Союзе Новый год окончательно вытеснил традиции рождественских праздников. Праздничные столы стали накрывать в ночь на 1 января, а подарки начали приносить божества славянских сказок — Дед Мороз (он же языческий бог Морозко) и его внучка Снегурочка.

Однако все эти изменения привели к тому, что, в отличие от западной традиции, в русском православии сочельник и Рождество всё-таки не стали сугубо светскими датами, потеряв своё первоначальное значение. Миллионы людей в этот день отправляются в церковь на вечерние службы, чтобы с верой встретить светлый праздник.

Навечерие Рождества Христова отмечается в церкви особенными богослужениями, которые за весь год ещё раз совершаются всего дважды — накануне Богоявления и утром в Страстную пятницу. Сама служба проходит ночью. Это делается в честь того, что Иисус родился именно в это время. Неслучайно во время службы в центр храма выносят свечу как символ звезды, которая указывала путь волхвам к яслям Христа. Ещё одной причиной ночного богослужения является и церковный устав, по которому в древних монастырях службы совершались ночью и заканчивались лишь к рассвету, представляя собой особый вид богослужения — всенощное бдение. В современной традиции всенощное бдение стали совершать вечером, а Божественную литургию, которая следовала ему в старинной монашеской традиции, — утром следующего дня.

Службы в храмах начинаются с чтения Великих часов, которые служатся лишь три раза в год: в Страстную пятницу, Рождественский и Крещенский сочельники. Их ещё называют Царскими, так как в Византии на таких богослужениях присутствовал сам император.

Что нельзя делать в сочельник

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сочельник является завершением великого Филиппова поста, который длится 40 дней. В православной традиции существует запрет на вкушение пищи, так как "до первой звезды" нельзя. "Первой звездой" считается вынос свечи на середину храма во время окончания вечерни.

Главным блюдом сочельника традиционно считается сочиво — размоченные злаки с мёдом и сухофруктами. Именно это блюдо дало название празднику. С годами его заменили кутьёй — пресным варёным рисом с курагой. Несмотря на то что этот день считается праздничным, выставлять на стол богатые угощения не стоит. Традиционное сочиво можно разбавить лёгким ужином из постных блюд.

Один из самых главных церковных запретов этого дня — гадание. Святые отцы считают, что заниматься этим "богопротивным" делом нельзя не только в сочельник, но и на Крещение, равно как и в любой другой день. В Левите (одной из пяти книг Священного Писания) чётко говорится: "Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте". Все три действа считаются обращением за помощью к злым духам. Даже распространённые на Руси колядки, по мнению церкви, не имеют ничего общего с верой в истинного Бога.

Несмотря на столь категоричный запрет церкви, народные обычаи и традиции насчитывают не один десяток разных обрядов, совершаемых в сочельник. Самый распространённый из них — колядки. В этот день девушки в деревнях отправлялись колядовать, то есть петь песни перед соседскими избами в обмен на угощение. В языческой традиции эти песни были не чем иным, как добрыми пожеланиями соседям, а потому колядующих было принято вкусно угощать.

В числе традиций, которые вплелись в этот праздник, было сожжение навоза. Считалось, что эти костры помогут согреться на том свете замёрзшим предкам.

Задабривали в этот день и мороз, чтобы тот не погубил посевы. Хозяин дома приглашал Морозко на сочиво, широко распахнув двери перед трапезой.

Наблюдали в этот день и за погодой. Тёплый сочельник предвещал холодную весну, а ясное ночное небо с хорошо просматриваемым Млечным Путём сулило тёплое лето. Метель в этот день могла "намести" много мёда, а вот оттепель была признаком плохого урожая огурцов.

Богоявление

Богоявление в Греции. Фото © Getty Images / Socrates Baltagiannis / picture alliance

Из-за разницы церковных календарей в большинстве христианских церквей — у католиков, лютеран, баптистов, пятидесятников, англикан и даже значительной части православных — 6 января отмечается Богоявление (от греч. Επιφάνια, Епифания — явление). Толкование этого праздника в разных церквях разное. Так, в православии Богоявление всё чаще связывают с Крещением. Считается, что это явление Бога в полноте Троицы, когда Иисус принимал крещение, глас Бога-Отца спускался с небес, а на землю в виде голубя снизошёл Святой Дух. Христиане западной традиции связывают Богоявление с поклонением волхвов младенцу Иисусу и подношением даров.

С различиями в толковании праздника связаны и разные обычаи празднования этого дня в разных странах. Например, в православной Болгарии Богоявление совпадает с Крещением, а потому и традиции этого дня у болгар схожи с русскими. Принято освящать воду и купаться в "иордани". Часто крещенские обряды проводят в море. Похожими являются обряды и в Греции. Там священник окропляет святой водой дома с помощью кропила из листьев базилика. В качестве угощения на Фоту — именно так зовётся этот праздник в Греции — готовят фотоколиву. Эту кашу из пшеницы с горохом следует подать на стол и накормить ею скот, чтобы защитить его от нечистой силы.

Жители западных стран, где активно прижилась католическая традиция, в этот день вспоминают царей-волхвов. Способы их почитания также самые разные. Например, в Испании накануне Богоявления отмечают парад царей-волхвов. Именно они помимо Санты приносят подарки детям.

В храмах в этот день также освящают воду и причащаются. Святой водой принято окроплять двери домов, чтобы потом нанести на них надпись "20+С+М+В+номер года". По одной из версий, надпись состоит из даты и трёх первых букв латинских имён волхвов: С — Caspar (Гаспар), М — Melchor (Мельхиор), В — Baltasar (Бальтазар). По другой — буквы являются сокращённой аббревиатурой латинской фразы Christus mansionem benedicat ("Да будет благословлён этот дом").

После причастия во многих странах устраивают праздничные застолья. Главным блюдом этого дня будет круглый пирог, начинённый кремом. Обычно его пекут в Испании и во Франции. Пирог представляет собой импровизацию корон царей-волхвов, а потому его украшают цветными цукатами. Считается, что они символизируют драгоценные камни на коронах волшебников.

Кстати, мощи волхвов являются одной из католических святынь. Найденные императрицей Еленой, они долгое время хранились в Константинополе, пока в IV веке не были перенесены оттуда в современный Милан. В 1164 году мощи по приказу Фридриха Барбароссы были перемещены в Кёльн. Для их хранения немцы возвели самый большой в Западной Европе знаменитый Кёльнский собор.

Немецкая традиция празднования Богоявления тоже имеет свои особенности. Утром в этот день немцы посещают мессу, а затем собираются на большой семейный обед. Считается, что праздничная трапеза должна быть максимально богатой. Вечером этого дня мальчиков наряжают в белые балахоны, водружают на головы короны и вручают длинный шест, увенчанный звездой. С ним дети отправляются по соседям, поют им песни и читают стихи. Так совершается процессия "трёх королей", во многом похожая на русские колядки.

Авторы Марк Фернандес